Svoje zážitky a výkony si nenechávajú pre seba – hostia festivalu HORY A MESTO, špičkoví lezci a dobrodruhovia

Hlavní hostia festivalu HORY A MESTO budú špičkoví lezci a dobrodruhovia, ktorí si svoje zážitky a výkony nenechávajú pre seba, ale fotografujú, píšu, dokumentujú, vzdelávajú a zdieľajú. To je to, čo ich spája. Do Bratislavy zavítajú: švajčiarska lezkyňa NINA CAPREZ, ktorá tvrdí, že sa narodila preto, aby liezla; americký dobrodruh, cestovateľ, fotograf a spisovateľ AARON HUEY; a talianska legenda dolomitského lezenia, stále aktívny horský vodca MAURIZIO GIORDANI.

Devätnásty ročník medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva sa uskutoční od 21. do 25. marca 2018 v nových priestoroch – v Bory Mall s kinami CINEMAX.

„Veľmi sa tešíme z tohtoročnej zostavy hostí. Každý z nich je iný a to, čo ich spája, je vášeň pre to, čo robia. To, čo na svojich bádateľských či športových cestách zažívajú, spracúvajú ďalej vo filmoch, reportážach, odovzdávajú svoje skúsenosti mladým lezcom, dobrodruhom, fotografom i širokej verejnosti. Nepochybne budú mať čím obohatiť aj návštevníkov festivalu,“ povedala projektová manažérka festivalu Natália Bokníková.

I keď úspešná švajčiarska lezkyňa Nina Caprez (31 rokov) pricestuje na Slovensko po prvý raz, festivaloví diváci ju už poznajú vďaka filmom, v ktorých účinkovala. Do lezenia sa údajne zamilovala hneď ako sa prvýkrát dotkla skaly. Známe sú jej citáty, ktoré podporujú jej optimistického ducha a veselú povahu. „Ži len taký život, aký sa ti páči,“ radí Nina Caprez a často o sebe prezrádza, že ak by nebola lezkyňou, určite by bola herečkou, alebo performerkou či cirkusantkou. „Čo sa lezenia týka, Nina si absolútne verí a aj preto sa jej darí posúvať hranice v lezení, liezť v neprebádaných oblastiach a mať na konte množstvo prvovýstupov v náročných viacdĺžkových cestách. Všetko je to vecou nastavenia mysle a správneho neohraničeného vnímania. Svojimi výkonmi sa vyrovnáva svetovým ženským lezeckým rekordom,“ predstavuje hlavnú hostku tohtoročného festivalu programový riaditeľ Alan Formánek. Nina Caprez má za sebou také výkony ako je napríklad prvý ženský prelez cesty Silbergeier vo švajčiarskom Rätikone obtiažnosti 8b+ či prelez 300-metrov dlhej cesty na Sardínii s názvom Hotel Supramonte (8b).

Jej multimediálna prednáška a film sú na programe v sobotu 24. marca 2018 o 20.00 hod, v najväčšej sále CINEMAXU s kapacitou 472 miest.

Americký dobrodruh, cestovateľ, fotograf a spisovateľ Aaron Huey (42 rokov) je fotografom pre National Geographic, vytvoril preň už takmer 30 fotožurnalistických príbehov. „Preslávil sa v roku 2002 svojou vyše 5000 km dlhou expedíciou naprieč Amerikou, ktorú absolvoval výlučne peši a sám, iba so svojím psíkom Cosmom. Expedícia trvala 154 dní a okrem dokumentárnych fotografií publikoval aj denník, zachytávajúci zážitky z cesty a dokumentujúci miesta a ľudí, s ktorými sa stretol,“ povedala o dobrodruhovi Natália Bokníková. Aaron Huey je držiteľom množstva významných ocenení, ktoré získal aj ako fotograf, aj ako novinár a publicista. Je vplyvným aktivistom, angažoval sa aj v projekte Pochod žien vo Washingtone v januári 2017. Na tento projekt získal 1.360.000 dolárov v priebehu ôsmich dní, čím sa stal držiteľom rekordu v umeleckom Kickstarteri s najväčšou odozvou, podporilo ho takmer 23-tisíc ľudí. Jeho komentované premietanie je na programe v sobotu 24. marca 2018 o 17.00 hod.

Maurizio Giordani (59 rokov) je talianska legenda dolomitského lezenia, stále aktívny horský vodca a zároveň priekopník lezenia v Dolomitoch. Okrem lezenia sa venuje aj skialpinizmu či lezeniu na ľadovcoch. Rád cestuje, absolvoval už vyše 80 expedícií. Je blízky priateľ slovenskej lezeckej legendy Igora Kollera, poliezli spolu významné cesty na legendárnej Marmolade, o ktorej Giordani napísal tri knihy. „Maurizio mal od detstva vášeň pre hory, turistiku a neskôr pre lezenie. Ako tridsaťročný sa stal horským vodcom. Na svojom konte má výstupy v nehostinných severných stenách v Dolomitoch, zimné prvovýstupy i rýchle sólo výstupy v náročných cestách. Mnohé z jeho výstupov neboli zopakované,“ doplnil Alan Formánek. Maurizio Giordani liezol v pohoriach na všetkých kontinentoch, dokonca aj na Novom Zélande. Absolvoval výpravy do oblastí ako Patagónia, Karakoram, Andy, Himaláje, v ktorých liezol aj vo výške nad 8000 m.n.m. Stretnutie s ním je na programe v piatok 23. marca 2018 o 20.00 hod., jeho prednáška bude prierezom jeho doterajšej kariéry.

Najväčšou novinkou devätnásteho ročníka Medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva HORY A MESTO bude nové miesto konania, ktorým sa stane Bory Mall s kinami CINEMAX. Osvedčená dramaturgia a programová štruktúra festivalu zostávajú nezmenené, diváci sa môžu tešiť na vyše 50 filmov a hostí svetového formátu. To všetko „bližšie, než si myslíte“.