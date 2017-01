Kapela Talkshow predstaví na noci Indietronica svoj nový album

Záveje kvalitného indie a víchrica súčasnej elektroniky. Predpoveď na piatok 3. februára v KC Dunaj je jasná – množstvo výbornej hudby a skvelá atmosféra. Indierocková kapela Talkshow predstaví na koncerte okrem iného aj skladby z pripravovaného albumu a za DJským pultom bude stáť dvojica Diablo & Krto.

„Album vznikal na Slovensku a v Amsterdame. Pracovali sme na ňom s ľuďmi z UK, Islandu, Izraela, Maďarska a, samozrejme, Slovenska. Bola to celkom sranda. A ako bude znieť? To nechám na poslucháčov. Pre mňa to znie zatiaľ najlepšie z toho, čo sme nahrali,“ hovorí Andreas z Talkshow o EP Epic. Piesne z neho nebudú chýbať ani na noci Indietronica. „Jasnačka, že ich zahráme. Bez toho by to nešlo. Na koncert sa veľmi tešíme,“ pokračuje Andreas a prezrádza aj plány do budúcna: „Nasledovať bude vinyl, klipy a koncerty. Chceli by sme v roku 2017 veľa hrať a možno stihnúť nahrať aj ďalšie tracky. Materiálu máme veľa, takže je z čoho vyberať.“

Talkshow

je štvorčlenná indierocková kapela, ktorá nás na koncerte poteší novými skladbami z chystaného EP Epic nahrávaného v Amsterdame v Redbull studios. Skupina Talkshow už má na konte dva albumy – Kunst a Talkshow. Okrem domácich festivalov ako Grape, Pohoda či Waves vystúpila na českom Rock for People, Colours of Ostrava, rakúskom On the Rocks a predstavila sa aj ako predskokan na viedenskom koncerte britskej kapely The Horrors, amerických The Death Set či švédskych MFMB. Talkshow ako jedinú východo-európsku kapelu zaradil pred dvomi rokmi do svojho lineupu aj najväčší showcaseový festival SXSW v americkom Austine.

Diablo & Krto (Indietronica residents)

je ostrieľaná dvojica DJov, ktorí ponúknu súčasné skladby s výberom najlepších trackov z minulosti. V ich setoch nájdete okrem 80s aj aktuálne žánre ako indie, glamour či electropop. Diablo & Krto majú bohaté zážitky z Depeche Mode parties ale aj z afterparties po koncertoch tejto kultovej skupiny.

3. 2. (piatok)

Štart: 21:00 hod.

Vstup: 5€

Event: http://www.fb.com/events/1397399046971595