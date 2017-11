Zimný Uprising prinesie okrem Looptroopu aj reggae krásku Saru Lugo

Sobota 2.decembra bude v Bratislave patriť Uprisingu. Zimná edícia obľúbeného festivalu prinesie na pódium Ateliéru Babylon unikátny priateľský súboj medzi reggae a hip-hopom. Prvou ohlásenou hviezdou boli švédske legendy Looptroop Rockers, ktorí sa na Slovensku ukážu pri príležitosti svojho 25. výročia na scéne. Svoju účasť na Uprising Winter Edition 2017 potvrdila aj Sara Lugo, mladá očarujúca diva európskej reggae scény. Na Slovensku sa po prvý raz predstavila v roku 2015 a domácemu publiku okamžite učarovala. Sme zvedaví, čo nám so svojou kapelou predvedie tentokrát.

Sara Lugo, šarmantná rodáčka z Mníchova s portorikánskymi koreňmi sa do výslnia dostala v roku 2012, kedy sa objavila na populárnom Reggaeville Riddime v kolaborácii s Kabaka Pyramid so singlom „High and Windy“. Dva roky na to prišla ešte s chytľavejšou a úspešnejšou, „Really Like You“, na ktorej hosťuje Protoje a dnes má skladba celkovo už vyše 10 miliónov zhliadnutí na youtube. Obidve skladby sa následne po boku ďalších desiatich trackov objavili na jej druhom albume Hit Me With Music. Vydával jej ho uznávaný label Oneness Records, a priniesol jej očakávaný úspech na scéne. S piesňami ako „Play With Fire“, „I Wish“ či „Dubbing Is A Must“ sa nadobro stala miláčikom reggae fanúšikov po celom svete. V jej repertoári nájdeme okrem reggae aj prvky soulu, popu či jazzu, a medzi ostatnými spoluprácami jej nechýbajú ani mená ako Jahcoustix, Naptali, Jah9, Lutan Fyah, Cali P či Ras Muhamad. Všetky spolupráce zhmotnila v roku 2016 na albume Sara Lugo & Friends a tento rok už stihla priniesť remix EP „Really Like You“ a remixový album Swing Ting, kde spoločne s kapelou Jazzrausch Bigband prerobila svoje najväčšie hity do lahodných tónov swingu a jazzu. Jej vystúpenie vrelo odporúčame!

Fanúšikovia reggae a hip-hopu sa okrem kvalitných zahraničných headlinerov môžu tešiť aj na vystúpenia domácich umelcov. Svoje energické shows predvedú GR Team (Gramo Rokkaz) v zložení Decko, Danosť, Tono S. a DJ Llkama, ďalej Haf & Beyuz spoločne so Zetuzetou, Pokyman & Lukie Fwd feat. DJ Simple Sample, s novým albumom Cocoman aka Adam Lanči z Čiech a spoza djského pultu Selekta Gunfingah.

Bohatý program ôsmeho ročníka Uprising Winter Edition vypukne 2.12. v Bratislave. Kapacita Ateliéru Babylon je limitovaná a preto odporúčame zakúpiť lístky v predpredaji. Nájdete ich v sieti Ticketportal a spolu so všetkými potrebnými info aj na stránke festivalu uprising.sk.

