Diego vyrážajú na Et In Arcadia Diego Tour 2017 s dlhoočakávaným novým albumom

Keď v roku 2009 získala nahrávka Peripheries ocenenie Radio_Head Awards pre najlepší album roka, nikto asi nečakal, že na jeho nasledovníka bude treba čakať osem rokov. Čakanie sa však končí, kapela Diego vydáva svoj tretí štúdiový album s tajomným názvom Et In Arcadia Diego a s čerstvou novinkou hneď vyrazí na koncertné turné.

Diego sa v nepravidelných intervaloch pripomínali hudobným fanúšikom koncertom, alebo aj novou skladbou, ale „boli to také náhodné prebudenia z hibernácie. Čakali sme na vhodný moment a ten, po dôslednom zvážení všetkých indícií, pripadol na koniec roka 2017,“ komentuje basgitarista Diego S. „Celý čas sme sa nepravidelne stretávali v skúšobni alebo na pive. Nemali sme problém s nápadmi a tvorivosťou, skôr s dotiahnutím vecí do konca,“ dodáva bubeník Diego C.

Posledné mesiace sa však všetko zmenilo a kapela intenzívne pracovala nielen na skladaní a rozvíjaní nápadov, ale konečne sa dostala aj do štúdia. Výsledkom ich práce je tretí štúdiový album Et In Arcadia Diego, ktorý vychádza na značke Pavian

Records. „V porovnaní s časom, kedy vznikal Peripheries, sme sa určite zmenili, a tak sa zmenila aj naša hudba. Nechcem, aby to vyznelo ako klišé, ale tento album je vyzretejší a dospelejší rovnako, ako my. V tomto momente sme absolútne presvedčení, že je to to najlepšie, čo sme kedy spravili,“ hovorí o nahrávke gitarista Diego V.

Podľa frontmana kapely sú na dlhoočakávanom albume väčšinou čerstvé skladby: „Paradoxne, na to, ako dlho sme nič nevydali, je na ňom dosť piesní, ktoré sme zložili len nedávno. Zrazu sa nám opäť zachcelo tvoriť,“ hovorí Diego K. „Hrať nás bavilo stále, ale asi chýbal nejaký výraznejší tvorivý impulz. V istom momente sa nazbierala energia, prišli nápady a vznikol album. Keď sa na to pozerám spätne, hovorím si, že je fajn, že to trvalo len osem rokov. Keď si predstavím, že by to trvalo deväť…“

Nový album vychádza tesne pred turné po slovenských kluboch s jednou zastávkou u susedov na Morave. Et In Arcadia Diego Tour 2017 sa začína 27. októbra a pätica hudobníkov postupne zahrá v Prešove, Piešťanoch, Brne, Trenčíne, Banskej Bystrici, Bratislave, Žiline a v Liptovskom Mikuláši. „Kvôli koncertom a cestovaniu hrám v kapele. Už sa neviem dočkať. Vážne. Víkend s výjazdom je neskutočne vzrušujúci. Sám som zvedavý, ako to dáme,“ teší sa na turné Diego C. a Diego S. dodáva: „Dobre si zahráme a požúrujeme. Dobre bude, tešíme sa na vás!“

Et In Arcadia Diego Tour 2017

27.10. Prešov, Christiania

28.10. Piešťany, Elektrárňa

31.10. Brno, Kabinet múz

4.11. Trenčín, Lúč

1. 12. Banská Bystrica, Klub 77

7.12. Bratislava, Fuga

8.12. Žilina, Stanica

9.12. L. Mikuláš, Diera do sveta

Diego

Web: diego.sk

Facebook: http://www.facebook.com/diegobandsk

Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCoV6LynYcDBUYOUl1kdME9w

Soundcloud: soundcloud.com/diegobandsk

Spotify: open.spotify.com/artist/1HHRoqjkclAwuby7nddA6q