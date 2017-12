Hudební génius 20syl přiveze nový projekt AllttA

Proč 3 jména v nadpisu? Co maj společnýho? Musíme si pomáhat přirovnáním? Co spojuje ty 3 projekty? Jakej je průnik těch tří množin? Kdo je jejich společným jmenovatelem? 20syl… Hudební génius z Francie, kterej má zase něco novýho, něco co je fresh, něco co je jinde a dál, než kde byl s živým hip hop ansámblem Hocus Pocus, DJským tělesem světových šampionů C2C, aby teď po dvou sólových EP servíroval elektronický rap s Mr. J. Medeirosem z The Procussions – AllttA a 5. dubna vám ho donesl v Lucerna Music Baru až pod nos.

Vstupenky jsou v prodeji za 550 Kč + poplatky na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), na webu Lucerna Music Baru, GoOut.cz a v sítích Ticketpro a Ticketportal. Na místě 650 Kč.

Co o tomhle chlápkovi z Nantes, jehož jméno se píše 20syl a čte Vasyl, říct. Že je génius? Že na co sáhne, to se ve zlato promění? Že rapuje? Že produkuje? Že skrečuje a DJuje? Že je multiinstrumentalista? Že beatboxuje, dělá grafiku, video mapping a vše na světové úrovni? To je víc než multitalentovaný čávo. To je chlápek, kterému by měli odlít masku a vztyčit bronzovou sochu v nadživotní velikosti ještě za života. Aby se bylo možno poklonit jeho neuvěřitelnému talentu, který navíc nestagnuje, ale neustále se vyvíjí a posouvá. Jeho nová věc je více elektronická než dříve. Na jednu stranu méně pompézní a střídmější, než dřív, na druhou stranu mrdá ještě víc než kdykoliv dřív. Je to multi-kulti. Je to audio-vizuální show. Je to elektronickej rap. Je to barevná hudba. A rozsvítí nás jak pražský jaro ve čtvrtek 5. dubna 2018 v Lucerna Music Baru.

