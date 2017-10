Program Lucerna Music Bar – október 2017

Po 02. 10. 19:00 Original Vintage Orchestra

Čt 05. 10. 20:00 Voila! – křest alba

Pá 06. 10. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

So 07. 10. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

Po 09. 10. 20:00 Desmod / SK, support: Levitate

Út 10. 10. 20:00 Paulie Garand & Live Band

Čt 12. 10. 20:00 Dreadzone / UK

Pá 13. 10. 18:30 The Jesus and Mary Chain / UK, support: Cold Cave / US

Pá 13. 10. 22:30 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

So 14. 10. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

Ne 15. 10. 16:00 Jarek Nohavica – Tři čuníci

Po 16. 10. 19:00 Nechte zpívat Mišíky!

St 18. 10. 18:00 Slobodná Európa & Para, support: The Chronic Sleepers

Čt 19. 10. 20:00 Freestylers Live / UK

Pá 20. 10. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

So 21. 10. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

Ne 22. 10. 19:00 Blue Fest 2017: Kenny Neal / US, Anthony Gomes / CAN, Petra Börnerová trio

Po 23. 10. 20:00 Youngblood Brass Band / US

Út 24. 10. 20:00 ATMO music

St 25. 10. 20:00 Dub Pistols / UK

Čt 26. 10. 20:00 Alice Francis & Band / DE

Pá 27. 10. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

So 28. 10. 18:00 Anathema / UK, support: Alcest / FR

So 28. 10. 22:30 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

Ne 29. 10. 20:00 Hooverphonic / BE

Po 30. 10. 20:00 Arrested Development / US

Út 31. 10. 20:00 Mirai & Poetika

Připravujeme:

01. 11. Cocotte Minute + BijouTerrier / SK

05. 11. Girls Against Boys, Soulside, Paramount Styles & more / Scott McCloud’s 50

06. 11. Candy Dulfer / NL

07. 11. PVRIS / US

08. 11. Jana Jelínková & Sto zvířat

09. 11. Mydy Rabycad – křest alba

10. 11. Mark Lanegan Band / US

11. 11. Triggerfinger / BE

12. 11. Archive / UK

13. 11. Jonny Lang / US

15. 11. The Rasmus / FIN

17. 11. Sebastian

20. 11. Sleeping With Sirens / US

21. 11. Chrysta Bell / US

22. 11. Gaia Mesiah

23. 11. Lali Puna / DE

24. 11. Mastodon, Red Fang, Russian Circles

26. 11. Hidden Orchestra / UK

27. 11. Mew / DK

28.-30. 11. Mig 21

02. 12. One Ok Rock / JP

04. 12. Miloš Meier – Drumming Syndrome

05. 12. Voxel

09. 12. Enter Shikari / UK

12.-14. 12. Monkey Business

19. 12. Pokáč – křest alba

20. 12. Tonya Graves

21. 12. Fast Food Orchestra + Circus Brothers

21. 01. Bars and Melody / UK