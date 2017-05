Uvidíme naživo The Breath, odnož Cinematic Orchestra

Do Bratislavy v októbri premiérovo zavíta nový projekt členov kultových Cinematic Orchestra – manchesterská kapela The Breath. Nová „superskupina“, ako zahraničné médiá označujú projekty, v ktorých sa stretnú známe osobnosti z rozličných kapiel, zahrá 12. októbra v bratislavskom klube MMC a prvá várka najlacnejších lístkov je už k dispozícii v sieti Eventim.

Za kapelou The Breath stojí bývalý gitarista Cinematic Orchestra Stuart McCallum a írska speváčka a flautistka Ríoghnach Connoly, známa okrem iného z formácií Honeyfeet a Afro Celt Sound System. Kapelu dopĺňajú dvaja súčasní členovia Cinematic Orchestra, klavirista John Ellis a bubeník Luke Flowers.

Zloženie kapely napovedá veľa o jej hudobnom smerovaní, výsledný zvuk sa dá totiž najlepšie opísať ako tradiční Cinematic Orchestra okorenení o soulový spev Ríoghnach.

The Breath vydali minulý rok debutový album Carry Your Kin, ktorý britský Guardian označuje ako „sofistikovaný atmosférický počin na pomedzí ambientu a soulu“. Album produkoval slávny majster zvuku Tchad Blake, ktorý v minulosti produkoval aj nahrávky Petra Gabriela, U2, Toma Waitsa či Pearl Jam.

The Breath – For You (2016)



The Breath – Dance Is Over (2016)