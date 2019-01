Stanica Žilina – Záriečie – január 2019

utorok 8. 1., 17.00 a 20.00

kino

Súmrak (r. László Nemes)

Rok 1913, Budapešť, srdce Európy. Mladá Irisz Leiter prichádza do maďarského hlavného mesta s veľkými túžbami, nádejou a vyhliadkami pracovať ako modistka v legendárnom obchode s klobúkmi, ktorý kedysi patril jej zosnulým rodičom. Nový majiteľ ju však s nechuťou posiela preč. Zatiaľ čo v obchode s klobúkmi prebiehajú prípravy, vítajú sa hostia mimoriadneho významu, prichádza za Irisz muž, ktorý hľadá istého Kálmána Leitera. Irisz odmieta opustiť mesto a sleduje Kálmánove stopy, pretože je to jediný odkaz, ktorý by ju mohol spojiť so stratenou minulosťou. Jej usilovné pátranie ju prevádza tmavými uličkami Budapešti, kde žiari len obchod s klobúkmi Leiter, cez rušné civilizačné turbulencie, v predvečer veľkého pádu.

Súmrak (Napszálita) – László Nemes / HU, FR / 2018 / 144 min / české titulky

streda 9. 1., 19.00

autorská projekcia

Všetko bude (r. Olmo Omerzu)

Typický outsider štrnásťročný Mára a jeho kamarát dvanásťročný Heduš podniknú cestu za slobodou. Mára ukradne auto a svojimi kúskami ohromí aj mladú stopárku. Všetci sú na úteku, na dobrodružnej ceste, užívajú si nečakanú slobodu, akú už možno nikdy nezažijú. Až do okamihu, kedy Máru chytí polícia. Vypočúva ho policajtka s policajtom a my spolu s nimi váhame, čo je realita a čo chlapčenské výmysly. Niekedy je ťažké rozlíšiť medzi skutočnosťou a fantáziou… Film uvedie a diskusiou okorení režisér Olmo Omerzu.

Všetko bude (Všechno bude) – Olmo Omerzu / CZ, SI, PL, SK / 2018 / 85 min

sobota 12. 1., 15.00 a 17.30

divadlo pre deti

Tuláčik a Klára

Príbeh malého Tuláčika a jeho najlepšej kamarátky Kláry spracovaný podľa knihy Erika Jakuba Grocha. Spoločne putujú svetom, učia sa jeden od druhého chápať ľudský a zvierací svet. Predstavenie je vhodné pre deti od 3 do 6 rokov a bude doplnené výtvarnou dielňou.

nedeľa 13. 1., 17.00

komunitná večera

Ázijská Vegánska nedeľa

Pre januárovú Vegánsku nedeľu sme zvolili tému Ázia najmä preto, aby sme odľahčili žalúdkom po vianočných hodoch. Ázijská kuchyňa ponúka naozaj pestré jedlá plné vitamínov. Môžete vyskúšať aktuálne populárne Budha bowl na tisíc spôsobov, známe jarné závitky, maki, gado gado alebo jednoduché opekané rezance so zeleninou.

nedeľa 13. 1., 19.00

prednáška

Cestovateľské kino: Pacific Crest Trail – 4.260 km pešo z Mexika do Kanady

Pacific Crest Trail (PCT) je 4.260 km dlhá turistická trasa, ktorá kopíruje západné pobrežie USA od mexickej hranice až po hranicu kanadskú. Táto cesta spojila 2 ľudí – Mila Daníška, ktorý PCT zdolal ako prvý Slovák vôbec a Pavla Sabelu z ČR. Okrem množstva zážitkov, fotiek a čerstvo zostrihaného filmu budeme hovoriť aj o téme ultraľahkého turistického vybavenia a fyzicky sa budete môcť oboznámiť s autentickou výbavou, ktorú na PCT použili.

utorok 15. 1., 17.00 a 20.00

kino

Záhada Silver Lake (r. David Robert Mitchell)

Po znamenitom metahorore Neutečieš sa osobitý režisér David Robert Mitchell vydal na halucinogénny výlet po Los Angeles: jeho meandrujúci neonoir Záhada Silver Lake sa točí okolo tridsaťtriročného Sama, ktorý sa po zmiznutí svojej záhadnej susedky Sarah púšťa do surreálneho pátrania, aby dekódoval tajomstvá, škandály a konšpirácie ukrývajúce sa v hlbinách Mesta anjelov. Hypnotický a zábavný triler bezmála lynchovského razenia poháňa tak ústredná obsedantná figúra, ako aj vycibrený soundtrack, dejové zvraty a nespočetné popkultúrne referencie, z čoho sa napokon skladá tajná história L. A. Film, ktorý je zároveň subverzívnou hračkou i netradičnou poctou ére klasického Hollywoodu.

Záhada Silver Lake (Under the Silver Lake) – David Robert Mitchell / USA / 2018 / 139 min / české titulky

štvrtok 17. 1., 20.00

koncert

Talent Transport

Klavír, bicie a basa. Talent Transport na zimomriavky viac nepotrebujú. Kapelu tvorí trio Vladislav „Slnko“ Šarišský (klávesy, vokál), Filip Hittrich (basgitara) a Marián Slávka (bicie). Skúsení hudobníci majú za sebou účinkovanie v niekoľkých známych a úspešných hudobných zoskupeniach ako Hrana, Jana Kirschner, IMT Smile či Sounds Like This. Spoločné skladby tria sú fúziou jazzu, vážnej hudby a popu, ktorú interne označujú ako „hudbu humánnu“. Ich tvorba nesie odkaz Mareka Brezovského a Deža Ursinyho, no napriek tomu sú Talent Transport ťažko uchopiteľní. Originálni v umeleckom aj verbálnom prejave, ktorý vždy nesie dávky miernej (seba)irónie. Čo je však najcennejšie, nechávajú za seba hovoriť predovšetkým svoju hudbu.

nedeľa 20. 1., 19.00

performance

Černický / Janypka / Piktorová: Ľahká zem

Ako rozprávať o smrti, kým ešte stále žijeme? Trio Černický, Janypka, Piktorová prináša do divadla rozmýšľanie o smrti, ktoré sa neodohráva v logických štruktúrach formulovaných viet, ale v skúsenosti a pamäti ľudského tela. Predstavenie je telesnou reflexiou, rytmickým hľadaním rozdielu medzi bytím a nebytím, ktoré sa otáča okolo centrálnej otázky: Komu je ľahká zem, keď v každom tele sa odráža život, ale aj neustále prítomný potenciál smrti?

Koncept, choreografia, performance: Viktor Černický, Tomáš Janypka, Jazmína Piktorová

utorok 22. 1., 17.00 a 20.00

kino / Projekt 100

Jack stavia dom (r. Lars von Trier)

Ponurý a groteskne humorný film nás zavedie do USA 70. rokov. Pre sériového vraha Jacka je každé zabitie umeleckým dielom. Svoje temné majstrovstvo sa snaží počas rokov vybrúsiť k dokonalosti. Napriek jeho vysokej inteligencii sa polícia pomaly približuje, zatiaľ čo Jack viac a viac riskuje na ceste k dokonalej vražde. Násilné činy mu pomaly, ale isto dláždia cestu do horúcich pekiel.

Jack stavia dom (The House That Jack Built) – Lars von Trier / DK, FR, SE / 2018 / 152 min / české titulky

streda 23. 1., 19.00

prednáška

Večer najlepších filmov a reklám roku 2018 s Petrom Konečným

Rok 2018 priniesol mimoriadne diela v oblasti svetovej kinematografie, televíznej produkcie a reklamy. Počas filmového večera si predstavíme len to najlepšie z moderného vnímania audiovizuálneho umenia. Je pozoruhodné, ako sa tento druh tvorby stále vyvíja a hľadá nové cesty ako zaujať často presýtených divákov. Nestrácajte čas s priemernosťou a balastom. K slovu sa tentoraz dostane iba kvalita. A sprevádzať vás ňou bude šéfredaktor portálu Kinema.sk Peter Konečný.

štvrtok – sobota, 24. – 26. 1.

cestovateľský festival

Cestou necestou

Na januárovom vydaní festivalu Cestou necestou budú mať premiéru „Nároční“ Košičania, ktorí absolvovali cestu z Košíc na Pamír a späť na starom mercedese. Milo Daníšek sa prihlási s ďalšou hrebeňovkou – tentoraz s korzickou GR20. Vydáme sa za skialpom do vzdialeného Peru, či za turistikou do irackého Kurdistanu. Príde aj prvý Slovák, ktorý navštívil za posledné roky Somálsko, ale aj Japonsko, či Omán na bicykli. Okúsime 10 rokov života v Číne, zoznámime sa s kolumbijskou pohostinnosťou, alebo zistíme, ako nízkonakladovo prežiť na Francúzkej Polynézii. Na záver trojdňového maratónu prednášok sa prevezieme spolu s Rudom cez 14 krajín Európy na Pionieri.

utorok 29. 1., 17.00 a 20.00

kino

Až přijde válka (r. Jan Gebert)

Peter Švrček, 18-ročný mladík, býva u rodičov a na prvý pohľad sa nijak neodlišuje od svojich rovesníkov. Cíti sa však byť vlastencom a pred niekoľkými rokmi založil organizáciu Slovenskí Branci. Jeho intenzívnym vojenským výcvikom „k obrane a zachovaniu národa“ uprostred slovenských lesov prešlo viac ako dvesto mladých mužov hľadajúcich vedenie a vlastnú identitu. V maskáčoch a s maketami samopalov sa podrobujú Petrovým autoritatívnym sklonom. Peter verí, že jeho organizácia má budúcnosť a plánuje jedného dňa odložiť uniformu a osloviť masy – už ako politik.

Až přijde válka – Jan Gebert / CZ, HR / 2018 / 76 min

streda – sobota, 30. 1. – 2. 2.

medzinárodný festival dokumentárnych filmov o ľudských právach

Jeden svet

Od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, archeologičky Martiny Kušnírovej, ubehlo vyše pol roka. Tá vražda a reakcia spoločnosti na ňu sa stali momentom, ktorý definuje dnešné dni. O vrahovi Jána a Martiny vieme po desiatich mesiacoch relatívne dosť, o objednávateľoch sa dohadujeme, ale o spoločnosti, v ktorej žijeme, sme sa za ten čas dozvedeli dosť. Toto poznanie sa pokúša rozšíriť Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý sa uskutoční od 30. januára do 2. februára aj v Žiline. Festival už 13 rokov otvára témy slobody, demokracie a ľudských práv. Tento rok ho venujeme spomienke na Jána a Martinu.

pondelok – piatok, 28. 1. – 8. 2.

školské projekcie festivalu Jeden svet

Jeden svet pre školy

Študujete alebo učíte na strednej, či základnej škole, prípadne vaše dieťa navštevuje aspoň druhý stupeň ZŠ? Ak máte zároveň pocit, že deti majú málo informácií o svete, svojich právach a povinnostiach, či ostatných deťoch, alebo chcete, aby boli viac empatické voči svojmu okoliu, môžete sa prihovoriť u triedneho učiteľa, či sa rovno prihlásiť na Jeden svet pre školy. Ponúkame projekcie dokumentárnych filmov o aktuálnych spoločenských otázkách, problémoch a možnostiach riešenia určené pre žiakov základných a študentov stredných škôl. Dokumenty rozširujúce témy výučby občianskej náuky, dejepisu, biológie a zemepisu premietame s úvodmi odborníkov a diskusiami k témam filmov. Projekcie sa konajú v dopoludňajších hodinách na Stanici Žilina-Záriečie.

Viac informácií a prihlasovanie: Martin Krištof, martin@stanica.sk

