Pripravte sa, na Slovensko prichádza Ms. Lauryn Hill

Existuje veľa albumov, ktoré sú pre hip-hop a R&B zásadné. Jeden z nich však spôsobil také zemetrasenie, že sa stal klasikou žánru a akýmsi štandardom pre všetko, čo nasledovalo po ňom. Jeho autorkou je legendárna americká speváčka, raperka a pesničkárka MS. LAURYN HILL, ktorú uvidíme ako headlinerku na hlavnom pódiu dvanásteho ročníka festivalu Uprising.

Multiplatinová umelkyňa Lauryn Hill vstúpila do hudobného povedomia ako speváčka skupiny Fugees. Debutový album Blunted on Reality vydali v roku 1994. O dva roky neskôr Fugees ohromili druhým albumom s názvom The Score. Preslávili ho cover verzie skladieb Killing Me Softly With His Song od Roberty Flack a No Woman, No Cry od Boba Marleyho, ale aj megahity Ready or Not, How Many Mics a Fu-Gee-La, v ktorých sa naplno prejavil potenciál vtedy dvadsaťjedenročnej Lauryn Hill.

Rozruch, ktorý svojou muzikou spôsobila, však ešte len mal prísť. V auguste 1998 vydáva sólový album The Miseducation of Lauryn Hill, vďaka ktorému sa z členky niekdajšieho Fugees stáva novodobá superstar. Piesňami Doo Wop (That thing), Ex-Factor alebo Everything is Everything si podmaňuje poslucháčov, hudobnú kritiku a získava niekoľko významných prvenstiev.

Album sa stal najrýchlejšie predávaným ženským debutom v histórii a Lauryn Hill zaň získala jedenásť nominácií na cenu Grammy. Stala sa prvým hip-hopovým umelcom, ktorý vyhral cenu album roka a prvou ženou, ktorá si od akadémie hudobných umení odniesla 5 sošiek. V júli 2001 naspievala unplugged pre MTV, ktorý rok na to vydala ako album MTV Unplugged No 2.0.

Ako sólová speváčka vystúpi Ms. Lauryn Hill s kapelou na Slovensku prvýkrát. Koncom leta, konkrétne 23. a 24. augusta sa okrem nej na pódiá 12. ročníka festivalu Uprising postavia ďalšie hviezdy svetového formátu. Medzi potvrdenými umelcami sú reggae a dancehall hviezdy Dub Inc, Jo Mersa Marley, Elephant Man, anglické drum´n´bass duo Chase & Status a MC Rage, jamajská legenda Horace Andy, americká hudobná senzácia Naturally 7, hip-hopové ikony Smif N Wessun s kapelou a mnohí ďalší domáci aj zahraniční interpreti.

Vstupenky na celý festival aktuálne zoženiete v cene 50€. V predaji sú aj VIP lístky s množstvom výhod. Oba druhy lístkov nájdete na http://www.uprising.sk a v sieti Ticketportal.