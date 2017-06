Pokladom Srí Lanky sú najmä príjemní obyvatelia

Vonia ako čaj, chutí ako exotické koreniny a vyzerá ako rajská záhrada. Cestovateľské kino sa v utorok 13. júna v KC Dunaj vyberie spoznávať perlu Indického oceánu, ktorá ako vzácna náušnica visí z Indického subkontinentu. Na potulkách ostrovom priblíži návštevníkom triky tunajších rybárov, nazrie do noše zberačkám čajových lístkov, klinčekov aj škorice, ochutná miestnu pestrofarebnú kuchyňu, navštívi významné budhistické pamiatky a vyváľa sa na dlhokánskych plážach. Do stavu cestovateľskej blaženosti bude sprevádzať Katarína Lišková.

Srí Lanka je známa aj ako perla Indického oceánu. Aké poklady ukrýva táto krajina?

Katarína Lišková: Ako sa hovorí, pokladom krajiny sú jej ľudia a o Srí Lanke to platí niekoľkonásobne. Pokorní a vždy usmievaví, pripravení pomôcť. Raz sa mi stalo, že som zháňala konkrétne lieky pre jednu moju známu a v prvej lekárni ich nemali. Lekárnik však bol taký ochotný, že poslal svojho syna, ktorý so mnou na motorke brázdil mesto, až kým sme nenašli to správne miesto, a vôbec nič za to nechcel.

Ako ste sa s touto krajinou zoznámili a čo vás na nej hneď očarilo?

K. L.: Pracujem v cestovnom ruchu a tak sa často dostávam mimo Slovenska. Avšak moja úplne prvá cesta na tento ostrov, o niečo väčší ako naša domovina, bola rodinná dovolenka. Ani neviem, ako nám padol prst na mape na túto krajinu a už sme aj organizovali cestu. Prenajali sme si minivan aj so šoférom, aby nám to ušetrilo čas, a viac-menej je to tu štandard, a vybrali sme sa krúžiť po ostrove.

Čo by ste poradili tým, ktorí sa v tejto krajine ocitnú na niekoľko dní a chceli by vidieť všetko, čo tvorí esenciu Srí Lanky?

K. L.: Určite by som im poradila, aby si presne tak, ako som to spravila ja počas svojej rodinnej dovolenky, prenajali auto so šoférom. Je to relatívne lacné a domáci sa vyznajú. Väčšina šoférov funguje aj ako taký základný sprievodca a človek má hneď iný pocit z krajiny. Trochu si možno treba dávať pozor na miestnych „beach boys“. Žiaľ turisti sú občas vnímaní ako „oslík, potras sa“, a to nielen na Srí Lanke. Veľa ľudí sem chodí tak, že si kúpia lacnú letenku s hotelom, a tam ich na pláži odchytia miestni frajeri, ktorí pravdepodobne nie vždy budú úplne spĺňať vaše predstavy šoféra a sprievodcu v jednom. Ich cieľom býva povodiť vás po čo najviac obchodoch, aby ste odchádzali z výletu nielen s „oťažkanými“ fotoaparátmi, ale aj s ľahšími peňaženkami. Všetko prebieha v milej atmosfére a s úsmevom, len možno ste chceli niečo iné, ako tráviť čas na biznis výlete.

Vrátim sa však k otázke, ak má človek niekoľko dní na Srí Lanke a nechcel by vynechať nič dôležité, určite by som mu poradila navštíviť bývalé hlavné mesto Anuradhapura a na chvíľku nasať atmosféru modliacich sa domácich budhistov pod najstarším stromom na svete zasadeným ľudskou rukou. Zobuť si topánky a len tak vnímať okolie. Alebo si požičať bicykel v ďalšom prastarom meste Polonnaruwa a preháňať sa medzi starobylými palácmi a posvätnými stupami (budhistické stavby) až do západu slnka. Kúpiť si vychladený kokos, nájsť si nejaké príjemné miestečko a pozorovať hru farieb a svetiel posledných slnečných lúčov na miestach, kam niekedy mali prístup len králi.

Čo ešte?

K. L.: Určite nemožno vynechať výstup na snáď jednu z najfotogenickejších skál na svete – Sigiriyu, ktorú má takmer každý sprievodca medzi prvými stránkami svojich odporúčaní. Srí Lanka bola dlhé obdobie známa aj pod menom Ceylon. A to v nás pravdepodobne evokuje čaj. Oblasť Nuwara Eliya je zase pre miestnych synonymom najkvalitnejšieho čaju. Tu odporúčam zviesť sa miestnym vláčikom. Je to jedna z najscénickejších ciest na našej planéte a netvrdím to iba ja. Časopis National Geographic ju zaradil do prvej desiatky. Čarovné zelené políčka máte na dosah a pomalý drevený vláčik ide tak komótne, že máte dosť času nazrieť ženám priamo do noše plnej voňavých čajových lístkov. Naozaj unikátny zážitok.

Zdá sa, že tu sa zoznam nekončí.

K. L.: Je toho veľa, o čo sa tu oplatí neprísť. Ajurvédske masáže sú vychválené po celom svete. Ak k tomu pridáme vynikajúco zdravú a čerstvú kuchyňu, niet divu, že veľa cudzincov si hotelové vylihovanie na pláži spestrí kurzom varenia. Pláže sú tu dlhé a občas riadne divoké, preto ak je na vašom zozname niekedy vyskúšať surferskú dosku, Srí Lanka môže byť vaším odrazovým mostíkom. Ostrov je ideálny aj pre dovolenky s deťmi. Srí Lanka sa pýši jednou z najväčších populácií divoko žijúcich slonov na svete, ak berieme do úvahy rozlohu krajiny. Dokonca sa tu nachádza aj najväčší sloní sirotinec, kde sa každý deň obrovské stádo kúpe v miestnej rieke. Je to celkom dychberúci zážitok, keď slony idú dedinou len pár metrov od vás a už sa tešia na svoje šantenie vo vode, ktoré môžete hodiny a hodiny pozorovať, napríklad pri dobrom obede. Milovníci fauny môžu podniknúť niekoľko druhov safari. Pravdepodobne najväčším úlovkom všetkých fotoaparátov bude leopard v známom národnom parku Yala. A deti určite potešia rôzne korytnačie farmy popri pobreží, kde vám vždy usmiati domáci radi spravia malú exkurziu. Je toho tak veľa, že sa neviem zastaviť (úsmev).

Spomínate domácich, akí sú? Čím sa živia, čomu sa venujú vo voľnom čase, aké tradície vyznávajú a aké zvyky dodržiavajú?

K. L.: Ako som spomínala, miestni sú extrémne úslužní, až človek niekedy tomu nemôže uveriť. Samozrejme, turizmus robí svoje, ale stále bude u vás prevládať pocit pohody, starostlivosti a príjemnej spoločnosti. Srílančan rád trávi čas so svojou rodinou, pozerá kriket alebo si usŕka zo šálky priveľmi osladeného čaju. Väčšina obyvateľov sú budhisti, ale, samozrejme, nájdete tu aj moslimov, hinduistov a na pobreží, ktoré kolonizovali Portugalci, zas prevládajú kresťania. A podľa toho sú aj premiešané zvyky a tradície. Mne sa celkom páčia napríklad srílanské Vianoce oslavované miestnou komunitou veriacich. Všetko je tam oveľa farebnejšie. Palmy sú ozdobené krikľavo svetielkujúcimi sviečkami a všetko žiari ako v najväčšom kasíne Las Vegas. Čím gýčovejšie, tým lepšie. Z ampliónov umiestnených priamo na hlavnej ceste znejú dokola čítania z Biblie tak, ako by to bolo na nejakom cirkusovom sprievode. Oslavujú to po svojom a je to naozaj veľmi milé.

Ide o krajinu vzdialenú Slovensku. V čom vidíte najväčšie rozdiely medzi našimi krajinami?

K. L.: Rozdielov je mnoho, no práve o tom by cestovanie malo byť (úsmev).

Katarína Lišková

je rodáčka z Nitry, ktorá vyštudovala vysokú školu v Španielsku. K cestovaniu sa dostala s pracovnou ponukou v Indii. Po roku sa jej cesty odtiaľ rozbehli po svete. Takmer desať rokov strávila medzi Kubou a Mexikom a ďalšími latinskoamerickými krajinami. Okrem toho cestuje do ďalších zemí, najviac do Japonska, na Madagaskar, do Singapuru, Thajska či JAR.

13. 6. (utorok)

Štart: 20:00 hod.

Lístky: http://bit.ly/PredpredajSriLanka

Event: http://www.fb.com/events/1339386876108678