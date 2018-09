Trafačka – september 2018

TRAFAČKA – priestore bývalej trafostanice na nitrianskom sídlisku Párovce otvorí, po letnej prestávke, novú výstavu. Pokračovať budú aj obľúbené projekty ako komunitný trafo.TRH, projekcia nemých filmov so živými hudobnými improvizáciami či muzikoterapeutický koncert na ležanie. A počas celého septembra vás, v rámci kampane na Bicykli do obchodu, za návštevu na bicykli odmenia kávou či limonádou.

Projekt Trafačka – kultúra v bývalej trafostanici je realizovaný vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie v grantovom programe Aby ľudia ľuďom pomáhali.

Podujatia v Trafačke finančne podporil Fond na podporu umenia a Nadácia ZSE.

ĽUBOR BENKOVIČ – INZERÁTY

Fotogaléria Trafačka po letnej prestávke pozýva na výstavu Ľubora Benkoviča, v ktorej predstaví výber obrázkov a riekaniek k inzerátom v schránkových novinách Pardon Trenčín, ktoré sa vďaka ich nezameniteľnému štýlu a vtipu rýchlo stali populárne a sú poznávacím znamením novín. Vernisáž sa uskutoční v piatok 7.septembra o 18:00. Súčasťou vernisáže bude aj koncert samotného autora. Kurátor výstavy je Juraj Kouřil. Výstava potrvá do 3.10.

Ľubor Benkovič

Človek mnohých remesiel. Bol dvorným textárom skupiny Bez Ladu a Skladu. Napísal, ilustroval a vydal zbierku básničiek. Hral a spieval (a doteraz hrá a spieva) vo viacerých kapelách (Tritol, LMM, Captain Slice). Skladá vlastné pesničky, sám ich hrá a spieva, sám k nim vyrába animované videoklipy… A už takmer štvrťstoročie kreslí obrázky a vymýšľa riekanky k inzerátom v schránkových novinách Pardon Trenčín. Vďaka ich nezameniteľnému štýlu a vtipu sa Ľuborove práce rýchlo stali populárne a sú poznávacím znamením uvedených novín. Predstaviť vám ich chce aj táto výstava.

Inzeráty

Zdanlivo jednoduchá, minimalistická kresba s pevnou a istou linkou presvedčivo a pritom tvorivo cituje archetypálne detské vzory. Na rovnaký zdroj odkazuje aj forma sprievodných textov, viazaným rýmom, kvalitným rytmizovaním a striedmym používaním metafor, pôsobia ako riekanky. Obsahovo však jednoznačne patria do sveta dospelých. Bez výnimky vtipné, častokrát ironizujúce či dokonca parodujúce, no pritom poeticky láskavé texty sú vo svojich hlbších vrstvách prekvapivo lyrické a nezriedka nesú všeobecne platné humanisticky či ekologicky orientované posolstvá výrazne presahujúce rámec lokálneho periodika. Vďaka citlivo vyladenému synkretickému účinku slova a obrazu sa vytvára hravý a pulzujúci protipól k serióznym, výsostne realistickým inzerátom a komerčnej časti novín všeobecne. Protipól, ktorý je po zásluhe oceňovaný inzerentami, pravidelnými čitateľmi i náhodným obecenstvom.

JESENNÝ TRAFO.TRH

Tretí tohtoročný komunitný trh susedov je tu! Jesenné stretnutie prinesie sezónny trh s ručnými výrobkami a domácimi produktmi, susedské stretnutia, Nitránsky debaččág a koncert Chrisa Ellysa. Stretneme sa v nedeľu 16.septembra od 10:00 pred Trafačkou.

13:30 / Nitránsky debaččág

Talkshow s Nikoletou Kováčovou a jej hosťami o slovenskej hand made tvorbe. Debatovať budeme s Ivanom Madom z Keramickej dielne Hemka, Matejom Hamranom zo Spaceship Roastery a Anitou Svíbovou z Naše Tradičnô.

15:00 / Koncert Chris Ellys (indie-folk)

Folkový spevák vás prenesie cez emócie podobné Damienovi Riceovi alebo úprimnosťou podobajúcej sa Passengrovým skladbám.

Cieľom trafo.TRHU je štyrikrát do roka pripraviť susedské stretnutie a komunitný trh, vymeniť si skúsenosti, rady, tipy, porozprávať sa, či priniesť recept na tú najlepšiu bublaninu v susedstve. trafo.TRH je zároveň kultúrnym podujatím a okrem predaja ponúka aj pestrý program.

KVÍZOVÉ VEČERY SO SLAVOM HLÁSNYM

Preverte svoje vedomosti s rekordmanom TV vedomostných súťaží. Slavo Hlásny, učiteľ z Levíc, ktorý koncom minulého roka tridsaťtrikrát po sebe vyhral vedomostnú televíznu súťaž Duel, sa po letnej prestávke vracia do Trafačky so svojím kvízov MORE THAN A QUIZ. Súťažiť môžu maximálne 4-členné tímy vo štvrtky 6. a 20.septembra o 19:30.

MUZIKOTERAPEUTICKÝ KONCERT NA LEŽANIE

Koncert, pri ktorom za zvuku možno trochu netradičných nástrojov (koshi, zvukové vlny, citara, dažďová palica, ocean drum, sun drum…) môžete zrelaxovať svoju myseľ alebo sa iba ponoriť do vlastného príbehu. Maximálny počet poslucháčov/načúvačov je kvôli kapacite obmedzený na 12 účastníkov, preto je potrebné zarezervovať si miesto prostredníctvom e-mailu info@trafacka.sk. V sobotu 22.septembra o 10:00 sa na vás teší inštruktor Števo Haládik.

HUDOBNÍCI ZO SLOVENSKA, Z ČIECH I Z ČILE

V pondelok 17.septembra . o 19:00 sa predstaví Šimon Peták, brnenský muzikant, divadelník a vyučený kominár. Vplyvy čerpané z niekoľkých hudobných rodín (blues, big beat, miestny punk) zjednocuje tradíciou českého pesničkárstva. Hrá súčasný folk – nahnevane i jemne, s humorom i bez neho. V júni 2018 vydal prvé CD Homo habitus.

Po úspešnom Európskom turné počas apríla, mája a júna tohto roku, sa čílsky hudobníci Tomás Díaz a Mauricio Nader vracajú na cesty. V pondelok 24.septembra o 19:00 predstavia to najlepšie zo svojho sólového repertoáru v neobyčajného spoločnej šou. Ich hudba je vhodná pre ľudí každého veku, pochádza z latinsko-amerického folklóru a je doplnená o originálne kompozície nástrojov chapman stick a elektrickej basgitary.

V piatok 28.septembra o 20:00 sa predstaví gitarista Ondrej Zajac, ktorý sa počas dvoch rokov aktívneho pôsobenia zaradil medzi najvýraznejšie postavy našej alternatívnej hudobnej scény. Žánrovo neuchopiteľný autor svojmu menu nerobí hanbu ani na povestných improvizovaných koncertoch, kde divák nikdy nevie čo očakávať. Avantgarda v najlepšom zmysle slova, keď spája nespojiteľné a gitara často znie ako všetko možné len nie ako gitara, mu vyniesla ocenenie za najzaujímavejší nový hudobný akt na pražskom Alternativa festivale.

ĎALŠIE PODUJATIA

Španielske stredy s inlingua Nitra ponúknu bezplatnú konverzáciu španielčiny s rodeným Španielom (5., 12., 19. a 26.9. o 19:00).

Strana SPOLU pozýva na besedu (10.9. o 19:00) s poslankyňou NRSR Mgr.art. Vierou Dubačovou, s ktorou sa bude zhovárať Mgr.art Veronika Gabčíková / Nové divadlo. Témou stretnutia budú otázky o aktuálnych i potrebných podmienkach rozvoja občianskej spoločnosti v celoslovenskom kontexte i v Nitre, dôležitosť komunitného aktivizmu a osobnej angažovanosti občanov pre skvalitnenie života Nitry, podpora rozvoja kultúry a vzdelávania detí a mládeže ako základného piliera morálnejšej, lepšej, spravodlivejšej, čestnejšej a kultúrnejšej spoločnosti v budúcnosti či zabezpečenie participácie občanov Nitry na správe vecí verejných.

Priaznivci Linuxu pozývajú na debatu o Linuxe a iných otvorených slobodných softvéroch vždy v druhú stredu (12.9. o 16:00 ) v mesiaci.

ŠOK o.z. – Šport Osveta Kultúra pozýva na podujatie s názvom Prečo je to takto lepšie? (18.9. o 18:00). Výstava fotografií Ladislava Bielika pri príležitosti 50 rokov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy, ktorej súčasťou bude premietanie „trezorového filmu“ a koncert zakázanej hudby z obdobia roku 1968. Hlavným motívom výstavy je SLOBODA.

Žijeme v turbulentných časoch. Ženy sa po celom svete prihlasujú o slovo viac ako kedykoľvek pred tým. Nemožno sa preto čudovať, že najskloňovanejší hastag v roku 2017 bol #feminism. Prenikajú do spoločenského diania v kultúre, spoločenských akciách, športe, v biznise. V politike a obzvlášť na Slovenku sa tento jav až tak neprejavuje. Prečo je to tak a ako to zmeniť? Príďte s nami diskutovať (25.9. o 18:00) na tému Ženy. V politike.

Jesenná séria projekcií nemých filmov, doplnená o hudobné improvizácie Števa Haládika, bude venovaná tematike 1.svetovej vojny. Premietame film Dobrý vojak Chaplin (27.9. o 20:00) z roku 1918.

Viac informácii o jednotlivých podujatiach nájdete na http://www.trafacka.sk

TRAFAČKA, budova bývalej transformátorovej stanice, ktorú založil nitriansky fotograf František Kolář v roku 2009, poskytuje výstavný priestor významným protagonistom fotografického umenia a otvára dvere súčasným talentovaným fotografom, ktorým učarila fotografia. Výstavný priestor v prízemí trafostanice je myšlienkovo prepojený s podkrovím budovy, kde sa nachádza ateliér zameraný na prácu s historickou fototechnikou.

Trafačka je priestor s celoročnou dramaturgiou zameranou na všetky druhy alternatívneho umenia. Dáva priestor miestnym iniciatívam na stretávanie sa, mimovládnym organizáciám na organizovanie vlastných podujatí, stredným a vysokým školám na aplikovanie ich projektov do praxe, ako aj tvorí vlastný program s dramaturgiou.