Stanica Žilina – Záriečie – november 2018

piatok 2. 11., 19.00

kino / KineDok

Dum spiro spero (r. Pero Kvesić)

,,Pokiaľ dýcham, dúfam“ je motto všetkých, ktorí vytrvajú až do samého konca, doslova a metaforicky. Chorvátsky spisovateľ Pero Kvesič za pomoci ručnej kamery spisuje osobnú dokumentárnu esej, ktorá mu právom priniesla ocenenia na najprestížnejších filmových festivaloch. Kombinácia každodenného života, zdravotných ťažkostí, kníh a smrti vypovedá o strate životnej sily a neschopnosti sa s ňou vyrovnať. Všetci začíname umierať vo chvíli, keď sa narodíme a to by mal byť najväčší dôvod chcieť pochopiť hodnotu života a užívať si radosti, ktoré život prináša.

Dum spiro spero – Pero Kvesić / HR / 2016 / 50 min / slovenské titulky

sobota 3. 11., 16.00

kino pre deti so živým dabingom

Ja ako Tekvička

Po nečakanej smrti svojej matky odvádzajú deväťročného chlapca prezývaného Tekvička do novej pestúnskej rodiny, plnej sirôt v jeho veku. Nájsť si vlastné miesto v tomto zvláštnom a často nepriateľskom prostredí nie je pre Tekvičku jednoduché. Vďaka pomoci svojich nových kamarátov sa však po čase naučí dôverovať, nachádza pravú lásku a nakoniec aj vlastnú rodinu. Príbeh, ktorý ožíva vďaka úžasnému stvárneniu postáv a expresívnej fázovej animácii, srší vtipom, smútkom a radosťou, a slúži ako jasný dôkaz nezlomnosti ľudského srdca.

Film bude premietnutý so živým simultánnym dabingom v podaní skúsených a známych dabingových hercov Kamila Kollárika a Hery Turban.

Ja ako Tekvička (Ma vie de courgette) – Claude Barras / CH, FR / 2016 / 66 min/ živý dabing / prístupný od 10 rokov

utorok 6. 11., 17.00

kino / Prehliadka izraelských dokumentárnych filmov KolNoa.doc

Ben-Gurion (r. Jariv Mozer)

V útrobách archívu sa filmárom podarilo náhodne objaviť 6 hodinový rozhovor s jedným z najväčších politických lídrov modernej histórie – s Davidom Ben-Gurionom, dlhoročným premiérom a spoluzakladateľom Štátu Izrael. V roku 1968, ked vznikol rozhovor, mal 82 rokov. Svoje posledné roky sa rozhodol pre život bokom od politického diania, v odľahlej púšti, kde pracoval na uskutočnení svojej vízie, ako aj sna všetkých Izraelčanov – premeniť púšť na úrodnú pôdu. Cieľom filmu je poskytnúť divákom pohľad do Ben-Gurionovej duše a predstaviť jeho názory, ktoré formovali prvé roky politiky Štátu Izrael, a ešte i dnes stále ovplyvnujú rozhodnutia dôležité pre jeho budúcnosť.

Ben-Gurion – Jariv Mozer / IL, FR, D / 2016 / 70 min / slovenské titulky

utorok 6. 11., 20.00

kino / Prehliadka izraelských dokumentárnych filmov KolNoa.doc

Toto je Princess Shaw (r. Ido Haar)

V každom okamihu v každom kúte Zeme zverejňujú tisíce ľudí svoje osobné videá. Sú to ich virtuálne správy vo fľaši hodené do nekonečného mora, ktorým je svet internetu. Väčšina týchto príspevkov smutne uviazne v bahne nezáujmu a anonymity, pokiaľ sa z nich ovšem nestane hviezda YouTube ako Princess Shaw.

Samantha Montgomeryová má 38 rokov. Cez deň pracuje ako opatrovateľka seniorov, v noci sa mení na speváčku a skladateľku Princess Shaw. Jej domáce a cappella klipy sleduje na YouTube zvyčajne len hŕstka divákov. Až kým ju náhodou neobjaví Kutiman, izraelský hudobník, ktorý mixuje rôzne hudobné videá z YouTube, aby vytvoril nové originálne kúsky. Princess Shaw vôbec netuší, že sa jej práve mení život.

Toto je Princess Shaw (Presenting Princess Shaw) – Ido Haar / IL / 2015 / 80 min / slovenské titulky

štvrtok a piatok, 8. a 9. 11., 19.00

divadelné predstavenie

Med a prach: EU.GENUS

Ateliér. Dokument. Imaginácia. Neoklasicizmus. Konceptuálne umenie. Otvorená skúška. Výchovný koncert. Fyzické divadlo. Veda. Poézia. Inštalácia. Performancia. Renesancia. Symbol. Informácia. Intuícia. Racionalita. Teória. Prax. Posledná záhrada. Nevedomosť. Poznanie. Hľadanie dôvodu. A napokon samozrejme smrť. Toto je pohyb medzi tým všetkým, medzi vedou a poéziou, informáciou a symbolom či zdanlivým chaosom a nečakanou krásou. Toto je cesta k soche, neustála premena, neustále rozhodnutia. Toto je naša otázka – čo je to dobrý rod?

Med a prach je voľné umelecké zoskupenie autorov a interpretov z oblasti výtvarného umenia, divadla, hudby a tanca, ktorí tvoria spoločné diela na pomedzí performancií, divadelných predstavení, koncertov či inštalácií.

Libreto, réžia: Andrej Kalinka

Performeri a spolutvorcovia: Zebastián Mèndez Marín, Lívia Balážová, Daniel Raček, Ján Morávek, Juraj Poliak, Andrej Kalinka

sobota 10. 11., 10.00 – 16.00

kutilská dielňa (nielen) pre ženy

Do-it-herself: Výrobky z betónu a sádry

Na tejto dielni sa nebudeme učiť vyrábať alebo dokončovať steny. Betón a sádru použijeme na vytváranie drobných výrobkov, ktoré môžu mať funkčný alebo ozdobný účel. Napríklad držiak na sviečku alebo telefón, rôzne dekorácie, či vianočné darčeky, možnosti sú neobmedzené. Na experimentovanie bude dostatok času a materiálu. Najťažšie bude trpezlivo čakať, kým všetko nezaschne. V prípade záujmu sa prosím registrujte mailom na nienke@stanica.sk.

sobota 10. 11., 16.00

kino pre deti

Kino Fest Anča: Najlepšie animované filmy pre deti 2018

Kolekcia najlepších súčasných krátkych filmov pre deti, ktoré nikde inde neuvidíš. Organizátori festivalu Fest Anča pripravili pásmo filmov s cieľom priniesť deťom a ich rodičom nezabudnuteľné vizuálne a príbehové zážitky zo sveta animácie. Výber snímok z celého sveta, primárne určených pre detského diváka a rodiny, je reprezentatívnym výberom plným zábavy, poučenia, jedinečných autorských prístupov, nápaditých výtvarných štylizácií a originálnych techník, aké dokáže deťom ponúknuť jedine autorský animovaný film. Premietanie trvá 52 minút a je vhodné pre deti vo veku 4 – 10 rokov.

sobota 10. 11., 20.00

párty

Deeper Sounds of House, vol. 6

Klubový večer, na ktorom sa bude hrať elektronická hudba v štýloch od deep house až po dub techno. Dji a selektéri Dash a Cornell zo stereodisco.sk, Richard aka DJ 08 a Adrian budú mať vo svojich rukách zvukovú i vizuálnu réžiu párty a na gramofóny položia nové i klasické kúsky zo svojich kufrov s bohatým obsahom. Deeper Sounds of House prinesie už po šiestykrát množstvo kvalitnej hudby, ktorá sa na bežných pártys a v rádiach zas tak často neobjavuje.

nedeľa 11. 11., 17.00

komunitná večera

Mexická Vegánska nedeľa

Hovorí vám niečo mexický sviatok Día de los muertos? Ak nie, v preklade to znamená Deň mŕtvych, u nás známy ako Dušičky. V Mexiku si tento sviatok uctievajú tak, že varia najobľúbenejšie jedlá svojich nebohých blízkych. Poďme sa teda pridať, no navarme si navzájom. Mexická kuchyňa ponúka tie najšialenejšie kombinácie chutí a farieb, že by z toho nejeden vstal z mŕtvych. Nebránime sa ani tematike Halloweenu a strašidiel.

utorok 13. 11., 17.00 a 20.00

kino / Projekt 100

Studená vojna (r. Pawel Pawlikowski)

V období budovania stalinského Poľska, ale tiež modernej Európy, sa odohráva príbeh veľkej osudovej lásky – speváčky Zuly a skladateľa Wiktora. Nedokážu spolu byť, ale zároveň sa neuveriteľne priťahujú a nevedia byť ani od seba. V kulisách Varšavy, Berlína a Paríža znie jazzová a folklórna hudba a Zula s Wiktorom rozohrávajú nádhernú, ale trpkú baladu, svoju vlastnú studenú vojnu.

Studená vojna (Zimna wojna) – Pawel Pawlikowski / PL, FR, GB / 2018 / 84 min / české titulky

štvrtok – sobota, 15. – 17. 11.

cestovateľský festival

Cestou necestou

Novembrové vydanie populárneho cestovateľského festivalu. Vypočujete si, aké je to žiť cez zimu v Kanade ako sprievodca psích záprahov. Povieme si o túrach v pohoriach Karakoram a Himaláje, uvidíte osemtisícovky K2, Broad Peak, Nanga Parbat a pozrieme si tiež hory v indickom Ladakhu i Kašmíre. Kamčatka, Barma, Santiago de Compostela, na Pioneri naprieč Európou, Ázia, či 15.000 km od Kolumbie po Bolíviu a mnoho ďalšieho. Tri dni nabité zážitkami.

utorok 20. 11., 17.00 a 20.00

kino / Projekt 100

Climax (r. Gaspar Noé)

Jeden z najkontroverznejších režisérov súčasnosti vo svojej najnovšej snímke sleduje skupinu dvadsiatich tanečníkov, ktorých čaká trojdňové skúšanie v starej škole uprostred lesa. Tu urobia jednu poslednú párty s veľkou misou sangrie. Atmosféra rýchlo naberá na obrátkach, zjavne sú omámení drogami, hoci nevedia kto alebo kedy im drogy dal. Netreba veľa a ich stav vyvrcholí neurózami a psychózami, ktoré len znásobuje elektrizujúci rytmus hudby. Kým niektorí z nich sa vznášajú, iní prepadajú do pekiel…

Climax – Gaspar Noé / FR / 2018 / 95 min / české titulky

štvrtok 22. 11., 20.00

koncert

Elektro Guzzi (AT): Polybrass

Zvukoví čarodejníci Elektro Guzzi hrajú techno na živých nástrojoch (gitara, basa a bicie) a hravo prekračujú hranice medzi analógovým a digitálnym svetom bez použitia počítačov či looperov. Na Slovensku ste ich mohli vidieť napríklad na festivale Pohoda, no tentokrát prichádzajú s úplne novým projektom Polybrass, kde originálnu zostavu doplní trojica trombónistov Hilary Jeffery (The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble), Daniel Riegler (Studio Dan) a Martin Ptak (Count Basic).

piatok 23. 11., 20.00

koncert

Maok

Žilinské Shanti centrum pozýva na jesenný koncert Maoka, autora hudby k filmom, divadelným a tanečným predstaveniam, muzikanta a hudobného bádateľa. V ambientnejšie poňatom vystúpení ponúkne poslucháčom zvukovo-hudobný výlet domov a zasa naspäť. Príďte si otvoriť uši a trochu spomaliť na sklonku uponáhľaného roka.

pondelok 26. 11., 19.00

jazyková kaviareň

BlaBlaBar #6: TV edition

Prečo márniť čas pozeraním triviálnych televíznych programov, keď je Stanici ďalší BlaBlaBar? Na novembrovom vydaní neformálnej jazykovej kaviarne budeme sledovať televízne noviny, obľúbené seriály alebo aj teleshopping. TV program nepotrebujete, stačí len občerstvenie a naladiť si obľúbenú stanicu Stanicu. Nebude chýbať ani gauč, telka a otravné reklamy. Odpovede na prípadné otázky a ďalšie informácie vám poskytneme na dobrovolnici@stanica.sk.

utorok 27. 11., 17.00 a 20.00

kino / Be2Can

Zlodeji (r. Hirokazu Koreeda)

Osamu je gastarbeiter, ktorý si privyrába kradnutím v obchodoch. Do remesla zasväcuje aj svojho syna. Obaja žijú v provizórnom dome na periférii a s ďalšími členmi domácnosti tvoria rodinu, na ktorej je toho zvláštneho oveľa viac než len spôsob obživy. Do rutiny krádeží zasiahne dievčatko, ktoré sa osamelo hrá v mraze na balkóne. Osamu sa rozhodne, že vziať si dieťa, ktoré rodičia zanedbávajú, nie je zločin. Jeho čin vedie k odhaleniu tajomstva vnútri rodiny zlodejov a spochybnenie toho, čo vlastne rozumieme pod pojmom rodina. Koreedov film je citlivou, vrstevnatou a rafinovanou drámou o bezpodmienečnej láske a dôstojnosti chudobných. Film získal Zlatú palmu na festivale Cannes 2018.

Zlodeji (Manbiki kazoku) – Hirokazu Koreeda / Japonsko / 2018 / 121 min / české titulky

štvrtok 29. 11., 19.00

prednáška

Večer filmových bizarností a experimentov s Petrom Konečným

Experimenty na divákoch, ktoré vás určite prekvapia! S nástupom televízie museli kiná začať bojovať o divákov. Pokusmi od elektrického prúdu v sedadlách až po 4D. Nenechajte si ujsť experimenty, pri ktorých boli pokusnými králikmi diváci v kinosálach. Svetom filmových „zázrakov“ vás prevedie šéfredaktor portálu kinema.sk Peter Konečný.

piatok 30. 11., 20.00

koncert a párty

GERGAZ showcase: Himalayan Dalai Lama, Fallgrapp DJ set, Petijee DJ set

GERGAZ je slovenský label, ktorý vznikol pred 10 rokmi so zámerom vydávať inštrumentálne beaty a downtempovú elektroniku. V rámci minioslavy vám táto značka prinesie koncert českej skupiny Himalayan Dalai Lama. Viac ako rok práce, retro analogové syntetizátory, melanchólia a tanečná energia – to je ich nový album Orange Coloured Rose Leaves, ktorý GERGAZ vydal v októbri. Po koncerte bude večierok pokračovať selekciami pod taktovkou Jureša zo skupiny Fallgrapp a Petijeeho.