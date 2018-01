Stanica Žilina – Záriečie – február 2018

streda – sobota, 31. 1. – 3. 2.

medzinárodný festival dokumentárnych filmov o ľudských právach

Jeden svet – Hľadá sa dôvera

Viaceré výskumy ukazujú, že nám vládne nedôvera. Nedôverujeme nikomu a ničomu – a sme v tom dobrí. Nedôverujeme susedom, súdom, politikom, cudzincom, médiám. Tohoročný festival Jeden svet chce svojim programom prispieť k hľadaniu a najmä nájdeniu dôvery medzi nami. V rámci hlavného filmového programu, diskusií a premietaní pre študentov na Stanici, v Rosenfeldovom paláci a Nadácii Polis, budeme hovoriť aj o odpadoch, nových technológiách alebo vode. Festival Jeden svet je jediným kultúrno-vzdelávacím podujatím na Slovensku, ktoré sa komplexne zaoberá ľudskoprávnymi a globálnymi témami. Podrobne na http://www.stanica.sk.

pondelok – piatok, 29. 1. – 9. 2.

školské projekcie festivalu Jeden svet

Jeden svet pre školy

V rámci sprievodného programu festivalu Jeden svet ponúkame žiakom 2. stupňa ZŠ a študentom SŠ projekcie dokumentárnych filmov o aktuálnych spoločenských otázkách, problémoch a možnostiach riešenia. Dokumenty rozširujúce okruhy učiva občianskej náuky, dejepisu, biológie a zemepisu premietame s úvodmi odborníkov a diskusiami k témam filmov. Projekcie sa konajú v dopoludňajších hodinách na Stanici.

Viac informácií a prihlasovanie: Martin Krištof, martin@stanica.sk, 0908 938 339

utorok 6. 2., 17.00 a 20.00

kino

Kým nás svadba nerozdelí (r. Eric Toledano, Olivier Nakache)

Keď organizujete dokonale premyslenú, luxusnú svadbu na francúzskom zámku zo 17. storočia, je jasné, že to neprebehne úplne hladko. A ak sa má niečo pokaziť, naozaj sa to pokazí, alebo skôr rozbije. Nová komédia režisérov filmu Nedotknuteľní, ktorí vo svojich dielach často obracajú sociálne klišé naruby. Film, ktorého zdrojom inšpirácie boli nepochybne aj Divoké historky, poteší srdce každého (aspoň trochu) škodoradostného diváka.

Kým nás svadba nerozdelí (Le sens de la fête) – Eric Toledano, Olivier Nakache / FR / 2017 / 115 min / české titulky

streda 7. 2., 19.00

prednáška

Noc najsilnejších hororových filmov s Petrom Konečným

Spoznajte skutočný strach, keď vám filmy nedajú spať… Tajomné zvuky sa začnú ozývať zo všetkých strán. Nikto sa nebude cítiť v bezpečí. Tento večer bude patriť tomu najsilnejšiemu zo žánru filmového hororu. Príďte sa „pobáť“ so šéfredaktorom portálu Kinema.sk Petrom Konečným. A možno objavíte svoje nočné mory…

štvrtok 8. 2., 20.00

koncert

Ottone Pesante (IT)

Ottone Pesante znamená v preklade Ťažká mosadz (v angličtine Heavy Brass) a dáva pomerne presne tušiť, čo od kapely s takýmto názvom môžete čakať. Talianske trio v netradičnom zložení trúbka (Paolo Raineri), trombón (Francesco Bucci) a bicie (Beppe Mondini) servíruje heavy metal postavený na zvuku dychových nástrojov. To, čo znie v prvom pláne ako dobrý vtip, je v skutočnosti rýchla, brutálna a technicky dotiahnutá muzika.

sobota 10. 2., 16.00 – 18.00

popoludnie pre rodiny s deťmi

Pidiples

Detský maškarný ples pre deti a ich rodičov tentoraz s podtitulom „kráľovský“. Avšak nech vás téma neodradí, na kráľovskom pididvore sú všetky masky vítané a žiadna nie je povinná. Králi, kráľovné, princovia a princezné, dvorné dámy, šašovia, lesné víly, kominári, policajti, hasiči aj umrlci, všetci budú spolu tancovať, spievať, hrať sa a hodovať. Vhodné pre deti v batoľacom, predškolskom aj mladšom školskom veku.

sobota 10. 2., 20.00

párty

Dobrovoľnícky karneval: Out of Control

Karneval je tým dňom v roku, kedy môžete zvrátiť zavedený poriadok, robiť si srandu z konvencií a odmietnuť dodržiavať spoločenské pravidlá. A keďže chce táto spoločnosť o vás vedieť všetko, je to tiež výborná príležitosť sa pred ňou skryť. Uniknite na jeden večer sledovaniu a záplave dát sociálnych médií. Jediná maska, na ktorej záleží, je tá, ktorá vám zaručí anonymitu. Takže, skryte svoju tvár a príďte na tohtoročný karneval organizovaný našim medzinárodným tímom dobrovoľníkov. Straťte sa na jednu noc z radaru a bavte sa bez kontroly.

nedeľa 11. 2., 14.00 – 21.00

cestovateľský festival

Cestou necestou

Na februárovom vydaní cestovateľského festivalu Cestou necestou navštívime opustený ostrov v Indonézii, zabubnujeme si s pravými djembe majstrami v africkej Guinei a precestujeme krížom cez Čile. Čaká nás tiež putovanie za šamanom v Nepále, drsná Bolívia a jej krásy a 4.000 km ultra-cyklomaratón naprieč Európou.

utorok 13. 2., 17.00 a 20.00

kino

Dvojitý milenec (r. François Ozon)

Chloé, mladá krehká žena so sklonmi k depresiám, začne dochádzať na psychoterapiu a bezhlavo sa zamiluje do svojho psychológa Paula. Potom, ako spolu milenci začnú bývať, začne Chloé zisťovať, že v Paulovej minulosti niečo nehrá, až objaví existenciu jeho jednovaječného dvojčaťa. Prečo Paul pred všetkými skrýva, že má brata? Aké dávne tajomstvo ich spája a rozdeľuje? A ide skutočne o dvojča, alebo iba o premyslené klamstvo, ktorým sa Paul snaží zakryť druhý život svojho temnejšieho ja? Erotikou presýtený thriller z dielne skúseného francúzskeho režiséra Françoisa Ozona je premyslenou filmárskou poctou legendárnym snímkam ako Rosemary má dieťatko, Príliš dokonalá podoba alebo Základný inštinkt.

Dvojitý milenec (L’amant double) – François Ozon / FR / 2017 / 107 min / české titulky

streda 14. 2., 19.00

divadelné predstavenie

Dogma Divadlo: Europeana. Stručné dejiny 20. storočia.

Predstavenie vychádza z opisu veľkých očakávaní, ktoré panovali na konci 19. storočia. Prichádzajúce storočie malo byť celkom inou érou v dejinách ľudstva – racionálnejšou, humánnejšou a radostnejšou. Všetko sa nakoniec vyšmyklo z rúk ako mokré mydlo. Čím pevnejšie sa ho snažíme držať, tým je nevyspytateľnejšie. To mydlo…

Spomedzi tém a zápletiek spomínaných v knihe Europeana autora Patrika Ouředníka, sa tvorcovia predstavenia sústreďujú na hľadanie čistoty. Jednotlivé témy sú stvárňované ako divadelné obrazy, ktoré obsahujú minimum scénických prvkov. Neexistuje tu príbeh, iba súvislý tok viet, slov, gest a obrazov, ktoré tvoria akýsi spravodajsko-dokumentaristický rámec o živote človeka a spoločnosti v 20. storočí.

Réžia: Kamil Bystrický; Hrajú: Kamil Bystrický, Tomáš Plánka

piatok 16. 2., 20.00

koncert

Ostrov Hudby Tour: Autumnist, Stroon

Koncert k druhému ročníku kompilácie Ostrov Hudby, ktorého cieľom je vzájomná pomoc a propagácia slovenskej hudby doma aj v zahraničí.

Projekt Vlada Ďurajku Autumnist je širokospektrálny mix ambientu s hip-hopom či breakbeatom, k tomu hi-tech postupy kombinované s lo-fi popom a filmová atmosféra v kontraste s mimozemským folklórom. Naživo Autumnist vystupuje ako 5-členná kapela s vlastnou synchronizovanou videoprojekciou.

Stroon je nevšedný hudobný chameleón otvorený snáď všetkým žánrom. Jeho posledný album bol spomienkou na metalové časy spojenou so zvukmi vibrafónu a najnovšia skladba Lonely Spire je zase pohľadom na súčasnú klubovú elektro scénu.

sobota 17. 2., 10.00 – 17.00

kutilská dielňa (nielen) pre ženy

Do-it-herself: Nezvyčajné šperky

Náhrdelník vyrobený zo starého textilu, náramok z bicyklových dielov alebo náušnice z bicyklového plášťa. Ukážeme vám takéto a ďalšie nápady, až budete prekvapení, čo všetko sa dá vyrobiť z neobvyklých materiálov. Z niečoho bezcenného urobíme znova niečo hodnotné – v angličtine sa takýto proces nazýva „upcycling“. Februárové vydanie kutilskej dielne Do-it-herself organizujeme v spolupráci s našou francúzskou EDS dobroľníčkou Agathe. Pracuje hlavne v cyklodielni Recykel a prinesie z neho množstvo neobvyklých materiálov a nápadov. Kapacita je obmedzená, svoje miesto si registrujte mailom na nienke@stanica.sk.

sobota 17. 2., 15.00 a 17.00

divadlo pre deti

Bábkové divadlo Žilina: Môj dedko je čerešňa

Divadelné predstavenie podľa rovnomennej knihy Angely Nanetti prináša neobyčajné príbehy chlapca Tonina a jeho dedka Ottaviana, človeka s nekonvenčným názorom na svet a s osobitým humorom. Tonino spolu s dedkom prežijú veľa dobrodružstiev a zážitkov, medzi ktoré patrí aj lozenie na čerešňu, chytanie rýb a spoznávanie, ako sa žije mimo mesta. Jedného dňa sa však stane niečo, čo nik nečakal… Posolstvo o nesentimentálnej láske a úcte k prírode, k zvieratám a stromom, s ktorými si občas dokážeme „sadnúť“ väčšmi než s ľuďmi.

pondelok – piatok, 19. – 23. 2.

Prázdninový workshop keramiky pre školákov

Keramické dielne pre žiakov ZŠ pod vedením výtvarníčky Daši Klapitovej, počas ktorých sa deti oboznámia so štyrmi základnými technikami práce s hlinou: vytláčanie z hrudky, stavanie tvaru z valčekov, vytváranie z plátov a používanie sadrových foriem. Každý deň bude venovaný jednej technike a jej využitiu pri tvorbe konkrétneho hlineného výrobku (miska, hrnček, svietnik, zvieratko, …). Výrobky budeme farebne dotvárať maľovaním hlinkami – engobami. Na záver sa všetky výrobky nechajú usušiť a následne budú vypálené v keramickej peci. Piaty deň bude venovaný pohybovo-tvorivej dielni.

Prihlasovanie: Mária Eliášová, maria@stanica.sk

utorok 20. 2., 17.00 a 20.00

kino

Chlapi neplačú (r. Alen Drljevič)

V opustenom horskom hoteli, ktorý dnes už len naznačuje dobu svojej zašlej slávy a luxusu, prebieha psychologický experiment. Na jednom mieste sa stretne osem dobrovoľníkov z radov vojnových veteránov, zastupujúcich rôzne národnosti a etniká bývalej Juhoslávie, aby tu podstúpili spoločnú terapiu. V atmosfére obrovského prázdneho hotela vyplávajú na povrch tie najhlbšie rany minulosti. Nech už boli účastníci priamymi aktérmi, alebo len svedkami vojnových zločinov, ich dozvuky žijú v ich mysliach ďalej a ťažko od nich možno očakávať vzájomné porozumenie. Slovinský terapeut, ktorý má skupinu na starosti, len s obtiažami zvláda nebezpečne výbušnú zmes, ktorú môže okamžite zapáliť každé slovo vyslovené bez rozmyslu alebo len zdanlivo krivý pohľad.

Chlapi neplačú (Muškarci ne plaču) – Alen Drljevič / BiH, SI, HR, DE / 2017 / 98 min / české titulky

streda 21. 2., 19.00

audio-vizuálna performance

Stanislav Dobák, Jamie Lee & Ofer Smilansky: ´Dis-ease´

Spolupráca audiovizuálneho umelca Ofera Smilanského a tanečníkov Jamie Lee a Stanislava Dobáka viedla k vzniku predstavenia, v ktorom sa trojuholníkovou štruktúrou prepája telo, zvuk a svetlo. Audiovizuálna performance ´Dis-ease´ experimentuje s biofyzikálnou technológiou TheXth Sense™, nositeľnou technológiou vytvorenou Marcom Donnarummaom, ktorá zachytáva signály z tela – zvuk svalov v kontrakcii, tlkot srdca, teplotu a orientáciu.

piatok 23. 2., 20.00

koncert

Podzemná Stanica III : See You In Hell (CZ), Adacta, ZoZoo

Undergroundový hudobný večierok, na ktorom zahrajú brnenskí See You In Hell, bratislavská Adacta a martinskí ZoZoo. Žánrový rozptyl sa bude pohybovať od punku, hardcore až po metal a crust.

sobota 24. 2., 20.00

galavečer pre pánov aj dámy

Februárové Fúzy 2018: Dekáda X

Hinduisti sa každoročne vydávajú na svoju púť do Haridwaru, judaisti do Jeruzalema, budhisti do Bódhgaja, kresťania do Ríma, moslimovia do Mekky a my sa vydávame za svojím fúzatým rituálom na Stanicu. Tu už desať rokov kladieme svoje oholené brady a zvyšky ochlpenia na skromný oltár, pri ktorom spoločne spievame hlučnú modlitbu za fúzy. Vydajte sa s nami na tohtoročnú fúzatú púť a spoznajte, že čo svrbí, raz prestane.

nedeľa 25. 2., 17.00

komunitná večera

Valentínska Vegánska nedeľa

Február nám opakovane prihráva tému vegánskej nedele – valentínsku. Aj ked v dnešnej dobe ide o veľmi komerčný sviatok, ktorý nemá so svojou podstatou už takmer nič spoločné, možeme si ho urobiť po svojom v kruhu tých, ktorých máme radi, v kruhu kamarátov a známych. Nápadov na túto nedeľu je veľa, necháme to na vás. Inšpirujte sa sladkými dobrotami, ktoré vyhrýzate s najbližšími, alebo nápadom na spoločný romantický obed či večeru.

nedeľa 25. 2., 19.00

prednáška

Cestovateľské kino: Putovanie Strednou Áziou

Chcete poznať tento zabudnutý kút sveta? Tešte sa na zážitky Tomáša Skukalíka z pestrofarebného Uzbekistanu, hôr Tadžikistanu, kirgizských pasienkov, kazašských stepí, ruských vlakov či mongolských júrt. Ľudia, príroda, história, užitočné informácie aj veselé príhody. Ako sa hrá konské pólo s mŕtvolou kozy alebo žije v jurte nomádov?

Tomáš hodil mestský život za hlavu a vybral sa na sedemmesačný sólo trip z Teheránu do Pekingu, odkiaľ sa koncom jesene vrátil domov do Žiliny. V niekoľkých večeroch postupne porozpráva na Stanici o svojej ceste, na ktorej bojoval s byrokraciou, prírodou ale aj samým sebou.

utorok 27. 2., 17.00 a 20.00

kino

Rock᾿n Roll (r. Guillaume Canet)

Guillaume Canet (43) žije rozprávkový život. Má všetko, o čom môžu muži len snívať. A potom, priamo počas natáčania, mu jeho dvadsaťročná herecká kolegyňa sucho oznámi, „že už nefrčí rock´n´roll“. A ďalšia uzemňovačka pride vzápätí – na rebríčku „šukateľnosti“ hercov sa vraj prepadol na úplné dno. Domácky život s Marion, syn, kone, dom na vidieku – to všetko je pre mladé herečky totálne antisexy. Guillaume si vezme do hlavy, že sa musí radikálne zmeniť. Hneď! Premena ale zachádza tak ďaleko, ako nikto z prítomných nečakal.

Rock᾿n Roll – Guillaume Canet / FR / 2017 / 123 min / české titulky

