Trafačka – február 2018

Nový rok v TRAFAČKE – priestor bývalej trafostanice na nitrianskom sídlisku Párovce, začal rekonštrukciou. Galéria a kaviareň otvorili svoje priestory koncom januára a od februára pokračujú vo svojej kultúrnej činnosti. Výstavný rok 2018 otvorí kolektívna výstava výtvarníkov – pedagógov Ateliéru Médea. Pokračovať budú aj španielske stredy, nemé filmy so živou hudbou a pripravená je aj prednáška Ako žiť bez odpadu.

Podujatia v Trafačke z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

VÝSTAVA

MEDEA SPOLU

Výtvarníci – pedagógovia Ateliéru Médea Mariana Pauková, Peter Pauko, Mária Valčová, Ján Kurinec a Katarína Jahnová na výstave prezentujú výber zo svojej ostatnej tvorby. Srdečne Vás pozývame na vernisáž v piatok 9.februára o 18:00. Výstava potrvá do 7.marca. Hudobný hosť: Ľubica Šulíková a Števo Haládik.

Medea spolu

„Ak je v tomto výtvarnom kvintete pedagógov vedľajšou témou “spoločné vystúpenie” so svojou tvorbou, potom je leitmotívom poukázanie na to, že nestačí, aby výtvarný pedagóg “iba” vyučoval, ale aj sám tvoril a nerezignoval na úlohu výtvarníka na úkor pedagogickej činnosti. Nota bene, rodičia žiakov, ktorí školu navštevujú, často poznajú učiteľov len ako vyučujúcich a ich tvorba je pre nich neznáma.“

Ateliér Médea

Projekt Ateliér Médea, Súkromná výtvarná škola, uzrel svetlo sveta v septembri 2000 na základe veľmi dobrých skúseností s výtvarníkmi – pedagógmi, ktorí sa venujú (alebo venovali) deťom a študentom s obrovskou láskou a tvorivým nasadením. Je to typ Súkromnej základnej umeleckej školy – výtvarného odboru, predtým Ľudovej školy umenia. Táto forma vzdelávania má v meste Nitra dlhodobú tradíciu a s tým spojenú popularitu medzi deťmi a rodičmi. Cieľom je kvalitné využívanie voľného času. Nácvik výtvarných techník a ich použitie pri vlastnej tvorbe je obsahom hodín od prípravného ročníka až po rozšírené štúdium.

KRST KNIHY ZMYSELNÉ NEŽNOSTI

Katarína Demeterová vťahuje čitateľov do básní plných ľúbostného citu. Čítanie plné emócií a spoznávania vnútorného ja. Presvedčivé slová o tom, že poézia a láska sú úzko späté. Autorka chce primäť čitateľa k tomu, aby počúvali srdce. Básne z knihy Zmyselné nežnosti sprevádzajú čitateľa jedným ľúbostným príbehom od prvých iskričiek zamilovania, cez plnohodnotný hlboký citový vzťah až po vytriezvenie a rozčarovanie z chladnúcej lásky. 16.2. o 15:00 Vás srdečne pozývame na slávnostný krst knihy Zmyselné nežnosti.

AKO ŽIŤ BEZ ODPADU

Priemerný Slovák vyprodukuje 348 kg odpadu ročne. To je skoro kilo za deň. A z toho sa zrecykluje iba necelá štvrtina. Dá sa to však robiť inak? Žiť šetrne k životnému prostrediu a neprodukovať (skoro) žiaden odpad? Petra z blogu Zero Waste Slovakia 20.2. o 18:00 porozpráva ako žiť bez odpadu v modernom pulzujúcom veľkomeste. Dozviete sa konkrétne tipy a triky ako radikálne znížiť množstvo odpadu vo svojej domácnosti. Budete tak šetriť nielen životné prostredie, ale aj svoju peňaženku!

PROJEKCIA FILMU VARGA

Filmový portrét legendy československej hudobnej scény sleduje Mariána Vargu (1947–2017) na sklonku jeho života, v dobe, kedy mu bolo diagnostikované smrteľné ochorenie. Projekcia (17.2. o 20:00) dokumentárneho filmu Sone Maletz a cover skladby Mariána Vargu v podaní Vlada Nosáľa.

ĎALŠIE PODUJATIA

Španielske stredy s inlingua Nitra ponúknu bezplatné konverzácie španielčiny s rodeným Španielom (7.2., 14.2. a 28.2. o 19:00), ale aj projekcia hispánskeho filmu El ángel de Budapest (21.2. o 19:00).

Stretnutie priaznivcov Linuxu (14.2. o 16:00) a debata o Linuxe a iných otvorených slobodných softvéroch vždy v druhú stredu v mesiaci.

Vypočuj si nemý film Unavená smrť (15.2. o 20:30) od režiséra Fritza Langa. Piate séria filmových večerov, počas ktorých do nemých filmov naživo hrá Štefan Haládik.

Pivná cesta (23.2. o 18:30) ponúkne riadenú ochutnávku tradičných i špeciálnych pív domácich i zahraničných pivovarov a minipivovarov s Pivotéka Nitra.

Koncert skupiny KMS3 (24.2. o 20:00), ktorá hrá fusion music ovplyvnenú rôznymi žánrami a hudobnými štýlmi, kde podstatou myšlienkou je práca s rytmickou stránkou hudby, polytonatlitou a harmonickou stránkou kompozícii.

PS: Zmeníme Slovensko? (27.2. o 18:00) – Stretnutie s Progresívnym.

Viac informácii o jednotlivých podujatiach nájdete na http://www.trafacka.sk

TRAFAČKA, budova bývalej transformátorovej stanice, ktorú založil nitriansky fotograf František Kolář v roku 2009, poskytuje výstavný priestor významným protagonistom fotografického umenia a otvára dvere súčasným talentovaným fotografom, ktorým učarila fotografia. Výstavný priestor v prízemí trafostanice je myšlienkovo prepojený s podkrovím budovy, kde sa nachádza ateliér zameraný na prácu s historickou fototechnikou.

Trafačka je priestor s celoročnou dramaturgiou zameranou na všetky druhy alternatívneho umenia. Dáva priestor miestnym iniciatívam na stretávanie sa, mimovládnym organizáciám na organizovanie vlastných podujatí, stredným a vysokým školám na aplikovanie ich projektov do praxe ako aj tvorí vlastný program s dramaturgiou.