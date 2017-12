Nové mená Colours of Ostrava: zasnení London Grammar, oceňovaný skladateľ Jóhann Jóhannsson aj Jon Hopkins

London Grammar, jedna z najúspešnejších súčasných britských kapiel, zažije českú premiéru na ďalšom ročníku festivalu Colours of Ostrava. Trio, ktoré okúzlilo poslucháčov po celom svete zasnenou atmosferickou hudbou s anjelským hlasom speváčky Hannah Reid, predstaví v Ostrave druhý album, ktorí vydali toto leto. “Z toho prvého If You Wait z roku 2013 sa predalo cez 2 milióny kópií, formácia získala ocenenia Ivor Novello Awards a AIM Awards, ale aj nomináciu na Brit Awards,” zdôrazňuje riaditeľka festivalu Zlata Holušová.

Výnimočný hudobný zážitok čaká na návštevníkov pri vystúpení podmanivého islandského hudobníka a skladateľa Jóhanna Jóhannssona, ktorý sa predstaví na Colours of Ostrava so sláčikovým kvartetom. “Jeho hudba k filmom The Theory of Everything, Arrival alebo Sicario ho zaradila medzi najpozoruhodnejších skladateľov súčasnosti,” dopĺňa Zlata Holušová. Je držiteľom Zlatého glóbusu a nominácii na Oscara, Grammy a BAFTA. Žáner elektronickej hudby v programe festivalu posilní Jon Hopkins, významný britský producent, ktorý sa preslávil spoluprácou s Brianom Enom a Coldplay na ich albume Viva la Vida or Death and All His Friends.

London Grammar založili v roku 2009 traja spolužiaci na vysokej škole – Hannah Reid, Dan Rothman a Dominic ‘Dot’ Major. O štyri roky neskôr sa vďaka debutovému albumu If You Wait, ktoré nahrali v Rothmanovej garáži, výrazne presadili na britskej hudobnej scéne. Ani pauza od roku 2015, ktorú si Hannah, Dan a Dominic sami naordinovali, potom čo ich zaskočila globálna sláva plynúca z nebývalého úspechu debutu If You Wait, na obľúbenosti tria nič nezmenila.

Povedané parafrázou z jednej z recenzií druhého albumu Truth Is a Beautiful Thing: “Chýbali ste, ale my sme vedeli, že sa vrátite a budete znova krásni.” Pretože pre London Grammar je bližšia evolúcia než revolučné premeny, na ich hudbe sa po tohtoročnom triumfálnom návrate s druhým albumom nič nezmenilo, snáď len počiatočné prirovnávanie k The XX. Gitarista Dan s klávesistom a bubeníkom Dominicom zostávajú architektmi magnetizujúceho melancholického zvuku, ktorý si nepotrpí na rytmické poryvy a vytvára ideálny priestor pre vzrušujúci hlas Hannah, držiacej sa aj naďalej role hlavnej textárky: ”Prvý album bol oveľa viac o vzťahoch. Ten druhý taktiež ale iným spôsobom. Je to skôr o vzťahu, ktorý máte sami so sebou, než o vzťahu k niekomu inému. Vzťah, ktorý sme mali my traja počas turné, je taktiež viac o zmyslu života všeobecne.”

Ďalší ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 18. do 21. júla 2018 v unikátnom industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic. Medzi už skôr potvrdenými menami sú George Ezra, Ziggy Marley, Aurora, Cigarettes After Sex a Slaves. Festival sa na jeseň 2017 dostal do desiatky najlepších najväčších festivalov v prestížnej ankete European Festival Awards. Štvordenné vstupenky sú už teraz k dispozícii v e-shopu na webových stránkach festivalu http://www.colours.cz a v sieti Ticketpro.

London Grammar – Rooting For You



London Grammar – Big Picture



Jóhann Jóhannsson – Flight From The City



Jóhann Jóhannsson – A Song For Europa



Jon Hopkins – Open Eye Signal



Jon Hopkins – Collider