To idete vydávať v lete? To nemôže fungovať… Nvmeri – I don’t think so

Presne dva týždne po koncertnej premiére nových skladieb na festivale Pohoda vychádza druhý album slovenskej skupiny Nvmeri. Po štyroch rokoch od eponymného debutu sa

žiada povedať, že dlho očakávaný, no bolo by to klišé, akým sa trio snaží vyhýbať. Na otrepaných frázach či rozhovorových otázkach postavila aj kampaň albumu I don’t think so, ktorou pobavila fanúšikov.

“Jasné, ale musíte vedieť zaradiť žáner, čo hráte…”

“Máte nejaké posolstvo na záver pre fanúšikov?”

“To idete vydávať v lete? To nemôže fungovať.”

Každý, kto aktívne sleduje hudobné dianie, sa s podobnými výrokmi a otázkami už určite stretol. Nvmeri sa nimi inšpirovali a pripravili originálnu “no-budget” kampaň, ktorou na Facebooku fanúšikom spríjemnili posledné týždne čakania na nový album. Po sérii farebných pokrčených papierikov sa v posledných dňoch pridali aj krátke videá, v ktorých známy speaker Joe Trendy kladie trojici hlúpe otázky. Zostáva trápne ticho, odpoveďou je samotný názov albumu.

“Keďže hudobná žurnalistika na Slovensku nemá veľkú históriu, prišlo nám celkom fajn vypichnúť generické otázky, ktorých odpovede dnes už asi nikoho nezaujímajú. Zvlášť, keď kapela urobí zopár ťahov, aké sme urobili my – zmena mena na nečitateľný výraz bez zmeny zostavy, atď.”

Nvmeri vs. Solange a Thurston Moore Group

Skladby z albumu I don’t think so mohli fanúšikovia prvýkrát počuť na Pohode, kde sa kapela musela deliť o pozornosť fanúšikov s piatkovou headlinerkou Solange či Thurston Moore Group. Nakoniec však mali Nvmeri aj vďaka počasiu “plný dom”. “Hralo sa nám skvele. Nebolo ľahké namakať skladby, ktoré sme nikdy nehrali, hneď na najväčší slovenský festival. Ale s pomocou dažďa, ktorý do stanu nahnal mnohých netušiacich okoloidúcich, sa hralo ešte lepšie. Cítili sme sa dosť klubovo a intímne, čo sa na festivaloch veľmi ťažko dosahuje. A nové skladby v ohodnotení divákmi o nič nezaostávali za známymi staršími, čo bola pre nás pečiatka na vydanie. Náš jemný zvukový odklon od predošlého albumu sa asi nakoniec podarí pretlačiť s kľudom,” hovorí o úspešnej live premiére frontman kapely Pišta Kráľovič, na koncertoch (ne)tradične stojaci vľavo.

Umenie pokusu ako skokanský mostík do neznáma

Posun oproti debutu je citeľný okamžite, nazvať ho “jemným odklonom” nie je úplne presné. Kapela dokonca kvôli tomu nezaradila na album dve skladby, ktoré zverejnila v ostatných rokoch ako videosingle – Entropy a Scales. Podľa speváka, gitaristu, klávesáka a producenta v jednej osobe ich stále hrávajú na koncertoch, no do koncepcie albumu nepasovali. Určil ju až minuloročný singel Art of the Trial (v preklade Umenie pokusu). “Posun toho zvuku sa udial asi až posledný rok. To, že sa Entropy a Scales nedostali na album, nás trochu mrzelo, ale cítili sme, že sú predsa len trochu inde. Koncepčne je to teraz tak, ako má byť. Asi. Art of the Trial bol pre nás taký skokanský mostík do neznáma a zdá sa, že nám k novým trackom veľmi pomohol.”

S vývojom novej tvorby Nvmeri súvisí aj Pištov druhý projekt FVLCRVM, ktorý je postavený na elektronickej klubovej produkcii. “Odkedy robím aj elektroniku, chýbala mi trochu surovosť živých nástrojov. Robili sme album s tým, že sme si predstavovali, ako sa to bude hrať live. Používame na to v kapele taký výraz: usadený song. To je obrovský rozdiel oproti predošlému albumu. Dostali sme aj reakcie, že sme už kľudnejší a sám rozmýšľam, či je to tak. Ale viacmenej sme sa chceli vrátiť trochu do čias, keď sme sa spoznali, inšpirovať sa hudbou, ktorú sme vtedy počúvali, a preniesť ju do roku 2017.”

Salámizmus perfekcionistov

Výsledkom je originálny zvuk, akým sa nemôže pochváliť žiadna iná slovenská kapela – svetovo znejúci (ďalšie klišé, ale v prípade Nvmeri 100% pravdivé) s výrazným vplyvom starej i aktuálnej černošskej hudby.

“Momentálne počúvam drvivú väčšinu čiernej hudby, prípadne žánrov, ktoré z čiernej hudby vychádzajú. Takže je to ako návrat, tak aj súčasná nálada. A v neposlednom rade je to pre nás osviežujúca zmena. A aj keď to tak možno na prvý posluch nevyznie, je to trochu experiment. Nový zvuk gitár, ucelenejšie aranžmány a čo najmenej zvukov naraz. Bolo to také okresávanie až na úplné minimum, kým to znie zaujímavo. A často aj prvý surový nápad, keďže mám tendenciu sa zamotávať do aranžov a zvuku. Veľakrát sme si museli odpovedať na otázku: a nehodilo by sa tam toto? I don’t think so. Proste snaha perfekcionistov mať tak trochu na saláme. Podarilo sa? Ukáže čas.”

V prípade textov však perfekcionizmus zostáva. “Texty sú pre mňa obrovská výzva. Vždy začnú skôr rytmickými popevkami a potom do nich hľadáme správne slová. Pár kamošov mi s nimi potom vždy pomôže, ale často sa s nimi dlho trápim. Je to predsa len trochu viac ako nejaký status na Facebooku a niektorí ľudia sa k tomu zvyknú aj vracať. Niektorí si to dokonca spievajú. Takže sa veľmi snažím, aby to dávalo nejaký ‘neklišé pohľad’ na niečo, čím si práve prechádzam. A to je pre mňa extrémna výzva. To klišé myslím. Nie je slovo klišé tiež klišé?”

I Don't Think So by NVMERI

Album I don’t think so sa nahrával od apríla tohto roka vo Fat Music Studiu Juraja “Medveďa” Marikoviča (Bad Karma Boy). O produkciu aj mix sa postarala samotná kapela, s masteringom pomohol Tomáš “Gaex” Karásek. Na albume sa prvýkrát objavuje aj ženský vokál. “Vo False Promises spieva Malidah, speváčka zo Slovinska, z ktorej sme boli úplne hotoví, keď sme ju prvýkrát počuli na festivale v Chorvátsku, kde sme hrali,” prezrádza Pišta Kráľovič.

Novinka, ktorú mohli fanúšikovia už týždeň po Pohode počúvať vďaka pre-streamu na Soundcloude, oficiálne vychádza 21. júla vo vydavateľstve Gergaz. Nájdete ju na Bandcampe Nvmeri s predobjednávkou na vinyly, ktoré kapela začne posielať koncom augusta. Album sa dá od dnes počúvať aj na Youtube a pár dní po vydaní pribudne tiež na streamingových službách.

Naživo kapela nové skladby predstaví ešte na dvoch letných festivaloch – Beseda u Bigbítu v Tasove neďaleko slovensko-českých hraníc (4.-5.8.) a FLAAM v Hideparku v Nitre (19.8.). “Medzitým budeme makať na videu k jednej zo skladieb a samozrejme je pred nami slovensko-české turné, na ktoré chystáme špeciálnu showku. Turné začne 15. septembra a skončí na konci októbra.”