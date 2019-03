Program Lucerna Music Bar – marec 2019

Pá 01. 03. 18:00 Marsimoto / DE

Pá 01. 03. 22:30 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

So 02. 03. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

Út 05. 03. 20:00 Paulie Garand & Kenny Rough – VYPRODÁNO

St 06. 03. 19:30 Horkýže Slíže / SK – VYPRODÁNO

Čt 07. 03. 19:30 Horkýže Slíže / SK – VYPRODÁNO

Pá 08. 03. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

So 09. 03. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

Ne 10. 03. 19:00 Lil Xan / US

Út 12. 03. 19:00 Objevte Více Muziky: Kapitán Demo

St 13. 03. 19:30 UDG, special guest: Jakub Děkan & Band – VYPRODÁNO

Čt 14. 03. 20:00 Kimbra / NZ, support: Lenny, School the X

Pá 15. 03. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

So 16. 03. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

Po 18. 03. 20:00 Pekař + Voxel

Út 19. 03. 19:30 Th!s + Vees

St 20. 03. 20:00 Krucipüsk

Čt 21. 03. 19:30 Mňága a Žďorp

Pá 22. 03. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

So 23. 03. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

Po 25. 03. 19:00 Seasick Steve / US

Út 26. 03. 20:00 Para / SK

St 27. 03. 19:00 Michal Hrůza & Kapela Hrůzy, support: Nelly

Čt 28. 03. 19:30 Fast Food Orchestra 20 let

Pá 29. 03. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

So 30. 03. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

více info na http://www.musicbar.cz

Připravujeme:

01. 04. Hooverphonic / BE

02. 04. Miloš Meier – Drumming Syndrome

03. 04. Frank Carter & The Rattlesnakes / UK

07. 04. Original Vintage Orchestra

08. 04. Hank (ATMO Music)

09. 04. Kabaka Pyramid / JAM

10. 04. Poletíme?

11. 04. The Herbaliser / UK

15. 04. Stick To Your Guns / US

16. 04. Michal Pavlíček

17-18. 04. J.A.R.

23-24-25. 04. Mig 21

26. 04. Frog Leap feat. Leo Moracchioli

28. 04. Alborosie & The Shengen Clan

02. 05. JCM – In Memory Of Jon Hiseman

07. 05. Baumaxa & Mucha

08. 05. Dub Pistols / UK

09. 05. MTO Universal Praha

21. 05. Chinaski

10. 06. Eric Nam / KOR

27. 06. Chinaski

23. 07. Chinaski

06. 08. Tove Lo / SWE

27. 08. Chinaski

17. 09. Pierce Brothers / AUS

02. 10. Chinaski – křest alba

04. 11. Blood Red Shoes / UK

08. 12. Skindred / UK

10-11-12. 12. Jelen