Elektronický projekt Tosca přiveze do Prahy nové album

Elektronický projekt Tosca producenta Richarda Dorfmeistera a hudebníka a skladatele Ruperta Hubera vydává v únoru 2017 nové album Going Going Going, které se vrací ke kořenům jejich společné tvorby. S novinkou se představí naživo 13. března v pražském Lucerna Music Baru. Kromě live show Tosca čeká fanoušky také DJ set Richarda Dorfmeistera. O vizuální stránku se postará Luzy Dreams. Akce je součástí koncertní série Conference.

Po více jak dvě desetiletí sloužil projekt Tosca jako nositel osobních pocitů a nálad Dorfmeistera a Hubera, každé album odráželo jejich momentální vnitřní rozpoložení. Po deseti albech objevování se dvojice rozhodla vrátit k instrumentálním trackům plným hlubokých beatů a jejich typické produkci, která Tosca proslavila. „Z návratu k našemu původnímu soundu mám dobrý pocit,“ říká Huber. „Po experimentech se strukturou písní a vokály na poslední desce Outta Here jsme hledali nějaký logický progres a zjistili jsme, že naše opravdová síla leží v kořenech Tosca. Jen jsme museli trochu aktualizovat zvuk, aby dával smysl i v roce 2017.“

Výsledkem je album Going Going Going, které fanoušek Tosca okamžitě rozpozná, ale které zároveň jen neparazituje na dřívější slávě projektu. První singl Export Import zní jako kdyby Lee Scratch Perry udělal verzi soundtracku Ennio Morriconeho. Tento motiv se objevuje na celém albu, přičemž je patrný zejména ve skladbě Dr. Dings, interpretaci hitu A Horse with No Name kapely America. Going Going Going je komplexní a suverénní album, které se může směle poměřovat s těmi nejlepšími kousky z katalogu Tosca.

Vstupenky budou v prodeji od 19. 12. 10:00 za 490 Kč + poplatky na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), na webu Lucerna Music Baru, GoOut.cz a v sítích Ticketpro a Ticketportal. Na místě 590 Kč.

