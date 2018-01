Novinky na Colours of Ostrava: Kaleo, Future Islands, Calexico aj Paul Kalkbrenner

Medzinárodný festival Colours of Ostrava pridáva do svojho programu ďalšie štyri veľké svetové mená: synth-popových Future Islands, ktorí majú povesť jednej z najlepších súčasných koncertných kapiel, islandských blues-rockerov Kaleo, amerických Calexico, ktorí v Ostrave zažijú českú premiéru a berlínskeho elektronického mága Paula Kalkbrennera. “Nové ohlásené mená potvrdzujú obrovskú žánrovú pestrosť, ktorú náš návštevník zažije. V tomto prípade od tanečného optimistického popu, cez blue-rock, sofistikovanú elektroniku až po indie-rock zmiešaný s mexickou hudbou,” zdôrazňuje riaditeľka festivalu Zlata Holušová.

Future Islands z amerického Baltimore neskrývaju obdiv k novej vlne 80. rokov. Od vzniku v roku 2006 odohrali stovky koncertov, vydali tri dobre prijaté albumy, ale aj napriek tomu prerazili až v marci 2014. Stačili im na to štyri minúty v televíznej show Davida Lettermana, keď počas skladby Seasons (Waiting On You) frontman Samuel T. Harring šokoval tancom na spôsob “velociraptor na love”. Virálne video s miliónovou sledovanosťou pritiahlo pozornosť japonského spisovateľa Harukiho Murakamiho, herečky Gwyneth Paltrow aj členov Coldplay. Bono kapele na výraz obdivu poslal šampanské. “Vedel som, že raz budú najväčšou kapelou na svete, len som nechápal, prečo to trvalo tak dlho,” povedal ich kamarát a skladateľ Dan Deacon.

Islandskí Kaleo žijú v americkom Austine, spievajú anglicky, názov kapely prevzali z havajštiny, hrajú delta blues, rock, countryfolk a obdivujú klasiku z 50. a 60. rokov. Hity Hot Blood, I Can’t Go On Without You, Vor í Vaglaskógi alebo All the Pretty Girls im priniesli obrovskú sledovanosť, zlaté predaje a miliónovú počúvanosť na Spotify. Za No Good získali nomináciu na Grammy a ich majestátna skladba Way Down We Go zaznela dodnes v pätnástich televíznych seriáloch, nehovoriac o traileroch. Ich skladbu si do televízneho seriálu Vinyl vyžiadal sám Mick Jagger a minulý rok predskakovali na turné Rolling Stones.

Členovia kapely Calexico, ktorá pochádza z amrického Tusconu nedaľeko mexických hraníc, hrajú rock, surf, jazz, alternatívne country, alebo rovnako majú blízko k mariachi a k tradičným mexickým a latinoamerickým štýlom. Ich skladby zazneli vo filmoch aj televíznych seriáloch. Aktuálnu zostavu tvoria Američania, Mexičania, Nemci a na albumoch Calexico hosťovali Neko Case, Howe Gelb, Carla Morrison, Gaby Moreno alebo Sam Beam (Iron and Wine) a Nick Urata (DeVotchKa). Burns s Convertinom, frontmani Calexico, sú známi aj ako producenti a hosťujúci muzikanti – napríklad na albumoch Amparo Sanchez a Nancy Sinatra.

Meno Paul Kalkbrenner sa v Nemecku začalo viac skloňovať v roku 2008, keď klubové kiná zasiahol “berlínsky Trainspotting” – snímok Berlin Calling, príbeh o dokonalom súznení aj tvrdom strete undergroundovej elektroniky so svetom tvrdých drog. Paul Kalkbrenner nevytvoril len intenzívny soundtrack k tomuto indie filmu, ale podarilo sa mu taktiež zhudobniť špecifickú atmosféru celej pulzujúcej metropoly. Paul Kalkbrenner pracuje so širokou škálou energií, ktoré sa navzájom prelínajú a vytvárajú mimoriadne chytľavý tanečný celok. Jeho živé vystúpenia vždy pôsobia ako kompaktná, veľmi dôsledne postavená párty.

Future Islands – Seasons (Waiting On You)



Future Islands – Ran



Calexico – Bullets & Rocks



Calexico – Falling From The Sky



Kaleo – Way Down We Go



Kaleo – Vor í Vaglaskógi



Paul Kalkbrenner – Cloud Rider



Paul Kalkbrenner – Feed Your Head



Festival Colours of Ostrava sa uskutoční od 18. do 21. júla 2018 v unikátnom industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic. Medzi už skôr potvrdenými menami sú London Grammar, Joss Stone, George Ezra, Ziggy Marley, Beth Ditto, Aurora, Cigarettes After Sex, Jon Hopkins Live, Oumou Sangaré, Jóhann Jóhannsson a Slaves. Festival sa na jeseň 2017 dostal do desiatky najlepších najväčších festivalov v prestížnej ankete European Festival Awards. Štvordenné vstupenky na rok 2018 sú k dispozícii v e-shopu na webových stránkach festivalu http://www.colours.cz a v sieti Ticketpro.