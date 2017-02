Febiofest exkluzívne uvedie filmy z Cannes, Rotterdamu aj Locarna

Snímky z najslávnejších svetových festivalov ako Cannes, Berlinale či Rotterdam prinesie v exkluzívnom uvedení slovenským divákov Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest. V hlavnom meste sa uskutoční od 2. do 8. marca 2017 a výber z jeho bratislavskej časti poputuje až do 7. apríla 2017 do ďalších 10 miest.

Jedna z najočakávanejších sekcií programu bude Klubový film dnes. Nebude v nej chýbať ani prekvapivý minuloročný víťaz á-čkového festivalu v Locarne Bezbožní / Godless. Prekvapivý preto, že po prvýkrát za posledných 45 rokov histórie tohto festivalu si trofej Zlatého leoparda odniesol balkánsky film. Dráma bulharského režiséra Ralitza Petrova ukazuje znepokojujúci obraz krajiny, ktorá aj takmer 30 rokov po páde diktátora bojuje s mizériou, depresiou, korupciou. Je o ľuďoch, ktorí pre vlastné prežitie musia siahnuť po ceste podvodov, okrádaní a ďalších strašných činoch. „Film nám ukazuje, čo všetko sa v ľuďoch skrýva a ako málo stačí, aby sa v nich prebudilo to najhoršie,“ hovorí umelecký riaditeľ MFFK Febiofest a kurátor sekcie Přemysl Martinek.

V podobnej téme sa nesie aj britský film Proti svojej krvi / Tresspass Against Us režiséra Adama Smitha. Mapuje tri generácie rodiny Cutlerovcov, ktorí žijú ako vyhnanci vo svojej súkromnej anarchii v najbohatšej vidieckej oblasti Veľkej Británie. Hlavný hrdina v podaní hviezdneho Michaela Fassbendera je dedičom po svojom otcovi-kriminálnikovi Colbym, ktorý ho pri výchove viedol k loveniu, krádežiam a sužovaniu polície. A teraz bojuje o to, aby sa dokázal vymaniť z kriminálnych cestičiek vlastnej rodiny. Vďaka hereckým výkonom a hudbe The Chemical Brothers je film vzrušujúcim kriminálnym trilerom a zároveň dojímavým príbehom o rodine.

„Starostlivo vyberáme do programu filmy, ktorých režiséri a autori aj dnes vnímajú film ako zrkadlo sveta a nie len ako spotrebnú zábavu,“ dodáva Přemysl Martinek.

Aj preto v programe MFFK Febiofest nemôže chýbať 25 medzinárodnými oceneniami ovenčený film, ktorý uviedli aj v Cannes či Rotterdame – francúzsky dokument Ľud som ja / I am the people libanonskej režisérky Anny Roussillon. Najlepší svetový dokumentárny film z festivalu v Jihlave sa odohráva v Egypte v roku 2011. Zatiaľ čo v Káhire protestujú desaťtisíce ľudí proti režimu, chudobní vidiečania sledujú vyhrotené udalosti z námestia Tahrír iba na televíznych obrazovkách. Práve z ich perspektívy zachytáva snímka politické zmeny v Egypte od zvrhnutia prezidenta Mubaraka a ukazuje, že napriek búrlivým udalostiam sa v životoch ľudí fakticky nič nezmenilo. Film uviedli až na 80 medzinárodných festivaloch po celom svete.

Len počas Febiofestu si budú môcť slovenskí diváci pozrieť aj novinku enfant terrible európskeho filmu, španielskeho režiséra Albertu Serra, ktorý bol v minulom roku hlavným hosťom MFFK Febiofest. Katalánsky búrlivák obsadil ikonu francúzskej novej vlny, hviezdneho Jeana-Pierra Léauda do svojej vrcholnej rekonštrukcie historickej legendy, pomalého skonu slávneho Kráľa Slnko. Snímka Smrť Ľudovíta XIV. / The Death of Louis XIV

sa po svetovej premiére v Cannes stala medzinárodne oceňovanou a audiencia vo versailleskom paláci nebola nikdy taká krásna a dekadentná zároveň. Komorná lahôdka pre cinefilov pripomína v rovnakej miere autentický dokument i sériu barokových obrazov.

S ocenením z prestížneho Berlinale sa slovenskému publiku predvedie brazílsky film Nevolaj ma syn / Don’t call me son režisérky Anny Muylaert, ktorý vznikol podľa skutočnej udalosti o chlapcovi, ktorý v 17-tich rokoch zistí, že jeho domnelá matka ho ako novorodenca ukradla z nemocnice. Do kolekcie Klubového filmu dnes sa dostali aj ďalšie výnimočné filmy, estónsky film Proti vetru / In the Crosswind (r. Martti Helde) s množstvom ocenení na konte, ktorý sa vracia k príbehu ženy a matky, ktorú, rovnako ako desiatky tisícov estónskych, lotyšských a litovských občanov v roku 1941 násilne deportovali na Sibír v snahe Stalina vyčistiť obyvateľstvo Pobaltia. Najrozsiahlejšia festivalová sekcia ponúkne aj francúzsky animovaný film uvedený v Cannes – Dievča bez rúk / The Girl Without Hands (r.Olivier Babinet), nakrútený podľa rozprávky bratov Grimmovcov, ako aj ďalší canneský film – dokument Swagger (r.Olivier Babinet), ktorý diváka zavedie do snov a túžob násťročných detí, vyrastajúcich v prostredí francúzskeho černošského geta.

Divákom sa počas Febiofestu 2017 predstaví vyše 100 snímok v 10 sekciách. Verejnosť si ešte stále môže zakúpiť špeciálny FEBIOPAS, ktorý umožní 10 voľných vstupov na akékoľvek festivalové projekcie počas bratislavského festivalového maratónu. Momentálne je za zvýhodnenú cenu 15 EUR v predpredaji prostredníctvom portálu http://www.inviton.sk – https://www.inviton.sk/event/medzinarodny-festival-filmovych-klubov-febiofest-2017 a v hlavnom festivalovom dejisku v Kine Lumière v Bratislave.

Hlavným organizátorom MFFK Febiofest je Asociácia slovenských filmových klubov.

24. medzinárodný festival filmových klubov

Febiofest 2017

2.– 8.III.

BRATISLAVA

Kino Lumière / Kino Mladosť / Foajé / Kino KLAP VŠMU / Artkino za zrkadlom

Od 3.III. do 7. IV.

KOŠICE – kino Úsmev / KOŠICE – Tabačka Kulturfabrik / PREŠOV – FK Pocity / MARTIN – kino Strojár / BANSKÁ BYSTRICA – FK v Múzeu SNP / LEVICE – kino Junior / TRNAVA – kino Hviezda / TRENČÍN – Artkino Metro / PRIEVIDZA – FK ´93 / KEŽMAROK – kino Iskra / POPRAD – kino Tatran