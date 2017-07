Stanica Žilina – Záriečie & Nová synagóga Žilina – august 2017

utorok 1. 8., 20.30

letné kino

Birdman (r. Alejandro Gonzáles Iñárittu)

Birdman je ďalším podareným akrobatickým (vo formálnej, ale aj obsahovej rovine) číslom mexického režiséra a scenáristu Alejandra Gonzáleza Iňárritua. Čierna komédia prináša príbeh herca Riggana Thomsona, ktorý sa v minulosti preslávil filmovou postavou kultového vtáčieho superhrdinu Birdmana, a teraz sa s vypätím síl snaží o svoj divadelný debut na Broadwayi. Riggan dúfa, že keď uspeje ako režisér a herec nového ambiciózneho predstavenia, oživí svoju upadajúcu kariéru. V mnohých ohľadoch to je riskantný krok. Ale bývalý filmový superhrdina si robí veľké nádeje, že vďaka tomu konečne získa uznanie ako umelec a všetkým vrátane seba dokáže, že ešte nie je odpísaný.

Birdman – Alejandro Gonzáles Iñárittu / USA / 2014 / 119 min / české titulky

piatok 4. 8., 18.00, Nová synagóga

vernisáž výstavy

Milan Guštar: 6

6 je umeleckou očistou budovy Novej synagógy. Vo výstave 6 odkazuje Milan Guštar na harmóniu a disharmóniu sakrálnych priestorov, odvoláva sa tiež na židovskú mystiku a kabalistickú kombinatoriku. Milana Guštara sme predstavili už minulý rok v galérii Plusmínusnula, no tentokrát mu poskytneme priestor, kam jeho tvorba svojou veľkorysosťou patrí. Výstavným hosťom bude český tvorca algoritmických a zvukových inštalácií Michal Cáb.

Výstava potrvá do 29. septembra 2017.

nedeľa 6. 8., 10.00 – 18.00

kutilská dielňa (nielen) pre ženy

Do-it-herself: Výroba hračiek

Vŕtačka, píla, brúska – možno ste s nimi nikdy nepracovali, prípadne by ste ich chceli využívať viac a nemali ste príležitosť. Práve vám je určená dielňa, v ktorej sa môžete zoznámiť s elektrickými a ručnými nástrojmi na obrábanie dreva. Tentokrát budeme vyrábať hračky pre deti alebo dospelých. Môžu to byť stolové hry, autá, stavebné bloky alebo nástroje. K dispozícii tiež budú netoxické povrchové úpravy hračiek.

Podujatie organizuje naša holandská kolegyňa Nienke, hlavným komunikačným jazykom bude angličtina. V prípade záujmu je potrebná registrácia mailom na nienke@stanica.sk a informácia, čo máte v úmysle urobiť. Poskytneme vám nástroje a potrebný materiál (na požiadanie).

utorok 8. 8., 20.30

letné kino

Marťan (r. Ridley Scott)

Pred šiestimi dňami sa astronaut Mark Watney ako jeden z prvých ľudí prešiel po Marse. Teraz ale asi bude prvým

človekom, ktorý tam zomrie… sám a bez spojenia so Zemou. Marka a jeho kolegov zastihla prašná búrka a on v nej skoro zomrel. Má k dispozícii len obmedzené zásoby, a preto musí využiť všetok dôvtip, invenciu a technické znalosti, aby nie len prežil, ale takisto aby našiel spôsob, ako vyslať signál na Zem, že je nažive. V momente, keď sa mu to konečne podarí, začne NASA a medzinárodný tím vedcov neúnavne pracovať, aby dostali tohto ,,Marťana“ domov.

Marťan (The Martian) – Ridley Scott / USA, GB / 2015 / 151 min / česke titulky

štvrtok 10. 8., 18.00, Nová synagóga

prednáška umelca Milana Guštara

Čísla

Zamyslenie sa nad číslami v matematike, v našom svete i vo svete umenia. Prednáška je súčasťou sprievodného programu ku výstave Milana Guštara 6.

piatok 11. 8., 20.20

20 obrázkov x 20 sekúnd

Pecha Kucha Night Žilina, Vol. 37 – Open Air

Letné vydanie obľúbeného formátu krátkych prezentácií ľudí, o ktorých vám chceme dať vedieť, sa už tradične odohrá vonku na záhrade pod nadjazdom Rondel na plátne letného kina. Každý z nás, čo sme na Stanici aj v Synagóge, pozýva jedného prezentéra a bude to opäť zaujímavý mix. Podrobný program nájdete na stránke http://www.stanica.sk.

sobota 12. 8., 18.00, Nová synagóga

slávnostné ukončenie pochodu z Osvienčimu do Žiliny

Vrba-Wetzler Memorial 2017 s koncertom francúzskeho dua Animal K

Slávnostné ukončenie pešieho pochodu z Osvienčimu do Žiliny po stopách hrdinov s koncertom francúzskeho dua Animal K. Animal K je spoločným projektom francúzskych hudobníčok Marie-Suzanne de Loye’s, hrajúcou na viole da gamba, historickom nástroji pripomínajúcom violončelo, a vokalistky Violaine Lochu. Vychádzajú z repertoáru židovskej hudby strednej Európy a Stredozemia. S rešpektom a slobodou spájajú tieto silné melódie s experimentálnymi a lyrickými zvukmi. Voľná improvizácia je základným kameňom tohto hudobného skúmania. Snažia sa rozozvučať intenzívnu prítomnosť jidiš a židovsko-španielskej piesne.

Vrba-Wetzler Memorial, 130 kilometrov dlhý peší pochod z Osvienčimu do Žiliny, je venovaný Rudolfovi Vrbovi a Alfrédovi Wetzlerovi, ktorí riskovali životy, aby sa pokúsili zachrániť tisíce Židov pred istou smrťou. Ich útek z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau a Správa, ktorú následne spísali v Žiline, má v dejinách zásadný význam.

pondelok – piatok, 14. – 18. 8.

detské sympózium

Letné nebezpečenstvo

Týždňové sústredenie na pomedzí umeleckých ateliérov a outdoorových výkonov pre deti od 6 do 10 rokov. Vypredané bolo skôr, ako sme ho vôbec stihli zverejniť a to preto, že na Stanicu deti chodia celý školský rok a k informáciám sa dostanú ako prvé. Viac sme im ale o letnom dobrodružstve nepovedali, len to, že nebezpečenstvo sa blíži. Lektori budú opäť tí najlepší a ako študijný materiál poslúži kniha „50 nebezpečných vecí, ktoré by ste mali svoje deti nechať robiť“. Minulý rok to bola Divočina, stavali sme z rôzneho stavebného odpadu domčeky a bunkre, tento rok asi pôjde tiež do tuhého a prežijú len kreatívni. Prihlásiť sa už bohužiaľ nedá, kapacita sympózia je naplnená.

utorok 15. 8., 20.30

letné kino

Klub poslednej nádeje (r. Jean-Marc Vallée)

Keď pašerákovi Ronovi nečakane diagnostikujú vírus HIV, predpovedajú mu nanajvýš 30 dňovú budúcnosť a zaradia ho na testovanie nového lieku AZT. Spočiatku sa zdá, že Woodroof naozaj dlhšie neprežije, keďže jeho situáciu zhoršuje aj drogová závislosť. Po návšteve pochybného mexického lekára sa však rozhodne AZT vysadiť. O mesiac je nielenže stále nažive, ale dokonca oveľa zdravší. A cíti, že by na svojej skúsenosti mohol dobre zarobiť. Začne preto pašovať neschválené liečivá pre ostatných pacientov.

Klub poslednej nádeje (Dallas Buyers Club) – Jean-Marc Vallée / USA / 2013 / 117 min / české titulky

štvrtok 17. 8., 18.00, galéria Plusmínusnula

vernisáž výstavy

Implausible Works: Sand

Za názvom Implausible Works stojí umelecká dvojica vstupujúca do galérie Plusmínusnula so site-specific – pre konkrétny priestor pripraveným projektom. SAND je interaktívna inštalácia, ktorá experimentálnou metódou mapuje vzájomný vzťah človeka – jeho pohybu v priestore a čase. Spolupôsobenie týchto veličín sa postupne zhmotňuje v jedinečnej priestorovej vizualizácii dát. Výstavu v spolupráci s maďarskou asociáciou FkSE prináša kurátorka Bea Istvánkó. Potrvá do 15. septembra 2017.

piatok 18. 8., 18.00

pouličná klauniáda

Squadra Sua (Cz): Happy hour

Hosť príde do reštaurácie, sadne si za prestrený stôl, objedná si jedlo, ktoré mu kuchári pripravia a čašníci donesú. Čo by sa mohlo pokaziť na tak jednoduchom recepte v solídnej reštaurácii? Aké nečakané ingrediencie by sa mohli pripliesť do nijako zvlášť komplikovaného príbehu? A kto to nakoniec všetko zaplatí? Divadelné predstavenie na spôsob grotesky marinovanej v klauniáde, to všetko dobre prepečené za pravidelného podlievania tromi hercami, ktorí sa podľa potreby premieňajú z čašníkov na kuchárov a naopak. Jeden z nich si dokonca trúfne byť v ich reštaurácii hosťom. Predstavenie je vhodné pre celé rodiny, pre dospelých i deti od 6 rokov.

Námet a réžia: Squadra Sua; Hrajú: Lukáš Houdek, Robert Janč, Roman Horák

sobota 19. 8., 10.00 – 16.30

neformálna konferencia

Kto udržuje trvalú udržateľnosť

Názory sa rôznia. Podľa niektorých trvalá udržateľnosť neexistuje. Podľa iných je to to, čo tu bolo pred niekoľkými desaťročiami alebo storočiami. Pred miliónmi rokov tu žili dinosaury. Ako však dinosaury mohli ovplyvniť svoju trvalú udržateľnosť? Možno nastane niečo, čo nezmeníme. Nedokážeme to ovplyvniť. Je však stále veľa toho, čo ovplyvniť vieme. Začať, začať od seba, po malých krokoch, zdieľať, spájať sa, nevytvárať to, čo vytvárať netreba alebo neplytvať tým, čím plytvať netreba. Pridáte sa? Nie je to summit o klimatických zmenách a nebudeme jednať s Donaldom Trumpom. Pozývame vás na stretnutie s inšpiratívnymi ľudmi, ktorí pomaly a postupne budujú povedomie o tom, že sa dá aj inak. A vždy sa dá, príďte.

sobota 19. 8., 15.00, Nová synagóga

Šachový turnaj

Otvorený šachový turnaj pre deti aj dospelých v Novej synagóge v Žiline. Registrácia od 14.30 do 15.00. Podujatie je súčasťou sprievodného programu ku výstave Milana Guštara 6.

utorok 22. 8., 20.30

letné kino

Melanchólia (r. Lars von Trier)

Začína to honosnou svadbou, končí zánikom sveta. Permanentný dánsky provokatér rozpráva uhrančivý príbeh dvoch sestier, z ktorých tá mladšia sa práve vydáva a čaká dieťa. Svadobná slávnosť sa odohráva na starobylom vidieckom sídle a všeobecnú povznesenú náladu pokazí náhla hrozba v podobe červenej planéty, ktorá vystúpila spoza Slnka, čo pre Zem znamená bezprostrednú katastrofu…

Melancholia – Lars von Trier / DK, FR, D, SE, IT / 2011 / 130 min / české titulky

streda 23. 8., 20.30

živý soundtrack k nemému filmu

Pád domu Usherovcov so živou hudbou Longital

Hudobná skupina Longital naživo ozvučí klasický nemý film z roku 1928 podľa poviedky Edgara Allana Poea – Pád domu Usherovcov režiséra Jeana Epsteina. Toto spojenie odpremiérovali na festivale Febiofest 2016 a aj keď to mal byť pôvodne jednorázový projekt, výsledok a reakcie návštevníkov ich presvedčili v hraní pokračovať. „Hudobné motívy, ktoré sme pripravili, sú inšpirované úlohou gitary, v samotnej poviedke hlavný hrdina využíva tento nástroj ako terapiu – východisko zo svojich psychických stavov. Ďalšia inšpirácia, na ktorej hudobné stvárnenie sa tešíme, je elektrický búrka. A hoci väčšinu hudby sme pripravili na dané obrazy, tento si ponecháme na spontánnu improvizáciu,“ prezradil Daniel Salontay. „Film je veľmi vizuálny, temný. No zároveň sa odkláňa od hororovej formy nečakaným koncom, a tak na záver zahráme aj niečo pekné,“ dodal. Film s hudbou Longital premietneme v letnom kine v záhrade Stanice.

piatok 25. 8., 17.00 – 22.00

létná párty

Becher Garden Party

Príďte sa zabaviť na letnú garden party BetonGrape, kde si vychutnáte limitovanú edíciu Betonov a oslávite tak spolu s Becherovkou 50 rokov tohto miešaného drinku. Na akcii vystúpia Dj Yanko Král a skupina Walter Schnitzelsson. Okrem skvelých drinkov a výbornej hudby si pochutnáte aj na letnej grilovačke. Organizátorom podujatia je Becherovka.

utorok 29. 8., 20.30

letné kino

Životy tých druhých (r. Florian Henckel von Donnersmar)

Píše sa rok 1984 a do pádu obávaného režimu vo východnom Nemecku zostáva necelých šesť rokov. Vládnuca Jednotná socialistická strana upevňuje svoju pozíciu pomocou nemilosrdného systému monitorovania a manipulácie s potenciálne nebezpečnými osobami, na čo využíva tajnú políciu Stasi. Verný stúpenec režimu, kapitán Gerd Wiesler sa v snahe o kariérny postup pustí do zhromažďovania kompromitujúcich dôkazov proti známemu divadelnému dramatikovi Georgovi Dreymanovi a jeho atraktívnej priateľke Christe-Marii Sieland, ktorá krátko predtým učarovala ministrovi kultúry Brunovi Hempfovi. Len čo sa však do sveta dvoch divadelných hviezd ponorí, začne byť ich životmi fascinovaný a uvedomí si obmedzenosť svojej vlastnej existencie.

Životy tých druhých (Das leben der Anderen) – Florian Henckel von Donnersmar / D / 2006 / 137 min / české titulky

štvrtok – sobota, 31. 8. – 2. 9., Nová Dubnica

prehliadka panoramatických 70 mm filmov

Panorex

70 mm filmový formát bol kráľovským kinoformátom. Veľkosťou a hĺbkou obrazu, farebnosťou a zvukom išlo o dlhodobo neprekonanú techniku. Na prvý pohľad len technický vynález, ktorý však ovplyvnil a vyprodukoval množstvo formálnych a obsahových inovácií. Konečne bolo možné rozprávať vo veľkom, kráľovsky a spektakulárne. V komunistickom Československu fungovalo viacero panoramatických kín. Po 90tych rokoch, keď sa zrušila distribúcia 70 mm formátu, projekcie obnovil jedine amfiteáter v Banskej Bystrici a od roku 2017 aj kino Panorex v Novej Dubnici. V rámci festivalu Kinobus, ktorý sa zameriava na revitalizáciu starých kín, sme preto pripravili prehliadku 70 mm filmov. Premietneme kolekciu siedmich titulov, ktoré vo svojej dobe zmenili film a mapujú zlaté obdobie formátu, pripravené je tiež množstvo sprievodného programu. Viac na http://www.kinobus.sk.

štvrtok – nedeľa, 31. 8. – 3. 9.

(nielen) filmový festival

Kinobus

Len mierne nostalgická jazda slovenským vidiekom, snorenie po klasických kinosálach a zľahka nevyspytateľná vlastivedná výprava. Tento rok pozývame do Novej Dubnice, Dolnej Súče a Valaskej Belej, zaoberať sa témou „formáty“. Čaká nás: veľkolepý začiatok v podobe premietania 70 mm filmov v kine Panorex v Novej Dubnici, po ktorom nám 35-mm projekcie budú pripadať skoro ako z monitora, prehliadka 8 mm bizarností a 16 mm štandardností. K tomu túlanie sa mestom s komentárom teoretika architektúry Petra Szalaya, performance Matúša Kobolku a Philip Glass s Ferom Királym v meste krištáľu, výlety, úvody k filmom, naozajstní šoféri a živí sprievodcovia zo zoskupenia, ktorého názov ich priamo predurčil pre Kinobus: Zapětdvanáct. Viac na http://www.kinobus.sk.

