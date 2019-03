Zaujíma nás téma smrti? Príležitosťou by mala byť jedinečná diskusia, ktorá podporí dlho očakávaný film DOBRÁ SMRŤ

Špeciálnu projekciu filmu DOBRÁ SMRŤ, ktorá sa v bratislavskej Novej Cvernovke uskutoční už dva týždne pred oficiálnym vstupom snímky do kín, podporí jedinečná diskusia. Odpovede na otázku – sme vlastníkmi života, alebo život vlastní nás – budú hľadať tí, ktorí k dôstojnému koncu života, aj k smrti, majú čo povedať: Kristína Križanová, zakladateľka paliatívnej starostlivosti na Slovensku, Ondrej Prostredník, evanjelický teológ, Peter Kováč, súdny lekár a právnik, Tomáš Krupa, režisér a producent filmu. Debatu bude moderovať reportér Denníka N Andrej Bán; vo štvrtok 7. marca 2019 o 18.00 hod. sa začne projekcia filmu, bezprostredne po nej, o 19.30 hod. bude večer pokračovať debatou, ktorú bude online prenášať Denník N.

„Prvé festivalové publikum v Jihlave, ktoré videlo náš film – a potom každé ďalšie – s nami po projekciách intenzívne diskutovalo. Ukázalo sa, že skutočný príbeh Janette divákov osobne oslovil a prijali jej výpoveď za svoju, akoby otvorila ich vnútorné témy, zdieľali s nami svoje intímne zážitky s odchodom svojich blízkych. Film ukázal, že na ľudí pôsobí nad rámec témy eutanázie. Aj tento záujem vnímam ako potvrdenie toho, že smrť nás ako téma zaujíma a skutočné, silné autentické príbehy nás neprestávajú vyzývať k tomu, aby sme premýšľali o svojich životoch; a to je pre mňa, ako pre filmára, dobrá správa. Sme radi, že sa o týchto témach budeme rozprávať aj s ľuďmi, ktorí film už videli a prijali naše pozvanie do diskusie,“ povedal Tomáš Krupa.

Link na FB event. https://www.facebook.com/events/424517834953080/

Film DOBRÁ SMRŤ, ktorý je koprodukciou Slovenska – Česka – Francúzska – Nemecka – Rakúska, vstupuje do slovenských 21. marca 2019, vďaka distribučnej spoločnosti Continental film. V slovenskej predpremiére uviedol snímku Zimný filmový festival 4 živly v Banskej Štiavnici, Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest má film na programe v piatok 22. marca 2019. Film aktuálne figuruje v Českej súťaži na obľúbenom Festivale dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svět. Filmovú novinku budú môcť vidieť diváci po celom Slovensku.

Nevyliečiteľne chorá Janette by rada ukončila svoj život dôstojne, preto sa rozhodne pre dobrovoľnú, lekárom asistovanú smrť. Keďže tú vo Veľkej Británii, kde žije, neumožňujú, rozhodne sa odcestovať do Švajčiarska. Cestu musí naplánovať skôr než jej to rýchlo postupujúca choroba znemožní. Syn Simon, ktorý po nej zdedil svalovú dystrofiu, má pre matkino rozhodnutie viac pochopenia než dcéra Bridget

Filmový štáb pracoval v zložení: kamera: Ondřej Szollos, strih: Peter Kudlička, zvukový dizajn: Miloš Hanzély, dramaturgia: Arash T. Riani, Stephan Krumbiegel, Olga Sommerová, námet a scenár: Tomáš Krupa, Lukáš Hanulák, výkonná producentka: Henrieta Cvangová.

Dlhometrážny film DOBRÁ SMRŤ vznikol v slovensko-česko-francúzsko-nemecko-rakúskej koprodukcii. O realizáciu projektu sa postarala slovenská filmová produkčná spoločnosť HAILSTONE. Majoritným producentom a režisérom filmu je Tomáš Krupa, ktorý debutoval dlhometrážnym dokumentom ABSOLVENTI: Sloboda nie je zadarmo (2012). Na vzniku filmu sa ďalej koprodukčne podieľal český koproducent Masterfilm a rakúsky koproducent Golden Girls Film, televízia ARTE G.E.I.E., Česká Televízia a Rádio a Televízia Slovenska s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu SR a Státního fondu pro podporu kinematografie ČR. Nakrúcanie sa uskutočnilo v rokoch 2016 – 2018 vo Veľkej Británii, USA a vo Švajčiarsku. Film je realizovaný v anglickom jazyku.