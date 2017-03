Slovenský Kinsfolk zahrá na Szigete!

Kinsfolk je prvou slovenskou kapelou 25. ročníka Sziget festivalu. Slovenské duo sa tak stáva súčasťou programu jedného z najväčších a najlepších európskych festivalov, v line-upe ktorého už teraz figurujú mená ako Kasabian, Jamie Cullum, Major Lazer, PJ Harvey, alt-J a mnohí ďalší. Kinsfolk odohrá koncert na Europe Stage, na ktorom vystúpi aj ďalšia slovenská kapela. Jej meno bude známe na konci apríla a rozhodnúť o ňom budú môcť fanúšikovia v rámci súťaže Jednou ranou na Sziget. Sziget festival 2017 sa bude konať od 9. do 16. augusta na zelenom ostrove v centre Budapešti. Už známe mená a informácie o festivale nájdete na http://www.szigetfestival.sk.

Slovenské duo Kinsfolk žijúce v Dánsku zaujalo svojou akustickou muzikou už pri debutovom singli Adelaide, ktorý je o zamilovaní sa do nového miesta a osoby, ktorú tam človek spozná. Aktuálnym singlom Will Wait For You potvrdili, že sa nejedná o náhodný úspech a ich tvorbu ocenil aj austrálsky producent Steve Smart z 301 Studios, ktorý tomuto singlu dodal finálny zvuk. Okrem iného pracoval v minulosti na zvuku nahrávok Midnight Oil, Nicka Cavea, New Order, Passengera a ďalších. „Máme radi akustické gitary a tento zvuk, ktorý ponúkame. Snažíme sa ho zachovať a pritom ho s každým singlom obohatiť o nové prvky. Na tom si dávame záležať pri písaní nových piesní,“ priznáva Peter Cinkanič z Kinsfolku.

Kinsfolk – Adelaide (2014)



Kinsfolk – Will Wait For You (2016)



Skupina Kinsfolk funguje od roku 2014, čoskoro predstaví svoj tretí singel a na 25. ročníku festivalu Sziget odhalí naživo podstatne viac z vlastného repertoáru. Na samotný koncert sa mladíci zo Sobranec tešia, nakoľko dostanú šancu ukázať sa za hranicami rodného Slovenska pred multikultúrnym publikom. Priznáva to aj Dominik Demčák. „Sme nadšení z toho, že si na tohtoročnom Sziget Festivale zahráme aj my. Je to jeden z najväčších a najlepších festivalov v Európe. Vážime si príležitosť, vystúpiť na Europe Stage.“

Kinsfolk pozdravuje fanúšikov Szigetu – https://youtu.be/wa_itjIPMdU

Pódium Europe Stage je určené mladým a talentovaným hudobníkom nielen z Európy. Spolu so slovenským Kinsfolkom na ňom odohrá koncert aj u nás známi Naâman z Francúzska, Puggy z Belgicka či spevák Roosevelt z Nemecka. Českou zástupkyňou bude Klara Vytisková, známa aj z kapely Toxique, ktorá v januári tohto roku vydala prvý singel All Night Long pod novým názvom kapely Klara & The Pop. Kompletný program Europe Stage nájdete na http://www.szigetfestival.sk.

Klara & The Pop – All Night Long – https://youtu.be/uL8lgPBz9kk

Sziget 2016 bol skvelý! Presvedčí vás o tom aftermovie: https://youtu.be/2-6NB2SEgLk

Sziget festival je sedemdňový multikultúrny festival, ktorý sa koná na krásnom zelenom ostrove uprostred Budapešti. Celotýždenná non-stop udalosť, kde nájdete približne 50 programových miest a pódií, ponúka okolo 200 programov denne a je považovaná za jedno z najlepších a najväčších multikultúrnych podujatí na svete. Medzi menami účinkujúcich kapiel nájdete každoročne nielen najväčšie hviezdy medzinárodnej poprockovej scény, elektronickej hudby a world music, ale aj žánre ako metal, folk, jazz, blues, alternatívnu hudbu a dokonca aj klasiku. Sziget však nie je len hudba, ponúka aj rôzne kultúrne programy ako divadlo, cirkus či výstavy. Na Ostrove slobody, ako ho návštevníci nazývajú, je aj pláž, na ktorej si môžete dosýta užiť leto a oddýchnuť si. A nesmieme zabudnúť, že festival sa koná uprostred Budapešti, v turistickom meste so živou kultúrnou scénou, krásnymi historickými budovami, tureckými kúpeľmi a krčmičkami. Festival každoročne priláka viac než 496 000 Szigeťanov v priebehu siedmych festivalových dní.