Nový slovenský film PIATA LOĎ vpláva do našich kín v marci 2017

Nový slovenský film PIATA LOĎ vstúpi do kín 16. marca 2017. Rodinná dráma, ktorá vznikla na motívy úspešného rovnomenného románu Moniky Kompaníkovej, má v sebe päť výrazných debutov – prvé herecké skúsenosti pre detských predstaviteľov Vanessku a Matúška, taktiež pre predstaviteľku mamy Katarínu Kamencovú, je prvým dlhometrážnym debutom kameramanky Denisy Buranovej a speváčka Katarzia robí po prvý raz titulnú pieseň k filmu. Predchádzajúci film režisérky Ivety Grófovej Až do mesta Aš bol slovenským nominantom na Oscara 2012.

„Obsadenie hlavných postáv filmu Piata loď bolo pre mňa náročnou výzvou. Nehľadala som známe herecké tváre, kritériá boli úplne iné. Hľadala som predstaviteľov so silnou charizmou. Príťažlivé osobnosti, ktoré sa podobajú na hrdinov z knižnej predlohy,“ povedala Iveta Grófová.

Kniha Moniky Kompaníkovej, ktorá získala ocenenie v najprestížnejšej literárnej súťaži u nás Anasoft litera 2011, ju zaujala svojou atmosférou a príbeh, v ktorom za zvláštnych okolností dvanásťročné dievča ukradne dve maličké batoľatá, pre svoju silu. Po svojom prvom dlhometrážnom filme mala chuť nakrútiť vizuálne zaujímavú snímku, čo práve detský svet ponúka.

Piata loď je príbehom detského dobrodružstva, svet dospelých videný detským pohľadom, svet detí i s tým, čo dospelí nevidia. Scenáristi Iveta Grófová a Marek Leščák dali filmu podtitul: „Každé dieťa môže byť na chvíľu dospelé, a každé mesto môže mať na chvíľu more.“

Hlavnú postavu filmu, malú Jarku si zahrala Vanesska z Bratislavy, dnes má jedenásť rokov a v čase, keď nakrúcala svoj debut, mala len desať. Ide o jej prvú hereckú skúsenosť. Režisérka hľadala predstaviteľku Jarky na celom Slovensku, hlavne po základných školách a rôznych krúžkoch pre deti. Vanesska bola vybraná na základe hereckých skúšok, ktorých sa zúčastnilo sto nádejných adeptiek. „V živote som to ešte neskúšala a tak som ani nevedela, aké to bude, ale bola som šťastná. Filmovačka nie je taká ľahká, ako to vyzerá, je to veľká makačka. V tomto sa môj pohľad na filmy zmenil. Najťažšie sú opakovania scén dookola, až kým to nie je perfektné,“ povedala o svojich prvých skúsenostiach Vanesska, ktorá sa chce stať interiérovou architektkou. O téme filmu však veľa rozmýšľala. „Film bol aj o tom, že mama si ma nevšímala, musela som byť samostatný človek, jej to bolo v podstate jedno a to nebolo pre mňa veľmi dobre. Mala som tam malé bábätká, a pri nich som zistila, aké je to ťažké vychovávať malé dieťa, keď aj ja som vlastne malá.“

Ďalšiu detskú rolu, kamaráta Kristiána stvárnil Matúško z Vranova nad Topľou. Hereckou debutantkou je aj Katarína Kamencová, speváčka z Košíc, známa semifinalistka Hlasu Česko Slovenska 2014. Rovnako kameramanka Denisa Buranová, absolventka ŠÚV, odboru fotografie a následne VŠMU, ktorá spolu s režisérkou dala filmu jasný výtvarný výraz a charakter, pracovala

pre dlhometrážny film po prvý raz. A nositeľkou piateho debutu je speváčka a hudobníčka Katarzia, ktorá je autorkou a interpretkou titulnej piesne, na ktorej sa v súčasnosti ešte pracuje.

Slovensko-česko-maďarský film sa momentálne dokončuje v produkcii spoločnosti Hulapa film. Do slovenských kín ho od polovice marca 2017 prinesie distribútor CinemArt SK. Realizáciu filmu podporili Audiovizuálny fond, Eurimages, Státní fond kinematografie, Creative Europe – Media a Bratislavský samosprávny kraj.