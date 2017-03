The Ills odohrajú dvanásť koncertov v ôsmich krajinách

Zatiaľ svoje najdlhšie európske turné má pred sebou slovenská skupina The Ills, keď v apríli odohrá dvanásť koncertov v ôsmich krajinách – Česku, Nemecku, Dánsku, Švédsku, Holandsku, Belgicku, Rakúsku a jeden aj na domácej pôde v Bratislave. „Pevne verím, že to zvládneme v zdraví a nepozabíjame sa navzájom,“ smeje sa basgitarista Peter Berák. The Illsane Tour 2017 štartuje 11. apríla v Prahe a končí sa 29. apríla vo viedenskej Arene.

The Ills pokračujú v intenzívnom tourovaní a potvrdzujú povesť jednej z najžiadanejších slovenských skupín. Po zahraničných koncertoch, ktoré odohrali v ostatných mesiacoch, medzi inými na festivaloch Iceland Airwaves, Eurosonic Groningen, Incubate Tilburg či Ment Ljubljana, hrajú v absolútnej pohode. „Dvanásť koncertov, dvanásť čiernych tričiek, dvanásť čistých slipkov… Dvanásť dní plných smiechu, radosti a hluku. Čo to zas bude, čo to zas bude??? Netuším, no náramne sa teším,“ snažil sa do tlačovej správy zabásniť gitarista Miroslav Luky a potvrdil tak, ako je dobre, že The Ills sú inštrumentálna kapela…

Peter Berák už bol, tradične, serióznejší: „Môžem povedať za celú kapelu, že na turné sa nesmierne tešíme. Práve takúto formu dobrodružstva máme najradšej. A aj keď nevieme, čo nás čaká, už teraz sa nevieme dočkať toho, aké miesta navštívime, akých ľudí stretneme a čo všetko zažijeme,“ vraví basgitarista, hrajúci po decembrovom zranení ruky so špeciálnou rukavicu. „Okrem radosti je to však aj veľká dávka rešpektu a zvedavosti, keďže sme tak veľa dní po sebe ešte nikdy nehrali. Takže to bude pre nás aj veľká skúška – nielen po hudobnej

stránke,“ tvrdí na margo toho, že za prvých jednenásť dní The Illsane Tour 2017 odohrajú až desať koncertov v rôznych mestách a krajinách.

Motiváciou pre chalanov sú posledné ohlasy zo zahraničia, keď ich skladbu 4:17 zaradili túto nedeľu do výberu amerických rádií Heavy Rotation: 10 Songs Public Radio Can’t Stop Playing, a práve dnes je tej istej skladbe venovaná rubrika The Song of the Day v legendárnom rádiu zo Seattlu KEXP. „Bolo ťažké vybrať jednu pesničku, pretože milujem celý šialený album Ornamental or Mental,“ napísal okrem iného zakladateľ rádia Kevin Cole vo svojom blogu.

The Ills majú za sebou vynikajúci rok nielen v zahraničí, ale aj doma. Ich album Ornamental or Mental sa dostal do finálových shortlistov Radio_Head Awards hneď v dvoch kategóriách – album roka podľa fanúšikov aj podľa kritikov. „Umiestnenie ma teší na oboch leveloch. V kategórii album roka mám radosť najmä z toho, že ľudia, poslucháči, začali The Ills vnímať ako niečo, za čo sa oplatí hlasovať. Pravdepodobne ich nebolo až tak málo, čo je absolútna paráda,“ teší sa gitarista Martin Iso Krajčír. „Druhý level radosti je z nominácie u kritikov. To je zase iné hodnotenie, ako z pohľadu ľudu. Obe kategórie sú pre každú kapelu dôležité.“

Po aprílovom turné si dopraje kvarteto muzikantov menšie koncertné voľno, ktoré chce využiť na prípravu už svojho piateho štúdiového albumu, na pódiá sa plánuje vrátiť na letných festivaloch.

The Illsane Tour 2017

11.4. Klub FAMU, Prague, CZ

12.4. Noch Besser Leben, Leipzig, DE

13.4. Duncker Club, Berlin, DE

14.4. Stengade, Copenhagen, DK

15.4. Klubb Undergrunden, Borås, SWE

16.4. Pitstop, Kolding, DK

18.4. Sugarfactory, Amsterdam, NL

19.4. Nosta, Opwijk, BE

20.4. Simplon Up, Groningen, NL

21.4. De Avenue, Breda, NL

29.4. Arena, Vienna, AT

30.4. Fuga, Bratislava, SK

The Ills

http://theills.net

https://www.facebook.com/theills

The Ills na KEXP:

http://blog.kexp.org/2017/03/07/song-of-the-day-the-ills-417/

Real Something

http://realsomething.com/

https://www.facebook.com/someREALthing