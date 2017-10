Trafačka – október 2017

VÝSTAVA

MACH LUKÁŠ: VE STŘEDU + PARALELNÍ SVĚT

6.10. o 18:00 otvoríme výstavu mladého českého fotografa Lukáša Macha z Uherského Hradišťa, ktorý sa venuje analógovej fotografii. Do 3.novembra bude vystavovať svoje dva inscenované súbory:

Ve středu (2017)

„Moment, kdy se ocitnete ve středu samoty a kolem vás téměř nic není. Jako když hledíte na prázdné zrcadlo, ve kterém se žádné odrazy nekonají. Jako když není nic, co by bylo blízké a živé a vyvedlo nás z této bezvýchodné změti zmatku a prázdna…“

Paralelní svět (2017)

„Ve stejných tělech stejné pocity a nepatrné propojení, co jde spatřit vlevo, vpravo, přede mnou i za mnou. Zdánlivé rozdíly schované pod drobným nánosem v pórech kůže a pod skořápkou duše, která je tajně skryta všemu fyzickému. Nejsou zdánlivé, jen povrchní. Jsou smazatelné pouhým zlomkem vteřiny uvědomění. Uvnitř je totiž stejně vše stejné. Je to procitnutí do světa. Do světa podobnosti, který je vlevo, vpravo, přede mnou i za mnou…“

Lukáš Mach

Narodený v roku 1992 a pochádzajúci z Uherského Hradišťa. Vyštudoval odbor Výrobné inžinierstvo na Technologickej fakulte na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Zo začiatku svojej tvorby, od roku 2010, sa samoštúdiom venuje výhradne analógovej fotografii. Neskoršie pokračuje aj s digitálnou fotografiou a zaoberá sa čiernobielym procesom spracovania negatívov a pozitívov. Po nejakej dobe sa vracia späť k analógovej fotografii i jej klasickému spracovaniu. Základom sú pre neho prírodné svetelné podmienky, čiernobiely film a Zenit.

Postupne začína tvoriť inscenované súbory s dôrazom na koncept a myšlienku, čo je vždy základným prvkom súborov. Najčastejším motívom jeho tvorby je žena uprostred surovej atmosféry. Vo svojich súboroch fotografií uplatňuje minimalizmus, metaforu, geometriu a kontrast spoločne so zrnom, na čom si zakladá svoj rukopis.

WORKSHOPY NIELEN PRE GRAFICKÝCH DIZAJNÉROV

Zmyslom Workshopov nielen pre grafických dizajnérov nie je naučiť ľudí “ako na to vo fotošope”. Ado Juráček (artdirector vlastného Malina Studio) má pocit, že sa zabúda na najdôležitejší krok pri tvorbe dizajnu, a tým je premýšľanie alebo inak povedané “design thinking.” V Trafačke počas októbra pripravil dva workshopy:

Tajomstvo dobrého loga I. (7.10.) – Prvý zo série workshopov zameraných na tvorbu loga sa sústredí na najdôležitejší krok pri navrhovaní loga – na proces hľadania a rozvíjania silnej idei.

Tajomstvo dokonalej typografie I. (28.10.) – Prvý zo série workshopov tématicky venovaných praktickej typografii, čiže úprave textu a tvorbe layoutu je zameraný na tvorbu knižného layoutu.

Registrácia na http://www.malinastudio.sk

LITERÁRNY KLUB POZÝVA

Hudobný večer Juraja Turteva a Ericha „Boboša“ Procházku s poéziou Judity Kaššovicovej (17.10. o 19:00) – Juraj Turtev, doprevádzaný harmonikárom Erichom „Bobošom“ Procházkom hrá a spieva piesne zo „Šamorínskej trilógie“ Judity Kaššovicovej. Do hudobných improvizácií číta autorka básne z novej básnickej zbierky „Dokonalá modrá“.

Miroslav Pollák a hostia: Ploty, múry, hranice (26.10. o 18:00) – Kniha je „neformálnou učebnicou“ predmetu „občianskej zrelosti“ a podporou kritického myslenia. Príspevky sú širokou ponukou pre každého čitateľa.

STRETNUTIA A DISKUSIE

SPOLU v Nitre (4.10. o 18:00) – Poslanci NR SR Miroslav Beblavý, Jozef Mihál, Simona Petrík a Viera Dubačová predstavia ich víziu pre Slovensko. Pred diskusiou (o 16:00) sa uskutoční praktická prednáška s Jozefom Mihálom o materskej.

Progresívne Slovensko – Vízia jednej krajiny (23.10. o 18:00) – Hnutie Progresívne Slovensko predstavilo svoj dlhodobý program. Príďte diskutovať s jeho lídrami o tom, ako posunúť krajinu vpred.

HUDOBNÝ PROGRAM

Počomže SA JUNCE (5.10. o 20:00) – K brehom slobodného ostrova Nitra opäť prirazia Junce – Tomáš Gregor (gitara, spev) a Martin Barinec (bicie).

TA DOM ( 6.10. o 20:00) – Nová kapela, ktorá hrá spolu približne mesiac, aj keď viacerí sa poznajú už z kapely D8. V Trafačke zahrajú covery známych, prevažne súčasných piesní v akustických úpravách.

Stango a Nongoma (7.10. o 20:00) – Hudobné duo zo Zimbabwe. Nenapodobiteľný duchovný zvuk afrického hudobného nástroja Mbira s gitarou a jedinečné spojenie impozantných hlasov odvodených od Ndbelejskej tradície vokálnej hudby.

Szabó/Turcerová/Maceček (9.10. o 20:00) – Tvorbu tria môžeme charakterizovať ako rôznorodú, v ktorej sa nachádzajú interpretácie ich autorských kompozícií, ale aj diela súčasných skladateľov alebo menej známych jazzových štandardov.

Gabo Jonáš – Samko Hošek – Miro Polák (14.10. o 20:00) – Ich repertoár tvoria jazzové štandardy, časovo aj autorsky interpretujú široký záber, ktorý je zvukovo, technicky, aranžérsky moderne podaný. Používajú hlasové loopery, efekty a vrstvenia, improvizácie, rytmy.

Lívia & Band (28.10. o 20:00) – Mladá speváčka a gitaristka Lívia Doležalová spolu so svojou doprovodnou kapelou hrajú jej autorské piesne ale i covery v štýle folk, folk-rock.

ĎALŠIE PODUJATIA

Vypočuj si nemý film: Sherlock Holmes, 1922 (19.10. o 20:30) – Štvrtá séria filmových večerov, počas ktorých premietame nemé filmy. Pripravená je projekcia so živou hudbou v podaní Števa Haládika.

Španielske stredy s inlingua Nitra (každá streda o 18:30) – Bezplatná konverzácia španielčiny s rodeným Španielom.

Viac informácii o jednotlivých podujatiach nájdete na http://www.trafacka.sk