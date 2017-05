Thajsko dokázalo skĺbiť exotiku, pohodu a výborné služby

Krajina, ktorá vám zmení život a do tváre vpečatí večný úsmev. Návštevníci Cestovateľského kina v utorok 16. mája v KC Dunaj zažijú cestu do exotického kráľovstva, ktoré sa môže pýšiť božskými plážami, pestrofarebnými národnými parkmi či hustou sieťou historických budov a chrámov. S cestovateľkou Katrin Abou Naboutovou sa vyberú aj na šťavnaté trhoviská, z ktorých niektoré bez problémov fungujú aj na miestach ako vlakové koľajnice, zavítajú do mekky digitálnych nomádov a nevynechajú ani mesto anjelov Bangkok.

O Thajsku sa hovorí aj ako o krajine úsmevov. Je to naozaj tak?

Katrin Abou Naboutová: Áno je to tak, v Thajsku vás takmer každý víta s úsmevom, čo na vás prenesie veľmi pozitívnu energiu a okamžite sa v tejto krajine cítite príjemne.

Čím to je?

K. A. N.: Ľudia v tejto krajine neberú život príliš vážne, majú väčší nadhľad nad životom a riadia sa veľmi obľúbeným porekadlom: „Kto si nevie užívať život, tak si ho vlastne ani nezaslúži.“ Tento prístup k životu pochádza z budhistickej filozofie, ktorú uznáva väčšina obyvateľov Thajska.



Kedy ste sa s Thajskom zoznámili? Bola to láska na prvý pohľad, ako sa hovorí?

K. A. N.: S Thajskom som sa zoznámila v roku 2011, tak je to už šesť rokov a doteraz je to moja srdcová záležitosť. Thajsko dokázalo skĺbiť exotiku, pohodu a výborne služby. Mne tam vlastne nič nechýba.

O krásach Thajska, ktoré sú balzamom na dušu cestovateľov niet isto núdza. Čo odporúčate?

K. A. N.: Je toho veľa, čo by človek v Thajsku mal zažiť. Všetko záleží len na tom, koľko času chcete v Thajsku tráviť. V hlavnom meste Bangkok nesmiete vynechať najznámejšie budhistické chrámy ako Wat Pho či Wat Arun. V tomto meste si určite treba užiť aj nočný život, ktorý je plný zábavy a jedinečných zážitkov. Na severe Thajska odporúčam čarovné mesto Chiang mai a prenádherné pralesy v jeho okolí. Na juhu som si obľúbila letovisko Au nang, kde si užijete okrem krásnych ostrovov na okolí aj pohodovú atmosféru miestnych obyvateľov.

Aké tradície sa v Thajsku dodržiavajú?

K. A. N.: Pre Thajčanov je typické, že sú veľmi pozitívni a pohodoví. Nepotrebujú sa nikam ponáhľať a neriešia zbytočné veci ako na Západe. Majú aj krásne tradície, ako napríklad uctievanie rodičov. Deti sa predbiehajú, kto sa postará o starú mamu či otca. Sú pre nich posvätní až natoľko, že ich hlava nikdy nemôže byť vyššie ako hlava matky či otca. Keď by mama sedela na podlahe a jej dieťa šlo okolo, musí sa skloniť na prejav úcty k nej. Túto situáciu som v Thajsku zažila prednedávnom a bola som prekvapená, že do dnešného dňa sa takéto tradície dodržiavajú.

Čím sa živia domáci a ako trávia voľný čas?

K. A. N.: Štatistika uvádza, že 70 percent obyvateľov Thajska živí práve turizmus a služby. To sa určite nedá prehliadnuť, keď túto krajinu navštívite. Darí sa aj rybolovu a poľnohospodárstvu. Najväčší vývoz ryže na svete je práve z Thajska. Thajčania milujú zábavu, a tak voľný čas trávia v kruhu svojich najbližších pri dobrom jedle a hudbe. Ich obľúbenou zábavou je karaoke, každý predsa chce byt superstar.

V čom sa táto krajina podľa vás najviac líši od Slovenska alebo Európy?

K. A. N.: Tempo života a životný štýl sú v tejto krajine úplne odlišné. Zdravé jedlo plné zeleniny a ovocia a menej stresu im zabezpečujú omnoho pokojnejší život.

Katrin Abou Naboutová

žila 18 rokov v moslimskom svete, miluje arabskú kultúru a jej pohodový prístup k životu. Najlepšie sa cíti v horách a v púšti, no rada spoznáva nových ľudí z rôznych kútov sveta a kultúr. Ako sprievodkyňa cestovnej kancelárie prekrižovala krajiny ako Kambodža alebo Laos.

