Stanica Žilina – Záriečie – september 2017

štvrtok – piatok, 31. 8. – 1. 9., Nová Dubnica

prehliadka panoramatických 70 mm filmov

Panorex

70 mm filmový formát bol kráľovským kinoformátom. Veľkosťou a hĺbkou obrazu, farebnosťou a zvukom išlo o dlhodobo neprekonanú techniku. Na prvý pohľad len technický vynález, ktorý však ovplyvnil a vyprodukoval množstvo formálnych a obsahových inovácií. Konečne bolo možné rozprávať vo veľkom, kráľovsky a spektakulárne. V komunistickom Československu fungovalo viacero panoramatických kín. Po 90tych rokoch, keď sa zrušila distribúcia 70 mm formátu, projekcie obnovil jedine amfiteáter v Banskej Bystrici a od roku 2017 aj kino Panorex v Novej Dubnici. V rámci festivalu Kinobus, ktorý sa zameriava na revitalizáciu starých kín, sme preto pripravili prehliadku 70 mm filmov. Premietneme kolekciu siedmich titulov, ktoré vo svojej dobe zmenili film a mapujú zlaté obdobie formátu, pripravené je tiež množstvo sprievodného programu. Viac na http://www.kinobus.sk.

štvrtok – nedeľa, 31. 8. – 3. 9.

(nielen) filmový festival

Kinobus

Len mierne nostalgická jazda slovenským vidiekom, snorenie po klasických kinosálach a zľahka nevyspytateľná vlastivedná výprava. Tento rok pozývame do Novej Dubnice, Dolnej Súče a Valaskej Belej, zaoberať sa témou „formáty“. Čaká nás: veľkolepý začiatok v podobe premietania 70 mm filmov v kine Panorex v Novej Dubnici, po ktorom nám 35-mm projekcie budú pripadať skoro ako z monitora, prehliadka 8 mm bizarností a 16 mm štandardností. K tomu túlanie sa mestom s komentárom teoretika architektúry Petra Szalaya, performance Matúša Kobolku a Philip Glass s Ferom Királym v meste krištáľu, výlety, úvody k filmom, naozajstní šoféri a živí sprievodcovia zo zoskupenia, ktorého názov ich priamo predurčil pre Kinobus: Zapětdvanáct. Viac na http://www.kinobus.sk.

utorok 5. 9., 20.00

letné kino

Na mliečnej ceste (r. Emir Kusturica)

Emir Kusturica sa po dlhých rokoch vracia po boku Monicy Bellucci v hlučnej a divokej komédii s prvkami modernej rozprávky. Kosťa rozváža uprostred vojnovej zóny mlieko na svojom oslíkovi. Pri jednej zo zastávok sa zoznámi s očarujúcou ženou, ktorá sa ukrýva uprostred krajiny nikoho pred svojim zlovestným nápadníkom. Stačí okamih a je to láska na prvý pohľad – ako v rozprávke. Kusturica nakrútil emotívnu romancu, ktorá pripomína, prečo v deväťdesiatych rokoch patril k ikonám európskeho filmu. Love story Na mliečnej ceste je nostalgickou spomienkou na predminulú dekádu a okúzľuje príbehom o láske v dobe, ktorá jej nepraje.

Na mliečnej ceste (Na mlečnom putu) – Emir Kusturica / Srbsko, GB, USA / 2016 / 125 min

piatok 8. 9., 19.00

autorská projekcia / žilinská premiéra

10 rokov lásky (r. Adam Hanuljak)

10 rokov života 5 rodín zo 4 európskych krajín, alebo jednoducho 10 rokov lásky, to je nový časozberný dokument z filmárskej dielne združenia DogDocs, za ktorým stoja Adam Hanuljak ako scenárista a režisér, Peter Kotrha ako strihač a kameraman a Peter Snadík ako producent. Projektu o mladých rodičoch sa táto trojica venuje na pokračovanie už od roku 2006. Pôvodne „jednorazový“ dokument o živote mladých rodičov sa postupne rozrástol na hutnú časozbernú snímku o desiatich rokoch života piatich rodín v štyroch európskych krajinách (Slovensko, Česká republika, Rumunsko, Fínsko). Film premietneme za účasti tvorcov a hlavných predstaviteľov zo Žiliny a Fínska.

10 rokov lásky – Adam Hanuljak / SR / 2017 / 96 min

sobota 9. 9., 20.00

koncert

Swine Rap: Románo Rat (Čavalenky), Xanaxagoras

Ďalší z hudobných večierkov v dramaturgii webmagazínu a kolektívu Swine Daily zaostrí na nový domáci rap. Románo Rat patrí k najzaujímavejším slovenským rapovým skupinám. Priamo zo Záhoria prídu predviesť svoju true-rapovú show. Po koncertoch v Bratislave a Brne pôjde o žilinskú premiéru. Xanaxagoras je mladý objav na žilinskej lokálnej „scéne“. Jeho prvé tracky („Kanálový Boss“ či „Beznádejný prípad“) sú medzi mladou komunitou jasné hity. Kombinácia originálneho humoru a zmyslu pre show sľubuje intenzívny zážitok. Line-up doplnia dji zo združenia Jungle Heads a organizátori možno vytiahnu z rukáva aj ďalšie prekvapenie.

utorok 12. 9., 17.00 a 20.00

kino

Posledná rodina (r. Jan P. Matuszyński)

Maliar Zdzisław Beksiński trávi svoje dni medzi štyrmi stenami varšavského bytu, obklopený len svojou rodinou. Navzdory socialistickej šedi okolia je jeho vnútorný svet plný surreálnych vízií, farieb, vášne a perverzných fantázií. Píše sa rok 1977 a život rodiny sa točí okolo syna, neurotického Tomka, ktorý sa práve odsťahoval do domu oproti. Neustály boj s vnútornými démonmi mu znemožňuje normálne žiť, ponára sa však do sveta hudby a filmu a navzdory svojmu hendikepu sa stáva priekopníkom západnej popkultúry v Poľsku.

Posledná rodina (Ostatnia rodzina) – Jan P. Matuszyński / PL / 2016 / 124 min / české titulky

štvrtok 14. 9., 19.00

cestovateľské kino

Vnímavé cesty – Ako po sebe zanechať pozitívny dopad na opačnom konci sveta

Cestovateľské kino a prednáška cestovateliek a blogeriek Ivany Grešlíkovej a Magdalény Vaculčiakovej o cestovaní, ktoré je citlivé k miestnym kultúram a životnému prostrediu. Cez fotografie a príbehy spolu zájdeme do Indonézie, Thajska, Barmy, Mexika, Vietnamu, na Filipíny aj do Indie, Turecka či Kolumbie. Podelíme sa s vami o tipy, ako si môžete zodpovedné cesty naplánovať. Dozviete sa, prečo je dôležité nadviazať kontakt s miestnymi, a naše odskúšané triky, ako na to. Prezradíme vám, ktorým turistickým atrakciám sa vyhnúť, ak nechcete podporovať porušovanie ľudských práv či ak nechcete škodiť zvieratám.

piatok 15. 9., 19.00

kino / KineDok

Koniec sveta (r. Monika Pawluczuk)

Je 21. decembra 2012, niekoľko minút po polnoci. V tento deň mal podľa mayského kalendára nastať koniec sveta. Moderátor nočného rozhlasového vysielania vyzýva poslucháčov, aby sa s ostatnými podelili, čo pre nich znamená predstava konca priestoru a času. Oni hovoria o veciach, ktoré sú tragické a bolestivé, alebo niekedy aj obyčajné či zábavné. Ich potreba byť vypočutí, komunikovať, zdieľať svoje skúsenosti s ostatnými je evidentná a dojemná. Rádio je motív spájajúci udalosti tejto noci – počujeme ho na pohotovosti, v mestskom monitoringovom stredisku, kde pozorujeme nočný život v uliciach na stovkách monitorov. Koniec sveta je intímny, tvorivý a nesmierne vizuálny dokument, kde je niekoľko príbehov utkaných do narácie počas jednej noci.

Koniec sveta – Monika Pawluczuk / Poľsko, 2015, 40 min / slovenské titulky

nedeľa 17. 9., 20.00

koncert

James P Honey (Buriers, UK)

James P Honey je básnik, raper, pesničkár a hlavne originálny textár s neuveriteľným citom pre detail. Frontman londýnskeho tria Buriers skúma od začiatku svojej kariéry temné zákutia ľudských životov – či už prostredníctvom rapového textu alebo krehkých piesní. Na svojom sólovom európskom turné predvedie to druhé: aktuálne EP „It´s Been A Long Year“ predstavuje Honeyho v jeho najintímnejšej polohe. Krehký a jednoduchý gitarový sprievod, nesmierne silné a poetické texty, naliehavý, ale zároveň civilný hlas. Honeyho prirovnávajú k Nickovi Caveovi alebo Leonardovi Cohenovi, ale jeho posledný počin je viac než presvedčivým dôkazom, že si našiel vlastnú cestu.

utorok 19. 9., 17.00 a 20.00

kino

Klient (r. Asghar Farhadi)

Iránsky režisér Asghar Farhadi prichádza po filozofickom hite Rozchod Nadera a Simin s ďalšou ranou pod pás klasickému rozprávaniu o láske a manželskej kríze. Svoje postavy opäť umiestňuje do vyhrotených situácií, z ktorých sa nedá prebiť von silou, ale prekonať seba samého, svoje zabehané stereotypy vnímania a hodnôt.

Emad a Rana sú manželia a zároveň herci v amatérskom divadle, kde práve skúšajú adaptáciu hry Arthura Millera Smrť obchodného cestujúceho. Kvôli statike budovy sa musia presťahovať do nového bytu. Až príliš neskoro zistia, že predchádzajúca nájomníčka bola prostitútka a do bytu neustále chodili v noci jej klienti. Rana raz v noci otvorí dvere, pri ktorých niekto zvoní mysliac si, že je to jej manžel. Avšak nie je. Tragické udalosti majú dopad nielen na manželstvo, ale aj na skúšanie divadelnej hry.

Klient (Forushande) – Asghar Farhadi / Irán / FR / 2016 / 125 min / české titulky

streda 20. 9., 20.00

hudobno-tanečné predstavenie

Artyci, ME-SA a Maok: Satsang

Satsang je projekt, v ktorom sa na scéne stretli profesionálni tanečníci zo súborov Artyci (Sk) a ME-SA (Cz) spolu s hudobníkom Maokom. Pod koncepčným vedením tanečníčky Zuny Kozánkovej vytvorili predstavenie, v ktorom sa kombinuje improvizovaný tanec, živá fyzická expresia so živou hudbou.

Satsang je oslavou sily prítomného okamžiku. Rituál, v ktorom účinkujúci prepájajú svoje myšlienky, pocity a energie. Do tanečného sveta prináša jemne duchovnú atmosféru, ktorá vo svojej sile a univerzálnosti dokáže byť silným divadelným prostriedkom.

Koncepcia: Zuna Vesan Kozánková

Tanec: Zuna Vesan Kozánková, Martina Hajdyla Lacová, Milan Kozánek, Daniel Raček, Lukáš Homola

Hudba: Maok

piatok 22. 9., 17.00, štart na Hlinkovom námestí

Cyklojazda

Desať rokov jazdíme mestom a snažíme sa byť na očiach. Už dvadsaťkrát sme vyrazili do ulíc, naskočili priamo do premávky a aspoň na chvíľu zahltili mesto trochu iným zvukom, vôňou a rytmom. Ulicami Žiliny nás prešlo viac ako štyritisíc a zostáva nám už len minimum uličiek, ktoré sme neprebrázdili. Na začiatku druhej dekády sme sa preto rozhodli vojsť do vnútroblokov – pozvať tak na cyklojazdu svojich susedov a susedky a oživiť pomalý rytmus sveta vo vnútri. Na dôvažok nás budú chrániť samí cudzinci – ako štuplerov sme pozvali Francúza a Francúzsku, Afgánca, Fínku, Lotyša, Holanďanku a Holanďana a možno aj ďalších. Tešíme sa na vás.

sobota 23. 9., 10.00 – 18.00

konferencia o ekologickom a prírodnom staviteľstve

Zdravé domy 2017

Celodenný seminár OZ ArTUR (Architektúra pre trvaloudržateľný rozvoj) pre ľudí, ktorých zaujíma stavba ekologického domu a prírodné staviteľstvo. Na seminári otvorenom pre širokú verejnosť budú prezentovať členovia ArTURu: Čo je dôležité pri stavbe ekodomu? Ako a kde nájsť remeselníkov a materiál na stavbu. Výber materiálov z pohľadu EKOlógie a EKOnómie. Energie, nakladanie s vodou a odpadom. Skúsenosti a projekty vybraných architektov. Realizácie vybraných remeselníkov a firiem. Viac info a prihláška na seminár: http://www.ozartur.sk.

nedeľa 24. 9., 10.00 – 15.30

kutilská dielňa (nielen) pre ženy

Do-it-herself: Vyrobené z vetvičiek a kmeňov stromov

Poznáte to – na prechádzke v lese alebo pri práci na záhrade občas nájdete peknú časť stromu. Vetvičku so zaujímavým tvarom, kmeň s krásnou kôrou, jednoducho pekný kus dreva. Je čas s tým niečo urobiť! V predošlých dielňach sme niekoľkokrát pracovali s hrubými kusmi dreva, ktoré ste premenili na pekné výrobky do interiéru alebo exteriéru – či už to bola stolička, lampa, alebo polička, no existuje veľa ďalších možností. Buďte kreatívni a príďte si popracovať s pílou, vŕtačkou, brúskou a ďalšími nástrojmi na obrábanie dreva.

Podujatie organizuje naša holandská kolegyňa Nienke, hlavným komunikačným jazykom bude angličtina. V prípade záujmu je potrebná registrácia mailom na nienke@stanica.sk a informácia, čo máte v úmysle urobiť. Poskytneme vám nástroje a potrebný materiál (na požiadanie).

nedeľa 24. 9., 17.00

divadlo pre deti

Karneval zvierat

Interaktívne tanečné predstavenie pre deti a mládež, ktoré vzniklo na motívy rovnomennej hudobnej suity francúzskeho skladateľa Camille Saint-Saensa. Inscenácia prepája pohyb a tanec s videoprojekciami, originálnou hudbou, zvukmi a v neposlednom rade akcentuje aj hru svetla a tieňa, ticha a nehybnosti. Tvorcovia sa nechali inšpirovať rozmanitým svetom živočíšnej ríše, vydali sa pod zem, vzlietli do neba, potopili sa do hlbín aj stratili v tráve a zároveň vytvorili mnohé nové prečudesné stvorenia. A vďaka detským divákom, ktorí sú prítomní na javisku od začiatku do konca, vznikajú zakaždým ďalšie nové bytosti. Príďte sa s nami ponoriť do sveta veľkej zvieracej fantázie! Na interaktívne predstavenie nadväzuje pohybová, hudobná a výtvarná dielňa s tvorcami. Deti si pohybom a tancom vyskúšajú, aké to je ocitnúť sa v živočíšnej ríši, započúvajú sa do hudby, vymyslia svoje zvuky a nakoniec ich čaká výtvarná reflexia.

nedeľa 24. 9., 17.00

komunitná večera

Vegánska nedeľa s cuketou, tekvicou a spol.

Milí vegáni i nevegáni, určite sa aj vám v špajzi nahromadilo po lete množstvo cukety a tekvice, takže niet divu, že sme po prázdninovej pauze zvolili tému Cuketa, tekvica a spol. Využiť ich môžete v príprave jemných polievok, mokrých koláčov alebo ako hlavné jedlo. Veríme, že sa v kuchyni poriadne vybláznite a prídete sa pochváliť svojimi špecialitami. Predstavíme vám aj blížiace sa Vegánske hody, ktoré sa budú v októbri premiérovo konať v Žiline.

utorok 26. 9., 17.00 a 20.00

kino

Druhá strana nádeje (r. Aki Kaurismäki)

Najnovšia snímka Akiho Kaurismäkiho sa venuje stále aktuálnej téme utečencov. Wikström – bývalý obchodník, ktorý nedávno investoval do nie veľmi úspešnej reštaurácie a utečenec Khaled, ktorý práve prišiel do Fínska, aby tu požiadal o azyl. Nevšedná dvojica sa stretáva práve na pôde reštaurácie a Wikström sa rozhodne Khaledovi pomôcť. Zamestná ho na čierno. Snímke s vážnou témou nechýba absurdný humor, typický pre tohto fínskeho filmára.

Druhá strana nádeje (Toivon tuolla puolen) – Aki Kaurismäki / FI, DE / 2017 / české titulky

piatok – nedeľa, 29. 9. – 1. 10.

festival horského filmu a dobrodružstva

Hory a Mesto Žilina

Doprajte si dávku adrenalínu v pohodlí kinosály. Výber toho najlepšieho z bratislavského festivalu Hory a Mesto doplnený o aktuálne novinky a sprievodný program vám na Stanicu prinášame už po piatykrát. Ťažiskom programu sú ako každý rok strhujúce športové dokumenty rozdelené do tematických blokov – Skala, Sneh, Vzduch, Horské bicykle, Voda a ďalšie. Medzi prvými premietneme záverečný diel tatranskej trilógie Erika Baláža Živá rieka s osobnou účasťou tvorcov, tešiť sa tiež môžete na interaktívnu prezentáciu Horskej záchrannej služby, či rozprávanie horského vodcu Pavla Rajtára. Hory a Mesto je festival, na ktorom sa nudiť rozhodne nebudete.

