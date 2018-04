Operácia Entebbe

48 pasažierov, 12 členov posádky, 4 teroristi.

Politický thriller inšpirovaný skutočnými udalosťami z roku 1976 kedy bolo unesené lietadlo spoločnosti Air France na linke Tel Aviv – Paríž. Počas medzipristátia v Aténach pristúpili do lietadla dvaja nemeckí radikáli Brigitte Kuhlman (Rosamund Pike) a Wilfred Bose (Daniel Brühl) a dvaja členovia ľudového frontu pre oslobodenie Palestíny. Po štarte prinútili pilotov odkloniť let najskôr do Bengázi v Líbyi, kde načerpali palivo a neskôr pristáť v Entebbe v Ugande. Po pristáti požadovali výkupné 5 miliónov dolárov a prepustenie 53 odsúdených palestínskych teroristov v Izraeli. Ak by neboli ich podmienky splnené, začali by zabíjať rukojemníkov. Izraelská vláda odmietla vyjednávať. Špeciálne armádne komando začalo pripravovať jednu z najväčších a najdrahších záchranných operácií v histórii nazvanú aj ako operácia Blesk.

Na opustenom termináli v Entebbe sa z vydesených cestujúcich stali hracie žetóny v politickej hre.

Réžie sa ujal brazílsky režisér José Padilha, ktorý má na svojom konte úspešný film Elitná jednotka, ktorý získal Zlatého Medveďa za najlepší film na Berlinale 2008 a natočil niekoľko epizód uznávaného televízneho seriálu Narcos. Hlavné úlohy nemeckých radikálov si zahrala talentovaná Rosamunde Pike (thriller Gone Girl) a u divákov stále obľúbenejší Daniel Brühl (Rivali, Captain America: Občianska vojna).

Režisér José Padilha – vyjadrenie k filmu

Útok na Entebbe, navzdory jeho uznávanému vojenskému úspechu, mal mnoho neúmyselných následkov, z ktorých majú niektoré veľký historický význam. Napríklad Benjamin Netanjahu povedal, že vstúpil do verejnej služby kvôli svojmu bratovi Jonatanovi Netanjahuovi (podplukovník, veliteľ prepadového oddielu), ktorý bol počas operácie zabitý. Verím, že symbolika Jonatanovej smrti a sama záchranná misia hrali rolu pri formovaní Netanjahuovej politickej kariéry. Nie je teda náhoda, že väčšia časť dokumentov a filmov o udalostiach v Entebbe hovorí predovšetkým o vojenskom zásahu.

Môj film hovorí dva príbehy: na jednej strane sa pozeráme na príbeh rukojemníkov a teroristov a na to, ako sa ich vzájomné vzťahy a duševné stavy vyvíjali v priebehu dní; na druhej strane sa pozeráme do zákulisia politiky, kedy únos v izraelskej vláde spôsobil protichodné postoje.

Záštitu nad filmom prevzali dvaja významní producenti, ktorí majú s politickými témami vo filme bohaté skúsenosti. Tim Bevan pomohol na filmové plátno filmom ako Let č. 93 (United 93, 2006), Na odstrel (State of Play, 2009), Jeden musí z kola von (Tinker Tailor Soldier Spy, 2011), Najtemnejšia hodina (Darkest Hour, 2017). Kate Solomon pracovala na filmoch Zelená zóna (Green Zone, 2010), The Program: Pád legendy (The Program, 2015), Let č. 93 (United 93, 2006).

Tentokrát sa zamerali na pozoruhodný pravdivý príbeh letu Air France č. 193, ktorý bol v roku 1976 unesený teroristami a držaný niekoľko dní na letisku Entebbe v Ugande.

„Producent Ron Halpern sa pred niekoľkými rokmi obrátil na Kate a na mňa s tím, že z operácie Entebbe môžeme urobiť zaujímavý film,“ hovorí Bevan.

Halpernov pôvodný zámer bol rozprávať príbeh z pohľadu francúzskych pilotov, a tak Kate Solomon odletela do Francúzska, aby si pohovorila s niekoľkými členmi skutočnej posádky, vrátane inžiniera Jacquese Lemoina, ktorého vo filme hrá Denis Ménochet.

„Keď mi Jacques rozprával o týždni, ktorý strávil v zajatí v Entebbe, vedela som, že toto je naozaj viac ako zaujímavý príbeh,“ hovorí Kate Solomon.

Solomon spomína, ako Lemoine popisoval kľúčový okamih počas útoku, kedy on a ostatní rukojemníci ležali na podlahe a únoscovia boli s nimi v termináli. „Ležal veľmi blízko k Wilfriedovi Bösemu, nemeckému teroristovi, keď začali všetky izraelské komandá. Vo vzduchu počuli výstrely. Lemoine sa pozrel na Böseho, ten odklonil zbraň a povedal mu, aby zostal ležať. V tej chvíli, po týždni strávenom s rukojemníkmi, si Böse uvedomil, že ich nemôže zabiť. Toto bol pre mňa okamih, ktorý som chcela preskúmať.“

Keď sa producenti začali hlbšie zaoberať udalosťami z roku 1976, rozhodli sa, že by mohol byť príbeh komplexnejší. „Našli veľa historických detailov o tom, čo sa stalo, ktoré boli rozprávané z rôznych uhlov pohľadov,“ vysvetľuje Bevan. „Napríklad pohľad únoscov, pohľad izraelských politikov, názor ugandskej strany.“

Pri Operácii Entebbe sme mali k preskúmaniu široký obraz toho, čo sa dialo v zákulisí medzi ministrom obrany Šimonom Peresom a vtedajším premiérom Jicchakom Rabinom.

„Príbeh je zložitý a obsahuje protichodné zobrazenia pojmu hrdinstvo. Každý, kto sa akcie zúčastnil chcel byť tým dobrým. To je jedna z vecí, o ktorej film hovorí. Böse a Brigitte chcú byť hrdinovia. Palestínčania chcú byť hrdinovia. Vojaci na záchrannej misii chcú byť hrdinovia. Politici chcú byť hrdinovia.“ hovorí scenárista Gregory Burke.

Burke poukazuje na rolu izraelského ministra obrany Šimona Peresa. „Nie je úplne sympatický. Samozrejme, že chce zachrániť rukojemníkov. Politicky však stále rozmýšľa o svojom vlastnom odkaze. Počas scén s Rabinom má Peres svoj vlastný program. Má ego. Je to tiež boj o tom, kto sa posunie na vrchol.“

S hotovým scenárom potrebovali producenti skúseného režiséra, ktorý by dokázal zachytiť zložitosť drámy, ktorá sa počas siedmych dní v Entebbe odohrala. Obrátili sa na José Padilhu, ktorého film Elitná jednotka (Elite Squad, 2008) mal na konte Zlatého Medveďa za najlepší film na Berlinale 2008 a natočil niekoľko epizód uznávaného televízneho seriálu Narcos.

Pre Padilhu bolo dôležité popísať všetky udalosti čo najpresnejšie. „Bolo pre mňa veľmi dôležité získať toľko detailov a informácií, koľko bude možné. Hovorili sme s mnohými ľuďmi, ktorí tam vtedy boli vrátane šiestich vojakov, ktorí boli súčasťou samotného útoku. Kritériom bolo pre nás získavať informácie od priamych svedkov, nie od ľudí, ktorí hovorili, že niečo počuli. Myslím, že sa nám podarilo film priblížiť pravde.“

Aby vrcholné akčné scény vo filme získali vysokú mieru autentičnosti, produkcia najala technických a vojenských poradcov, z ktorých niektorí boli v Entebbe počas záchrannej misie. „Bolo pre nás dôležité, že sme mohli pracovať s veteránmi, ktorí sa záchranného útoku v Entebbe zúčastnili,“ hovorí Kate Solomon. „Dvaja z vojakov, ktorí tam boli, nám pomáhali trénovať našich chlapcov. Keď mal niektorý z hercov alebo členov štábu otázku ohľadne toho, ako sa konkrétna vec stala alebo čo majú presne robiť, veteráni im dali okamžitú odpoveď.“

Okrem vojakov a členov izraelskej vlády sa štáb spojil aj s niekoľkými preživšími rukojemníkmi. „To, čo sme sa dozvedeli bolo, že každý má iný príbeh,“ hovorí Padilha. „Ide o samotné svedectvo, ktoré vám nedáva úplne jasný obraz, pretože často nesúhlasí s kľúčovými momentmi. Snažili sme sa čo najviac priblížiť realite, ale nemyslím si, že by niekto mohol tvrdiť, že presne vie, čo sa stalo v Entebbe.“

Producentka Kate Solomon je presvedčená, že práve teraz je správny čas prísť s týmto druhom filmu. „Terorizmus silnie a Izrael a Palestína sú stále v konflikte,“ hovorí Solomon. „Keď sa na túto historickú udalosť pozrieme z mnohých rôznych perspektív, môžeme lepšie pochopiť rozhodovací proces, ktorý nás dostal až sem.“ Pre ilustráciu poukazuje na rozhodujúci okamih na samom konci filmu. „Po záchrane rukojemníkov, Jicchak Rabin hovorí, že pokiaľ jeho vláda nebude hovoriť s druhou stranou, nikdy neprekonajú minulosť. Takže to je jedno z najdôležitejších posolstiev filmu. Musíš s ľuďmi hovoriť.“

Rovnako tak aj Brühl vidí mnoho paralel medzi udalosťami, ktoré sú vo filme, so svetom, v ktorom žijeme dnes. „Je fascinujúce navštíviť prostredníctvom filmu sedemdesiate roky a zistiť, ako veľmi je situácia dnes podobná,“ hovorí Brühl. „Problémy, ktorými sa v tomto príbehu zaoberáme, neboli vyriešené, ale možno sa k ich úspešnému riešeniu môžeme priblížiť, kedy sa pozrieme do minulosti.“

Producent Bevan súhlasí. „Operácia Entebbe je politický thriller o svete, ktorý nie je nijak odlišný od nášho súčasného. Ponúka pohľad na politiku, ktorá nie je od politiky dnešného sveta príliš odlišná,“ hovorí producent.

Premiéra: 29.3.2018

Originálny názov: Entebbe / 7 Days in Entebbe

Produkcia: Veľká Británia

Minutáž: 107 minút

Formát: Dolby Digital

Jazyková verzia: české titulky

Žáner: thriller, krimi

Zvuk: 5.1

Prístupnosť: 15

Réžia: José Padilha

Scenár: Gregory Burke

Hrajú: Rosamund Pike, Daniel Brühl a iní

