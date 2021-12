Subtension – Stranger EP [GERGAZ]

Subtension, vlastným menom Mário Dočekal, patrí k najúspešnejším producentom v našich končinách. Okrem vydávania na prestížnych zahraničných labeloch ako Ram Records, Critical Music, Neosignal, Renegade Hardware, Cause 4 Concern alebo Invisible (VISION) so svojím projektom vystupoval takmer vo všetkých európskych krajinách, UK (Fabric London), či USA. Jeho skladby sa pravidelne objavujú v mixoch veľkých mien drum & bass scény, napríklad Pendulum, Noisia, Amon Tobin (Two Fingers), Mefjus, Roni Size.

Stranger by Subtension

Na čerstvom EP Stranger však prichádza s hudbou, ktorá je odklonom od doterajšej tvorby. Namiesto rýdzo tanečných skladieb ponúka experimentálnejšiu elektroniku. Žánrovo karty zamiešala pandémia: „Kým do marca 2020 ma držali pravidelné hrania na drum & bassových akciách, aj moja tvorba bola vedená týmto smerom a bol v nej istý, už podvedomý “kalkul” – skladba by mala fungovať na dancefloore, mala by byť tanečná a mať tempo okolo 170 bpm, aby sa dala mixovať s ďalšími. Asi nemusím vysvetľovať, že takýto mindset je však pri tvorbe obmedzujúci.” Keď živenie sa hudbou vystriedala iná práca, prišiel čas tvoriť pre radosť. Skladby tak vznikali prirodzene, bez tlačenia sa do konkrétnych škatuliek.

EP Stranger vyšlo 13.12.2021 v digitálnej podobe, dostupné bude tiež ako vinyl v počte 300 kusov, ktorý je možné predobjednať už teraz.