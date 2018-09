Stanica Žilina – Záriečie – september 2018

utorok 4. 9., 20.00

letné kino

Božský (r. Paolo Sorrentino)

„Božský“ je ironická prezývka Giulia Andreottiho (1919 – 2013), talianskeho kresťanskodemokratického politika, ktorý opakovane zastával funkciu premiéra, bol ministrom zahraničných vecí a doživotným senátorom. Sorrentino sa naňho pozerá s nadhľadom i veľkou mierou fascinácie: „Sú ľudia, ktorí prepadnú banku s pištoľou a krikom, a sú takí, ktorí tie peniaze ukradnú ticho, šikovne a nikto ich neodhalí. Je to otázka inej inteligencie a Andreotti bol ten druhý prípad.“ Brilantný portrét muža, ktorý vstúpil na politickú scénu Talianska po vojne a dodnes z nej celkom neodišiel.

Božský (Il Divo) – Paolo Sorrentino / IT, FR / 2008 / 118 min / české titulky

štvrtok 6. 9., 19.00

jazyková kaviareň

BlaBlaBar #4: Radio Edition

Septembrové vydanie neformálnej jazykovej kaviarne BlaBlaBar sa bude niesť v rytme hudby. Latino, národné hymny alebo zaľúbené letné serenády – každá krajina má svoju špecifickú hudbu a my si precvičíme jazyky tentoraz prostredníctvom hudobných textov. Nalaďte sa na hudobnú vlnu a pridajte sa – precvičíte si cudzie jazyky a spoznáte nových ľudí. Ak chcete ostatným pomáhať so svojím rodným jazykom, ohláste sa nám vopred. Odpovede na vaše otázky a podrobnejšie informácie vám poskytneme na dobrovolnici@stanica.sk.

sobota 8. 9., 10.00 – 17.00

neformálna otvorená konferencia

Kto udržuje trvalú udržateľnosť?

Druhý ročník prezentácií, prednášok a workshopov neziskových organizácií, združení a dobrovoľníkov z regiónu k téme trvalej udržateľnosti. Tento rok zaostríme na deti, pretože bez napojenia ďalších generácií, bez ich záujmu o okolie a ochranu prírody si trvalú udržateľnosť neudržíme.

nedeľa 9. 9., 17.00

komunitná večera

Cuketová Vegánska nedeľa

Cukety, cukety a ešte raz cukety. Aj vy ste sa museli zbaviť cukiet rozdávaním celej rodine? Alebo ste dostali nádielku od babky a neviete, čo s nimi? Cuketová vegánska nedeľa vám dáva šancu využiť túto skvelú plodinu rôznymi spôsobmi. Cuketa v koláči? Mňam! A čo tak curry cuketová panvička? Pochváľte sa, kam siaha vaša kulinárska fantázia.

nedeľa 9. 9., 19.00

prednáška

Cestovateľské kino: Divoká južná Afrika

Máte pocit, ze už ste zažili všetko? Stačí sa vydať do Afriky na vlastnú päsť a Afričania vás presvedčia, že to ani zďaleka nie je pravda. Príďte si vypočuť rozprávanie o jednom výlete za hranice bežných dní a uvidíte jedny z najúžasnejších vodopádov sveta, pokazí sa nám lokomotíva, benzín „dojde“ rovno pred policajnou kontrolou a ilegálne vstúpime aj do nemenovanej africkej krajiny, kde nás budú chcieť „zabásnuť“. Jednoducho luxusná, pokojná a pohodová dovolenka na čiernom kontinente.

Uvádzajú Pavol Kabát a Jozef Vikarský.

utorok 11. 9., 17.00 a 20.00

kino

Utøya, 22. júla (r. Erik Poppe)

Film Utøya, 22. júla je inšpirovaný skutočnými udalosťami, ktoré sa stali v tento tragický deň v r. 2011 na nórskom ostrove Utøya, keď pravicový politický aktivista Andreas Breivik zabil 77 ľudí – účastníkov letného tábora mládežníckej organizácie Nórskej strany práce. Film je nakrútený formou akoby jedného záberu, ktorý sugestívnou kamerou sleduje pohyb hlavnej aktérky – 18 ročnej Kaji a ďalších vyplašených teenagerov, ktorí zo začiatku netušia, čo sa deje, len počujú neprestávajúcu streľbu a v panike bežia a pokúšajú sa ukryť. Scenár filmu sa snaží čo najvernejšie zachytiť pocity mladých, ktorí boli počas útoku na ostrove. Popisuje udalosti z ich perspektívy a ukazuje, ako sa zachovali v tejto hraničnej situácii. S ohľadom na pozostalých sú charaktery filmu fiktívne.

Utøya, 22. júla – Erik Poppe / NO / 2018 / 90 min / české titulky

štvrtok a piatok, 13. a 14. 9., 19.00

tanečné predstavenie

Debris Company: WOW!

Vizuálne pôsobivá inscenácia WOW! tanečného súboru Debris Company je inšpirovaná poéziou Eugena Gindla. Atmosféra WOW! vás očarí, vtiahne do seba, do sveta plného otázok, v ktorom je obsiahnutý vesmír, vznik života, história ľudstva, začiatok a koniec dejín, my, vy. Niečo je blízko. Je to peklo alebo raj? Možné je všetko…

Réžia, koncept: Jozef Vlk

Choreografia: Stanislava Vlčeková

Účinkujú: Daniel Raček, Stanislava Vlčeková, Andrea Luptáková

sobota 15. 9., 17.00

divadlo pre deti

Divadlo SpozaVoza: Židovské príbehy

Činoherno-bábková inscenácia podáva vtipno-melancholickým spôsobom príbehy troch židovských detí. Tie prežívajú čas vojny rozprávaním si pútavých príbehov. Židovské príbehy boli inšpirované knihou I. B. Singera: Príbehy detstva. V inscenácii sa dáva dôraz na základné ľudské hodnoty – priateľstvo, láska, rodina, viera. Predstavenie je vhodné pre deti od 6 rokov, ale aj dospelých.

utorok 18. 9., 17.00 a 20.00

kino / Projekt 100

Posledný autoportrét (r. Marek Kuboš)

Známy slovenský dokumentarista po dlhých rokoch tvorivej (ne)absencie dokončil nový film. Na prvý pohľad, ako inak, dokument. Čo však nie je celkom pravda. Marek Kuboš sa v tomto umeleckom hybride pokúsil o netradičnú sebareflexiu – ako umelca, syna, ale tiež obyčajného človeka. Prostredníctvom svojich dokončených, ale aj nezrealizovaných diel predstavuje ojedinelú úprimnú spoveď̌ o tom, prečo veľmi vážne rozmýšľa nad ukončením na poli autorského dokumentu. Spolu s mnohými, dnes už etablovanými slovenskými filmármi, ale aj ľuďmi z jeho skorších filmov, sa snaží nájsť̌ na svoje neľahké otázky nie jednoduché odpovede…

Posledný autoportrét – Marek Kuboš / SR / 2018 / 72 min

štvrtok 20. 9., 19.00

súčasný tanec

Csaba Molnár: Potmehúd

Autorský projekt pätice slovenských tanečníkov žijúcich v Prahe v choreografii slovenského Maďara Csabu Molnára. Európania hľadajúci svoje folklórne korene so šibalským úsmevom na perách.

Folklórny tanec je dnes často synonymom tradície a kultúrneho dedičstva. V inscenácii Potmehúd sa tanečníci snažia znovuobjaviť a rehabilitovať tento prapôvodný umelecký prejav, zbaviť ho muzeálnych nánosov a nanovo prežiť číru silu nespútanej ľudovej tvorby a prirodzenej, neumeleckej performatívnosti. Vytvárajú vlastný originálny folklór inšpirovaný vitálnou a pulzujúcou energiou ľudového tanca. Každý z tanečníkov vnáša do inscenácie svoju vlastnú skúsenosť a osobnosť a jednotlivé výstupy preto balansujú medzi humorom a drámou, emotívnosťou a cynizmom. Potmehúd je skutočné divadlo, ale nie vďaka technickej precíznosti, ale preto, že pozýva divákov k zdieľaniu tu a teraz.

Každé uvedenie sprevádza špeciálny hosť, ktorý je začlenený do javiskovej hry a prekvapuje tanečníkov.

Choreografia: Csaba Molnár

Tvorba a tanec: Lucia Kašiarová, Soňa Ferienčíková, Zdenka Brungot Svíteková, Martin Talaga, Lukáš Homola a hosť

sobota 22. 9., 17.00

štart na Hlinkovom námestí

Veľká jesenná Cyklojazda

Deň bez áut – sviatok cyklistov, ktorí si užívajú mesto, cestu do práce či za zábavou o niečo dlhšie než tí, ktorí sedia uzavretí v kabínach automobilov, čakajú v zápchach a neprepletajú sa medzi stojacími, lež sami stoja. Pridaj sa k tisíckam cyklistov, ktorí po celom svete oslavujú 22. september ako Svetový deň bez áut. Cyklojazda je jazdou za viac cyklotrás, ústretový prístup k cyklistom a propagáciu cyklistiky ako rýchlej, ekologickej a zdravej dopravnej alternatívy. Je to užitočné a jednoduché, príjemné a priateľské stretnutie, naviac aj zdravá, lacná a častokrát rýchlejšia doprava v súčasnom – aj našom – automeste.

utorok 25. 9., 17.00 a 20.00

kino / Projekt 100

Manifesto (r. Julian Rosefeldt)

Snímka Manifesto režiséra Juliana Rosefeldta skladá hold premenlivej tradícii a literárnej kráse umeleckých manifestov a zároveň kriticky skúma rolu umelca v dnešnej spoločnosti. Čerpá z textov písaných futuristami, dadaistami, členmi hnutia Fluxus, suprematistami, situacionistami, vyznávačmi hnutia Dogma 95, príslušníkmi ďalších umeleckých skupín a tiež z úvah jednotlivých umelcov, architektov, tanečníkov a filmárov. Rosefeldt zostrihal a znovu poskladal trinásť koláží, ktoré pojednávajú o umeleckých manifestoch a skrz objektív kamery podávajú myšlienky tvorcov ako sú Claes Oldenburg, Yvonne Rainer, Kazimir Malevič, André Breton, Sturtevant, Sol LeWitt, Jim Jarmusch a ďalší. Tieto „nové manifesty“ sa potom prostredníctvom držiteľky Oscara Cate Blanchett premieňajú v modernú výzvu k akcii.

Manifesto – Julian Rosefeldt / AU, DE / 2016 / 95 min / české titulky

sobota 29. 9., 10.00 – 17.00

kutilská dielňa (nielen) pre ženy

Do-it-herself: Drevárska dielňa

Vŕtačka, píla, brúska – možno ste s nimi nikdy nepracovali, prípadne by ste ich chceli využívať viac a nemali ste príležitosť. Práve vám je určená dielňa, v ktorej sa môžete zoznámiť s elektrickými a ručnými nástrojmi na obrábanie dreva. Môžete pracovať na vašom nedokončenom domácom projekte (napríklad opraviť si nábytok) alebo vytvoriť niečo úplne nové. Dielňa je otvorená aj pre tých, ktorí už vedia pracovať s nástrojmi, ale tiež pre tých, ktorí sa píly nikdy ani nedotkli.

Podujatie organizuje naša holandská kolegyňa Nienke, hlavným komunikačným jazykom bude angličtina. V prípade záujmu je potrebná registrácia mailom na nienke@stanica.sk a informácia, čo máte v úmysle urobiť. Poskytneme vám nástroje a potrebný materiál (na požiadanie).

nedeľa 30. 9., 10.00 – 19.00

food festival

Vegánske hody Žilina 2018

Najväčší vegánsky food festival na Slovensku po druhýkrát prichádza do Žiliny. Tešiť sa môžete na množstvo udržateľných a ohľaduplných jedál bez živočíšnych výrobkov ako mäso, mlieko či vajcia. Predstavia sa vám reštaurácie, kuchárske talenty, ale aj obchody s vegánskymi potravinami či kozmetikou. Čakať na vás bude celodenný program s prednáškami, kuchárskymi show, ale aj s infostánkami neziskových organizácií. Vstup je tradične voľný, odporúčame prísť hladní!

