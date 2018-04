Novinky zo sveta online marketingu v KC Dunaj

Aktuálny prehľad o efektívnych nástrojoch, pravidlách, stratégiách a chystaných trendoch v digitálnych médiách predstavia v utorok 10. apríla v KC Dunaj odborníci z popredných slovenských reklamných agentúr Istropolitana Ogilvy, Pizza SEO a Made by Vaculík. Medzi témami, ktoré prinesú pred publikum, budú svetové digitálne trendy, trendy vo weboch, UX a analytike či vzťah online a offline prostredia.

Čo považujete za najväčšie výzvy v oblasti online/digitál marketingu v súčasnosti?

Jakub Kuko Mazán (Istropolitana Ogilvy): Pre mňa osobne je to schopnosť nestratiť zdravý rozum a cit pre prirodzenú komunikáciu ako takú na strane marketérov, vzhľadom na všetky možné dáta, analýzy a výskumy, ktoré nám dnešná doba poskytuje. Intuíciu vycítiť, aké trendy treba a ktoré naopak netreba zapracovať do svojej marketingovej komunikačnej stratégie. Výzvou pre mnohých je stále rozhodnosť a schopnosť rýchlo reflektovať na potreby trhu. To veľa marketérom a firmám chýba.

Zuzana Konečníková a Daniel Duriš (Pizza SEO): Vyrovnať sa s fungovaním GDPR v prichádzajúcich mesiacoch v rámci štandardov slovenského trhu, na ktoré nadväzuje personalizácia v reklamách a na webe celkovo. Postupné splývanie online a offline reklamy, keď aj offline reklama prechádza určitým spôsobom do online, napríklad „smart“ citylighty, ktoré analyzujú fixáciu pohľadov okoloidúcich a podobne.

Adam Horecký (Made by Vaculík): Asi by sme ťažko hľadali len jednu, ale ak máme zovšeobecniť, asi najväčšou výzvou je byť vždy aktuálny. Celý digitálny priestor je veľmi dynamický. Preto v časovo náročnom reklamnom živote je asi najväčšou výzvou udržať si prehľad a vedieť to správne využiť.

Aké otázky alebo zmeny prinesie v tejto oblasti najbližšia budúcnosť? Čo bude hot?

Jakub Kuko Mazán (Istropolitana Ogilvy): Dlhodobým trendom je video ako také. Menia sa len jeho formy a kanály, ktorými ho distribujeme. Ešte väčším trendom a dlhším trendom sú príbehy samotné. Hot bude vždy to, akým zaujímavým spôsobom ich vieme dostať medzi ľudí s čo najmenším budgetom. To je pre mňa výzva, nie to, či budem pri tom pracovať s Big Data, VR, AR, Live videom, 360 videom, GDPR,…

Zuzana Konečníková a Daniel Duriš (Pizza SEO): Do popredia sa dostávajú progresívne webové aplikácie (PWA), ktoré sa snažia simulovať natívne aplikácie na mobilných zariadeniach tak, že používateľ nespozná rozdiel medzi webom a natívnou aplikáciou. Z analytického pohľadu smerujeme k zachyteniu celkovej cesty používateľa naprieč zariadeniami (a kanálmi), o ktorej sme doteraz nemali vždy spoľahlivé dáta. Takisto pre jasnejšiu komunikáciu informácie a emócie v rámci komplexných konceptov v dizajne, ilustrácie šité na mieru nahrádzajú fotky.

Adam Horecký (Made by Vaculík): O trendoch sa toho popísalo veľa, niekedy sa nám zdá, že až príliš veľa. Čo ale považujeme za najdôležitejšie je robiť veci poriadne, a vždy rozmýšľať aj nad dlhodobou stratégiou klienta. V agentúre dlhodobo dbáme na “brand safety”, čo sa v poslednej dobe spomína najmä v kontexte digitálu. Vždy zvažujeme, aký vplyv môže mať potenciály krátkodobý zisk na dlhodobý pozicioning značky. Ale ak sa bavíme o trendoch, určite vnímame najmä narastajúcu silu a popularitu Instagramu, mikroinfluencerov a natívne reklamy. A samozrejme, všetkých sa nás dotknú májové zmeny GDPR, ePrivacy. Ale až prax ukáže, čo všetko to so sebou prinesie.

V čom alebo prečo je podľa vás online marketing dôležitý?

Jakub Kuko Mazán (Istropolitana Ogilvy): Za mňa asi len toľko: „Marketing je spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom vytvárania a výmeny produktov a hodnôt to, čo potrebujú a chcú.“ Philip Kotler

Zuzana Konečníková a Daniel Duriš (Pizza SEO): Iba s bilboardami, televíziou a prípadne printom klienti prichádzajú o zásah generácií, ktoré tieto kanály ignorujú. Zároveň je online marketing výrazne flexibilnejší – z hľadiska času a cielenia na relevantné publikum, lacnejší nákladovo a zároveň výborne merateľný z hľadiska výnosov – konverzie. Online marketing je pre mňa charakteristický zmenou paradigmy – v náväznosti na vznik a rozšírenie internetu sa stal všadeprítomným. Rozhodnutia ľudí teda môžu byť často ovplyvnené predchádzajúcimi interakciami s ich mobilmi, počítačmi, digitálnymi asistentmi,…

Adam Horecký (Made by Vaculík): Online marketing je už v princípe nevyhnutný. Musíme byť tam, kde je naša cieľová skupina a tá je online.

Istropolitana Ogilvy

je fullservisová reklamná agentúra, ktorá je na našom reklamnom trhu už od roku 1992. Od roku 2009 zastupuje na Slovensku celosvetovú reklamnú sieť Ogilvy. Medzi jej klientov patria VÚB banka (pamätáte si tých dvoch “šikovných” robotníkov?) Heineken – Zlatý Bažant, Nike, SPP a mnoho iných. Posledné roky obsadzuje v súťaži Agentúra roka miesta na prvých troch priečkach, pričom v rokoch 2007 a 2008 bola Agentúrou roka na Slovensku.

Pizza SEO

je skúsená online marketingová agentúra, ktorá sa venuje komplexnej viditeľnosti a výkonnostnému marketingu pre ambiciózne firmy. Pracuje na projektoch a konzultáciách pre niektoré z najväčších slovenských bánk, top B2B spoločnosti, startupy s globálnymi ambíciami, firmy v oblasti realít a cestovného ruchu ale aj najznámejšie slovenské mimovládne organizácie. V portfóliu majú aj medzinárodných klientov z viacerých krajín EÚ.

Made by Vaculík

je agentúra, ktorej filozofiou je prostredníctvom spolupráce svojich štyroch základných zložiek (media, advertising, digital a events) prinášať originálne kreatívne a komplexne fungujúce riešenia, ktoré napĺňajú očakávania a biznis plány ich klientov. Na trhu je viac ako 20 rokov. V roku 2006 získala v hodnotení odborného magazínu Stratégie ocenenie Agentúra roka a je stabilne v TOP 5 tohto rebríčka. Na konte má viac ako 180 ocenení na domácich aj zahraničných festivaloch vrátane Cannes Lions, New York Festivals, London International Advertising Awards, Golden Drum, Zlatý klinec či EFFIE. Medzi jej klientov patria Avon, Divé maky, Dobrý anjel, Dôvera, Penta Investments, Tatra banka Group či Volkswagen.

10. 4. (utorok)

Štart: 19:00 hod.

Lístky: bit.ly/TrendyMarketing