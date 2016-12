Diváci Febiofestu si môžu zostaviť vlastnú sekciu filmov

Nielen filmoví kurátori, ale aj samotní filmoví fanúšikovia budú môcť rozhodnúť o tom, aké tituly sa dostanú na plátna blížiaceho sa Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest. Jeho 24. ročník odštartuje v Bratislave od 2. do 8. marca 2017 a až do 4. apríla bude putovať po 10 slovenských mestách.

Vlastný výber filmových hitov na želanie ponúkne populárna sekcia Klubový Jukebox. Filmoví fajnšmekeri môžu hlasovať za svoj najobľúbenejší film prostredníctvom facebookovej stránky festivalu. V hre je už tradične desiatka najúspešnejších klubových snímok posledných rokov a päť titulov s najvyšším počtom hlasov sa dostane do programu MFFK Febiofestu 2017.

Rovnako ako minulý rok, keď sa o divácku priazeň s úspechom uchádzali dva slovenské filmy – Koza režiséra Ivana Ostrochovského a Eva Nová režiséra Marka Škopa, aj tento rok sa v hlasovaní ocitli domáci reprezentanti: jeden z najočakávanejších slovenských filmov tohto roka – dokument Richard Müller: Nespoznaný režiséra Mira Rema, ktorý si v kinách od jeho nedávnej premiéry pozrelo už takmer 7000 divákov a debutový film Erika Prausa Zem, ktorá hľadá svoje nebo, ktorý mal premiéru práve na pôde Febiofestu minulý rok.

Povestnú mincu do Klubového Jukeboxu možno hodiť aj oscarovým nominantom – filmom Ida, Mustang či Pieseň mora alebo diváckym hitom ako Amy či Divoké historky.

KLUBOVÝ JUKEBOX: HLASOVANIE SPUSTENÉ až do 15. januára 2017!

Kandidáti:

Richard Müller: Nespoznaný, r. Miro Remo, Slovensko / Česko

Intímny rez do života slovenskej hudobnej legendy Richarda Müllera, ktorého songy ovplyvnili celé generácie Slovákov a Čechov. Snímka zobrazuje nielen lesk reflektorov, bulváru či okázalú tvár vystúpení, ale najmä tvrdú prácu, ktorá sa skrýva za úspechmi, nekonečné cestovania, izoláciu, stres aj únavu.

Zem, ktorá hľadá svoje nebo, r. Erik Praus, Slovensko

Príbeh jednej horehronskej obce cez osudy jej obyvateľov je reflexiou sociálnej a ekonomickej reality súčasného Slovenska a zároveň hľadaním zmyslu bytia a vzťahu k svojej zemi, k svojim koreňom. Nástojčivá apelatívnosť sociálnej reality posúva prvky tradičného spôsobu života čoraz bližšie k témam celospoločenským.

Máme pápeža, r. Nanni Moretti, Francúzsko / Taliansko

Z balkóna Baziliky Svätého Petra zaznie slávnostné Habemus Papam! Státisícový dav netrpezlivo očakáva nového pápeža. Ale balkón ostáva prázdny. Práve zvolený pápež sa odmieta ujať funkcie. Vatikán teda povolá uznávaného psychiatra, aby vyriešil neobvyklé rozpoloženie pápeža. Snímka, ktorá v roku 2011 získala Zlatý Glóbus pre najlepší film, je založená na slovnom humore a inteligentných dialógoch.

Mustang, r. Deniz Gamze Ergüven, Francúzsko / Nemecko / Turecko

Nevinná hra piatich sestier s ich kamarátmi prerastá do škandálu. Tradične zmýšľajúca rodina premieňa dom na väzenie, školu nahrádzajú domáce práce, chystajú sa dohovorené sobáše. Päť sestier spojených túžbou po slobode sa rozhodne vzoprieť a rozbiť okovy konzervatívnej tureckej spoločnosti. Snímka sa stala Európskym objavom roka, získala nominácie na Oscara i Zlatý glóbus ako aj cenu z Cannes.

Toto je náš svet, r. Matt Ross, USA

V lesoch na severozápade USA žije Ben, ktorý oddane vychováva v srdci divokej prírody svojich šesť detí. Následkom nečakaných tragických udalostí je nútený spolu s nimi opustiť ich alternatívny svet a vydať sa do toho skutočného. Dochádza ku konfrontácii s realitou a otázkou, čo znamená byť rodičom. Film získal ocenenie na festivale v Cannes a Cenu divákov na MFF Karlovy Vary.

Melancholia, r. Lars von Trier, Dánsko / Francúzsko / Nemecko / Švédsko / Taliansko

Začína sa honosnou svadbou, končí zánikom sveta. Film permanentného dánskeho provokatéra rozpráva uhrančivý príbeh dvoch sestier, z ktorých tá mladšia sa práve vydáva a čaká dieťa. Svadobná slávnosť sa odohráva na starobylom vidieckom sídle a všeobecnú povznesenú náladu pokazí náhla hrozba v podobe červenej planéty, ktorá vystúpila spoza Slnka, čo pre Zem znamená bezprostrednú katastrofu.

Ida, r. Paweł Pawlikowski, Dánsko / Poľsko

Oscarový film je poetickým príbehom hľadania vlastnej identity. Mladá novicka Anna sa onedlho stane mníškou, musí však naposledy navštíviť svoju jedinú žijúcu príbuznú Wandu, o ktorej existencii doposiaľ netušila. Bývalá komunistka a sudkyňa v 50. rokoch posielala na smrť odporcov režimu i kňazov. Nečakané stretnutie nasmeruje Annu na cestu za odkrytím rodinného tajomstva, ktoré sa osudovo týka jej vlastného života.

Pieseň mora, r. Tomm Moore, Belgicko / Dánsko / Francúzsko / Írsko / Luxembursko

V bájnej krajine starých Keltov žije na osamelom majáku otec s dcérou a synom. Život celej rodiny sa obráti hore nohami vo chvíli, keď sa ukáže, že malá dcérka Saoirse je poslednou z tuleních víl. Jedine ona totiž môže piesňou zachrániť všetky rozprávkové bytosti, ktoré premenila na kameň čarodejnica Macha. Nádherne a tradične animovaný svet mýtov a silné rozprávanie o sile materskej a súrodeneckej láske.

Amy, r. Asif Kapadia, Veľká Británia

Kým v skutočnosti bolo dievča, ktoré stojí za menom Amy Winehouse? Čo táto hudobná ikona skrývala pred okolitým svetom a prečo zomrela vo veku len 27 rokov? Dokument necháva hovoriť najmä Amy samotnú prostredníctvom doposiaľ nezverejnených archívnych záberov, rozhovorov, ale predovšetkým prostredníctvom jej hudby a pôvodných textov, ktoré vždy reflektovali aktuálne udalosti jej života.

Divoké historky, r. Damián Szifron, Argentina / Španielsko

Výnimočná čierna komédia o tom, že každému raz rupnú nervy… alebo šesť divokých historiek, ktoré spája téma pomsty a drobných i väčších nespravodlivostí či krívd. Človek sa im nedokáže brániť, ak nechce prekročiť hranice zákona, či dobrých mravov. Ale čo je veľa, to je veľa. Hrdinovia filmu sa v rôznych situáciách dostávajú do bodu, kedy im dochádza trpezlivosť a rozhodnú sa vziať osud do vlastných rúk.

Ešte stále možno zakúpiť špeciálny FEBIOPAS, ktorý umožní 10 voľných vstupov na akékoľvek festivalové projekcie počas bratislavského festivalového maratónu. Len do 31. decembra 2016 je za zvýhodnenú cenu 10 EUR v predpredaji prostredníctvom portálu http://www.inviton.sk – https://www.inviton.sk/event/medzinarodny-festival-filmovych-klubov-febiofest-2017 a v hlavnom festivalovom dejisku – v Kine Lumière v Bratislave. Po vianočnej akcii sa cena Febiopasu postupne zvýši na dvojnásobok.

Divákom sa počas Febiofestu 2017 predstaví vyše 100 snímok v 10 sekciách. Výber filmov z bratislavskej časti poputuje od 4. marca do 7. apríla 2017 až do 10 slovenských miest – do Košíc, Prešova, Martina, Banskej Bystrice, Levíc, Trnavy, Trenčína, Prievidze, Kežmarku a po prvýkrát aj do Popradu.

Hlavným organizátorom MFFK Febiofest je Asociácia slovenských filmových klubov.

Podrobnejšie programové informácie zverejnia festivaloví organizátori v priebehu januára 2017.

Aktuálne informácie na http://www.febiofest.sk a www.asfk.sk a www.facebook.com/Febiofest.sk/ a www.facebook.com/asfk01

