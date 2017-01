Program Szigetu sa rozrástol o mená ako Kasabian, Jamie Cullum, Crystal Fighters či Billy Talent

Kasabian, Interpol, Billy Talent, Charli XCX, Crystal Fighters, Jamie Cullum, Clean Bandit, The Kills či Metronomy – aj na tieto kapely a hudobníkov sa môžu tešiť fanúšikovia na jednom z najlepších a najpopulárnejších európskych festivalov. Budapeštiansky festival, ktorý sa bude konať od 9. do 16. augusta 2017, oslávi tento rok 25. rokov.

Aj tohtoročný Sziget bude hudobne pestrý. Už z oznámených mien to vyzerá na zaujímavý program, ktorý sa bude odohrávať na viac ako 50tich miestach počas siedmych dní. Novými prírastkami programu hlavného pódia sú britskí rockeri Kasabian, kanadská punková kapela Billy Talent, jazz-popový spevák a držiteľ prestížnych ocenení Jamie Cullum, indie-rockové duo The Kills, Clean Bandit a Metronomy, ktorí potešia fanúšikov elektronickej hudby.

Kasabian – Days Are Forgotten



Jamie Cullum – Don´t Stop The Music



Billy Talent – Fallen Leaves



Priaznivci mamutieho stanu A38 sa môžu tešiť na koncerty kapely Interpol, ktorý sa v Budapešti zastaví na svojom turné Turn on the Bright Lights, oslavujúcom 15 rokov od vydania debutového albumu kapely. Spolu nimi na fanúšikmi obľúbenom pódiu vystúpi aj Crystal Fighters s celosvetovým hitom Follow, holandský DJ a hudobník Cashmere Cat, Austrálčan Flume, americká rocková kapela The Pretty Reckless, nemecký DJ a producent Fritz Kalkbrenner, austrálska alternatívna tanečná skupina Jagwar Ma, Britka Charli XCX a rapper Danny Brown. Aréna, top miesto fanúšikov elektronickej hudby, privíta Sunnery James & Ryan Marciano a tiež Maurice West. Energická ruská kapela Leningrad sa predstaví na World Music Stage.

Interpol – NYC



Cashmere Cat – Trust Nobody ft. Selena Gomez, Tory Lanez



Line-up Sziget festivalu sa dnes rozrastá o ďalších 18 mien. V decembri festival už oznámil mená ako Bad Religion, Tom Odell, Two Door Cinema Club, Major Lazor a ďalšie. Zoznam interpretov aktuálne vyzerá nasledovne:

Jamie Cullum

Billy Talent

Interpol

Leningrad

Crystal Fighters

Flume

Clean Bandit

Metronomy

Fritz Kalkbrenner

Sunnery James & Ryan Marciano

Maurice West

Jagwar Ma

Charli XCX

Kasabian

The Pretty Reckless

Danny Brown

The Kills

Cashmere Cat

Bad Religion

Dimitri Vegas & Like Mike

DJ Shadow

GTA

GusGus

Kensington

Mac DeMarco

Major Lazer

Oh Wonder

Oliver Heldens

Tom Odell

Two Door Cinema Club

Vince Staples

W&W

Sziget 2016 bol skvelý! Presvedčí vás o tom aftermovie: https://youtu.be/2-6NB2SEgLk

Sziget festival je sedemdňový multikultúrny festival, ktorý sa koná na krásnom zelenom ostrove uprostred Budapešti. Celotýždenná non-stop udalosť, kde nájdete približne 50 programových miest a pódií, ponúka okolo 200 programov denne a je považovaná za jedno z najlepších a najväčších multikultúrnych podujatí na svete. Medzi menami účinkujúcich kapiel nájdete každoročne nielen najväčšie hviezdy medzinárodnej poprockovej scény, elektronickej hudby a world music, ale aj žánre ako metal, folk, jazz, blues, alternatívnu hudbu a dokonca aj klasiku. Sziget však nie je len hudba, ponúka aj rôzne kultúrne programy ako divadlo, cirkus či výstavy. Na Ostrove slobody, ako ho návštevníci nazývajú, je aj pláž, na ktorej si môžete dosýta užiť leto a oddýchnuť si. A nesmieme zabudnúť, že festival sa koná uprostred Budapešti, v turistickom meste so živou kultúrnou scénou, krásnymi historickými budovami, tureckými kúpeľmi a krčmičkami. Festival každoročne priláka viac než 496 000 Szigeťanov v priebehu siedmych festivalových dní.