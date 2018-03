Trafačka – apríl 2018

TRAFAČKA – priestor bývalej trafostanice na nitrianskom sídlisku Párovce predstaví počas apríla niekoľko nových konceptov. Juraj Malíček nás prevedie svetom popkultúry a Andrej Barčák a Andrej Čanecký predstavia svoju prácu na prvých dizajnových raňajkách. Pokračovať budú aj (rod)INÉ SOBOTY.

Podujatia v Trafačke z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

VÝSTAVA

ATELÉR MÉDEA: 18+

Samostatná výstava študentov navštevujúcich kurzy kresby, maľby a grafiky na Súkromnej zák- ladnej umeleckej škole Ateliér Médea. Výstava je výberom prác zo šk. r. 2017/2018. Vernisáž sa uskutoční 13.apríla 2018 o 18:00 a potrvá do 9.mája.

18+

Ľudia, ak majú čas a chuť a priestor, mávajú rôzne, neprofesionálne, amatérske koníčky. Niekto hrá na klavír, niekto číta detektívky. Iní zbierajú známky, športové karty (spisovateľ Pablo Neruda zbieral galionové figúry – to sú tie vyrezávané nahé ženy, zvieratá, draky, ktoré zdobili predok lodí), niekto chodieva vo voľnom čase na výlety, hrá domino alebo odhaľuje sprisahania na sociálnych sieťach.

Študenti Ateliéru Médea, ktorí navštevujú kurz Štúdia pre dospelých, sa rozhodli vo voľnom čase venovať výtvarnej tvorbe – kresbe, maľbe, keramike, grafickým technikám atď…Zmysel a motivácia ich tvorby sú rôzne, spoločným znakom je ale určite chuť zdokonaľovať sa vo výtvarnej tvorbe a posunúť sa každým novým dielom o krok vpred. A hoci nemajú ambíciu tvoriť na profesionálnej umeleckej úrovni a ovplyvňovať trh s umením, o to sympatickejšie potom vyznieva snaha vyzdobiť si nielen priestor svojimi dielami, ale aj čas svojou tvorbou.

(rod)INÉ SOBOTY S CUKETOU

7.apríla o 11:00 pokračujú (rod)INÉ soboty, projekt založený na zážitkovom neformálnom vzdelávaní, ktorý podporuje aktívne trávenie voľného času detí a rodičov. Workshop s OZ Cuketa je zameraný na tvorbu látkových vreciek a tašiek, ktoré si budete môcť vytvoriť / dotvoriť podľa vlastnej fantázie a využívať na bezobalové nakupovanie. Taktiež tvorbou mini jedlých záhradiek zistíte ako sa dajú vitamíny kreatívne dopestovať i na malom priestore.

POPKULTÚRNE DEBATY S JURAJOM MALÍČKOM O FILME, HUDBE A ESTETIKE

Juraj Malíček, odborne sa venuje popkultúre, je jej úprimným a vari najväčším slovenským fanúšikom. Bol šéfredaktorom časopisu Fantázia, píše o nej pre časopis .týždeň a pravidelne sa objavuje aj na Rádiu_FM v piatkovej šou Baláž a Hubinák, kde zas mudruje (okrem iného) o hrách. Vraj rýchlejšie rozpráva, ako myslí.

Prvé popkultúrne debaty sa budú venovať téme Popkultúra ako spôsob videnia sveta a uskutočnia sa 16.apríla o 18:00.

OJEDINELÉ JAZZOVÉ TRIO SZABÓ / TURCEROVÁ / MACEČEK

Mladé trio prezentuje vlastné kompozície, osobité aranžmány jazzových štandardov a taktiež tvorbu súčasných autorov. Ich hra je veľmi komunikatívna, farebná a podstatnú časť hry tvoria improvizácie. Na česko-slovenskej jazzovej scéne je toto trio ojedinelé svojim nástrojovým zoskupením (elektrická gitara, alt a soprán saxofón, bicie nástroje). Štefan Szabó, Michaela Turcerová a Peter Maceček sa predstavia 20.apríla o 20:00.

ROCKOVÉ TRIO Z TALIANSKA

Sila, oheň, energia sú slová, ktoré vystihujú ich živé vystúpenia. NiCE je rockové trio z Talianska. V roku 2017 nahrali nový album Tap Tempo v štúdiu Formicaudio Studio, neďaleko Milána a jeho producentom je Taketo Gohara. V Trafačke zahrajú 23.apríla o 20:00.

RAŇAJKUJ DIZAJN

Andrej & Andrej je grafické štúdio Andreja Barčáka a Andreja Čaneckého venujúce sa vizuálnej komunikácii. Ich práca predstavuje hlavne tvorba nových a redizajn existujúcich značiek. Veľkú časť ich portfólia tvorí tvorba písma, ilustrácia, knižný dizajn, plagáty, videoklipy a vo veľkej miere voľná tvorba. Čanecký a Barčák vyštudovali Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, počas ktorej pracovali v grafickom štúdiu Milk (Barčák) a Made by Vaculik (Čanecký). Po troch rokoch práce a štúdiu založili andrej & andrej.

Na prvých kreatívnych raňajkách, 24.apríla o 10:00, predstavia svoju prácu, povedia o svojej filozofii, ukážu na čom momentálne pracujú a čo pripravujú.

ĎALŠIE PODUJATIA

Španielske stredy s inlingua Nitra ponúknu projekcie hispánskych filmov Miguel y William (4.4. o 19:00) a La lengue de las mariposas (25.4. o 19:00), bezplatnú konverzáciu španielčiny s rodeným Španielom (11.4. o 19:00), ale aj karaoke v španielskom rytme (18.4. o 19:00).

Bad Karma Boy nahrali v roku 2017 svetový album Prekrásny nový svet. K producentskej spolupráci si prizvali Pištu Kráľoviča (nvmeri, FVLCRVM), objavili spevácky a skladateľský potenciál Adely Tihlárikovej a k psychedelickému zvuku pridali viac elektroniky. Ich hudba teraz trochu spomaľuje, texty pôsobia hĺbavejšie a kapela synergickejšie, ako kedykoľvek predtým. V Trafačke vystúpia vrámci svojho turné Prekrásny Nový Svet Tour (6.4. o 20:00).

Cestovateľské kino Miša Gaja (7.4. o 20:00) vás prevedie po francúzskej azúrovej riviére, ktorá Vám zaručene prehreje dušu.

Literárny večer s Miroslavom Pollákom (12.4. o 18:00) predstaví knihu Ľudské práva a slobody na Spiši v minulosti a ďalšie tituly OZ Krásny Spiš. Táto monografia je mimoriadne vydarená a prospešná z hľadiska výskumu právnych dejín regiónu Spiša, ktorý vykazuje v porovnaní s ostatným územím Slovenska výrazné špecifiká.

3.ročník neformálnej degustačnej súťaže homebrewerov (14.4. o 14:00) je určená pre všetkých domácich varičov piva. Základnou charakteristikou homebrewingu je varenie piva v domácich podmienkach v malom množstve na osobnú spotrebu bez ďalšej distribúcie na komerčné účely.

Vypočuj si nemý film Metropolis (19.4. o 20:30) od režiséra Fritza Langa. Piata séria filmových večerov, počas ktorých do nemých filmov naživo hrá Štefan Haládik.

Blšák Buy Now or Cry Later! (21.4. o 16:00) ponúkne kopec handier. Riadime sa heslom: Slow fashion is the new black. Nepodporujte fast fashion, ale príďte spolu s nami zrecyklovať oblečko, ktoré sme si pre vás pripravili za symbolické ceny.

Diskusia Nitra a životné prostredie (24.4. o 18:00). Diskutovať prídu členovia výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za SaS, Anna Zemanová, Radoslav Pavelka a poslankyňa NRSR za SaS Renáta Kaščáková.

Vibrácie (26.4. o 20:00) vás naladia na pohodové lo-fi –chill – ambientné hudobné vlny. Naživo svoj hudobný set zahrajú ingrediens a DJ Ikon. ingrediens je hudobný producent, ktorý sa okrem samotnej produkcii zaoberá aj live hraniu a performance zo svojich samplerov, syntezátorov a iných mašiniek. Ikon je nitriansky dídžej, ktorý sa venuje turntablismu – freestyle scratchingu. Hudobné podmazy dopĺňa rôznymi technikami scratchu, čo dodáva pôvodnej nahrávke nový rozmer.

Viac informácii o jednotlivých podujatiach nájdete na http://www.trafacka.sk

TRAFAČKA, budova bývalej transformátorovej stanice, ktorú založil nitriansky fotograf František Kolář v roku 2009, poskytuje výstavný priestor významným protagonistom fotografického umenia a otvára dvere súčasným talentovaným fotografom, ktorým učarila fotografia. Výstavný priestor v prízemí trafostanice je myšlienkovo prepojený s podkrovím budovy, kde sa nachádza ateliér zameraný na prácu s historickou fototechnikou.

Trafačka je priestor s celoročnou dramaturgiou zameranou na všetky druhy alternatívneho umenia. Dáva priestor miestnym iniciatívam na stretávanie sa, mimovládnym organizáciám na organizovanie vlastných podujatí, stredným a vysokým školám na aplikovanie ich projektov do praxe ako aj tvorí vlastný program s dramaturgiou.