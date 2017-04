The High Corporation – When I Went to School EP

Stretla sa dcéra pastora s vyznávačom lámaných beatov. Pozvali k sebe klasického gitaristu spolu s ctiteľom nízskych frekvencií a s údivom zistili, že ich spájajú spoločné hudebné predstavy. Takto sa v roku 2013 zrodil česko-slovenský kvartet The High Corporation, ktorý práve predstavuje svoje debutové EP When I Went to School.

Na čele s charizmatickou speváčkou Ashley S. Abrman, hosťujúcou tiež na nahrávkach od Jimmy Pé, Fallgrapp alebo Carpet Cabinet, kapela prináša originálne future-soulové skladby. Žáner, ktorý možno v naších končinách skôr chýba, je práve to, kde má táto formácia zázemie a kde sa našla.

Ashley sa narodila v texaskom Houstone. Často spievala v amerických kostoloch so svojím bratom Samuelom, sprevádzaní sestrou Rachel na klávesoch počas bohoslužieb ich otca, pastora. Bubeník Petr Hanák (Fallgrapp live band) a gitarista Michael Lužný sú zo silného hudobného prostredia. Spolu hrali v niekolkých kapelách. Lukáš Mutňanský (Katarzia live band) nastupoval na pražské konzervatórium, kde sa zároveň všetci stretli, počúvajúci J-Dilla a Breda Mehladau. Hudba The High Corporation je ovplyvnená aj Miles Davisom, John Coltranom, Red Hot Chilli Pappers, Jafferson Airplane ale aj Mozartom alebo aj množstvom hip-hopu.

Kapela sa okrem mnohých festivalov a turné v Čechách a na Slovensku stihla dostať na pódium pred mená ako Selah Sue, Nneka alebo Akua Naru. Ich prvý singel Maj in June, dobre známy z éteru Radio_FM, bol nominovaný na cenu singel roka Radio_Head Award. Práve koncerty sú veľmi silnou stránkou formácie o čom sa budete môcť presvedčiť počas ich turné už tento mesiac.

When I Went to School vychádza na slovenskom vydavateľstve GERGAZ (FVLCRVM, Himalayan Dalai Lama, Fallgrapp, Jimmy Pé) ktoré nahrávku ponúka aj na voľné stiahnutie cez ich Bandcamp stránku: https://gergaz.bandcamp.com/album/when-i-went-to-school

22.4. – Praha (CZ) (tbc)

23.4. – Vienna (AT)- B72 w/ Monophobe

26.4. – Kranj (SL) – TS Squat

27.4. – Bratislava (SK) – FUGA w/ Flako, Petijee

28.4. – Brno (CZ) – Music Lab

29.4. – Olomouc (CZ) – AFO / (Dj set)

13.5. – Opava (CZ) – Frei Platz

17.6. – Letovice (CZ) – Bigy Fest

24.6. – Praha (CZ) – Metronome Festival

24.6. – Kunov pri Senici (SK) w/ Carpet Cabinet & Bulp

4.7. – Praha (CZ) – Hilltop Hoods

6.7. – Vác (HU) – V4 Theater Festival

29.7. – Lipno (CZ)- DJ set

17.8. – Plzen (CZ) – Ziva Ulice – Zach’s Pub

18.8. / 19.8. – Hranice (CZ), Letiste festival