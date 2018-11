Levellers oslaví v Lucerna Music Baru 30 let

Oblíbená britská folk-rock-punková skupina přijede do Lucerna Music Baru oslavit 30 let své bohaté hudební kariéry. Přiveze s sebou zároveň nové album We the Collective, které se po svém vydání v březnu letošního roku vyšplhalo na 12. příčku britského albového žebříčku a stalo se tak nejúspěšnější nahrávkou kapely za posledních 21 let. Levellers potěší své početné české publikum 6. listopadu, jako support se představí britský písničkář Seán McGowan. Vstupenky jsou v předprodeji za 490 Kč (+ poplatky) na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), na webu Lucerna Music Baru, GoOut.cz, Ticketmaster a Ticketportal. Na místě pak za 590 Kč.

Už od prvních koncertů v Brightonu na jaře 1988 získávali Levellers enormní množství oddaných fanoušků, jejichž počet se v dalších letech stále zvětšoval. Stejně jako teď, i tehdy představovali Levellers silnou dávku aktivismu a hedonismu – vlastností, jimiž oplývali i jejich hrdinové The Clash. Hudba kapely zasahovala odjakživa stejnou měrou hlavu, srdce i nohy. Samozvaní králové brightonského ghetta si razili 30 let cestu jako buldozer a nikdy se nedívali dozadu, ale nyní přeci jen nastal na drobné ohlédnutí zpět.

Na jaře letošního roku se totiž rozhodli ke 30 rokům na scéně vydat desku We the Collective, která obsahuje akustické verze největších hitů kapely a k tomu navrch dvě zbrusu nové skladby. Často politické, občas rozzlobené, ale vždycky velkolepé – to jsou hymnické písně kapely, které i v nových akustických verzích fungují na první dobrou. Pražská zastávka ale bude řádně zapojená do všech Marshallů tak, jak to máme u Levellers nejraději!

A kdo ještě neslyšel skvělé akustické aranže starých hitů, tak si může poslechnout ukázku třeba zde: https://www.youtube.com/watch?v=TrPa6me_JkU

Oficialní Facebook událost: https://www.facebook.com/events/2118604481757446/

Ticket link: https://www.musicbar.cz/program/levellers-uk/