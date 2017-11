Skupina Elections in the Deaftown má čerstvé EP Minutiae

Posun k temnejšej elektronike, ktorú naznačil singel Awakening, potvrdzuje slovenská skupina Elections In The Deaftown aj na novom EP Minutiae. Sedem skladieb sa nesie v syntetizérovom a prepracovanejšom zvuku. „V porovnaní s posledným albumom Glue je to niečo diametrálne odlišné,“ tvrdí frontman skupiny Lukáš Zdurienčík.

Nezostať na mieste, skúšať nové veci, experimentovať. Aj takto sa všetci členovia skupiny postavili k novej tvorbe a pesničkám. „Piesne sú prepracovanejšie, viac sme experimentovali so zvukom, ale aj štýlami. Na druhej strane sme chceli, aby platňa znela dobre aj ako celok. Syntetizátory, elektronické bicie a basa hrajú na tomto EP dominantnú úlohu,“ vysvetľuje Lukáš Zdurienčík, ktorý si so svojimi kolegami Lukášom Harvánkom, Jurajom Harišom, Martinom Husárikom a Ľubošom Šamajom musel zvyknúť na úplne iný štýl skladania skladieb a aj ich nahrávania. „Piesne vznikali dlhšiu dobu a na každej z nich sme strávili veľa hodín. Mali teda možnosť viac vyzrieť a uležať v hlavách. Preto sme si však museli dávať pozor, aby sa z nich nevytratila tá počiatočná iskra a energia. Zostáva nám len veriť, že sa nám podarilo ich na nahrávke zachovať.“

Predchádzajúci album, verejnosťou aj kritikmi výborne prijatý Glue vyšiel pred dvomi rokmi, hudobníci z Elections in the Deaftown už plánujú jeho nasledovníka, no keďže cítili tvorivý pretlak, rozhodli sa najskôr vydať EP. „Nechceli sme, aby sa na ďalšiu platňu čakalo 4 – 5 rokov, mali sme pocit, že tieto piesne spolu fungujú a mali

by byť na jednom nosiči,“ hovorí Lukáš o EP, na ktoré sa napokon zmestilo netradične až sedem skladieb. „Je naozaj rozsiahle, takže poslucháč má podľa nás dosť času nasať jeho atmosféru. Ak všetko pôjde tak, ako posledné obdobie, dlhohrajúci album by mohol nasledovať už v budúcom roku.“

Každá zo siedmych pesničiek má svoj špeciálny videopríbeh s artworkom od Braňa Matisa, ktorý mal predstavu, že základné myšlienky a témy piesní by sa mohli preniesť na písmenká, tvoriace názov EP. „Každému písmenku nakreslil jeho vlastný, trefný minipríbeh, dávajúci dokopy jeden celok. A nám sa to páči,“ dopĺňa Lukáš Zdurienčík.

Minutiae

1. Plane Crash 03:08

2. Lines 04:26

3. Strangers 05:06

4. Awakening 04:28

5. P.O.T.P. (Power of the Past) 04:42

6. Small Talk 03:29

7. Supreme Air 03:58

http://www.electionsinthedeaftown.com

http://www.facebook.com/Elections-In-The-Deaftown-205466219532271