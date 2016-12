Indie-rocková kapela The Prostitutes chystá nový album. Ešte pred tým vystúpi v Bratislave na noci Indietronica

Hudobná noc pre vychutnávačov kvality aj párty zvery Indietronica prinesie v piatok 6. januára do KC Dunaj podmanivú zmes indie, rocku aj elektroniky. Večer vystúpi oceňovaná česká kapela The Prostitutes a chytľavé kúsky súčasnosti i minulých dekád rozohrá DJská dvojica Diablo & Krto.

„Teraz žijeme poslednými dvomi koncertmi jesennej sezóny. Po januárovom koncerte v Bratislave sa chystáme zavrieť do štúdia,“ približuje svoje plány kapela The Prostitutes, ktorá nedávno zverejnila singel zo svojho pripravovaného albumu. „Album sa pracovne volá Hypnotized, práve podľa prvého singlu. Vydať ho chceme ešte do prázdnin. Zatiaľ netušíme, ako bude vyzerať, ale zhodli sme sa, že nahrávať budeme celá kapela naživo, nie po jednotlivých stopách. Máme radi energiu, ktorá sa do nahrávky dostane práve spoločným hraním,“ pokračujú hudobníci, ktorí zároveň sľubujú, že z Hypnotized budú fanúšikovia počuť niečo aj na koncerte v KC Dunaj. A ktoré kapely patria medzi najväčšie inšpirácie The Prostitutes? „Ten zoznam by bol veľmi dlhý, pretože každého z nás formovalo niečo trochu iné. Ale sú styčné body a interpreti, na ktorých sa zhodneme, ako napríklad David Bowie, Joy Division, The Cure, Johny Cash, Kraftwerk, Blondie, Iggy Pop. Takže vo všeobecnosti veľa zo 70. a 80. rokov,“ dodáva skupina.

The Prostitutes (CZ)

je skupina, ktorej hudba sa pohybuje medzi alternatívnym rockom, indie music a post punkom. Za viac ako desaťročné pôsobenie nahrala viacero EP aj štúdiových albumov. Kapela sa do povedomia verejnosti zapísala už svojím debutom Get Me Out of Here, ktorý patrí medzi najvýraznejšie počiny českej gitarovej scény. Jeho úspech podčiarkli aj nominácie, napríklad na ceny hudobnej stanice Óčko či časopisu Filter. Štvrtým a posledným albumom The Prostitutes je Zum Passer, ktorý vyšiel na začiatku roka 2016 a získal si pozitívne reakcie fanúšikov i kritikov.

Diablo & Krto (Indietronica residents)

je ostrieľaná dvojica DJov, ktorí ponúknu súčasné skladby s výberom najlepších trackov z minulosti. V ich setoch nájdete okrem 80s aj aktuálne žánre ako indie, glamour či electropop. Diablo & Krto majú bohaté zážitky z Depeche Mode parties, ale aj z afterparties po koncertoch tejto kultovej skupiny.

6. 1. (piatok)

Štart: 21:00 hod.

Vstup: 5€

Event: facebook.com/events/635410189975384