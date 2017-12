Vyšiel dlhoočakávaný tretí album skupiny Diego

Dlhých osem rokov sme museli čakať na nový album skupiny Diego. Pätorka muzikantov si však dáva záležať na každom detaile svojich nahrávok a inak tomu nebolo ani teraz. Dlhoočakávaný album Et In Arcadia Diego prináša desať skladieb, ktoré isto patria k tomu najlepšiemu, čo v tomto regióne v poslednom období vzniklo.

Aký je to teda album? „Odpoveď na túto otázku vždy rád prenechám hudobným publicistom, absolventom KHVFiFUK a pracovníkom ÚHV SAV,“ komentuje so svojim typickým humorom basgitarista Diego S. Frontman a gitarista Diego K. je už konkrétnejší: „Určite je pomalší a asi aj o niečo temnejší. Ťažko nájsť konkrétne príčiny, prečo je to tak, ale tak to proste vyšlo. Viac sa hráme s celkovou atmosférou, ale stále sme to my, aj keď o pár rokov inde. Pomalšie tempá nám zrazu začali vyhovovať. Asi sa už tak nepotrebujeme bohapusto zbavovať energie, skôr sa snažíme ju smerovať cielenejšie. Či sa nám to darí. to nech povedia poslucháči.“

Na albume je kompletne nový materiál okrem staršieho singla What Now?, ktorý príjemne zarezonoval medzi slovenskými poslucháčmi. „Práve táto skladba všetko odštartovala, keď sme na nej pracovali, začali sme myslieť na album. Preto si na ňom zaslúži byť,“ dodáva druhý gitarista Diego V.

Kapela sa rozhodla dať spraviť mastre u troch rozličných firiem a vybrať ten najlepší, na albume doťahovala každý jeden detail. Aj preto nebolo dopredu jasné, kedy bude presne hotový. „Patrí to k nášmu folklóru, ale je dôležité vydať len niečo, s čím sme do bodky spokojní. Preto sa oplatí čakať a byť trpezlivý,“ dopĺňa bubeník Diego C.

Album je k dispozícii na všetkých relevantných streamovacích službách, fyzické nosiče budú predstavené na oficiálnom krste v bratislavskom priestore Fuga vo štvrtok 7. decembra. Koncert je súčasťou práve prebiehajúceho Et In Arcadia Diego Tour 2017. „Ale pracuje sa už aj na jarnom turné a aj na letnom programe. Máme potvrdené prvé festivaly, tešíme sa,“ dopĺňa Diego K.

Et In Arcadia Diego

1. Wasteland 4:12

2. A Time for Everything 4:05

3. Calypso 5:06

4. Traps 2:59

5. Transhuman Nature 5:39

6. What Now? 3:37

7. Slowly 4:05

8. Circle 4:39

9. Something 4:01

10. Dream Come 7:10

Zostávajúce koncerty:

7.12. Bratislava, Fuga

8.12. Žilina, Stanica

Diego

New album Et In Arcadia Diego: https://store.cdbaby.com/cd/diego19

Web: diego.sk

Facebook: http://www.facebook.com/diegobandsk

