Nová synagóga Žilina – september 2019

streda 4. 9., 20.00

súčasný tanec / premiéra

Michal Freriks & Collective: Opening

„Umožniť vstúpiť novému a nepoznanému potenciálu, nielen v tvorbe, ale aj v bežnom živote, je možné iba vtedy, keď sa otvoríme prítomným možnostiam. Tých možností je ďaleko viac, ako si myslíme, avšak vieme pracovať iba s tými, ktoré sme schopní aktuálne vnímať.“ Traja taneční interpreti zdieľajú priestor s divákmi. Otvárajú jeho možnosti, strácajú sa v ňom, nachádzajú a ponúkajú seba skrz svoju intímnosť, akú tanec vyjadruje. Priestor nie je len okolo nás, ale aj v nás, môžeme ho akceptovať, ale aj vytvárať. Nájsť v sebe priestor je veľkou výzvou a vyžaduje spoliehať sa na vlastné schopnosti. Pri odkrývaní obšírnej témy otvorenia prechádzajú performeri priestorom spoločne, no nikdy bez straty svojej individuality.

Idea a vedenie: Michal Freriks

Performeri: Evgeniya Glazunova (RU), David Ramalho (PT), Hellen Boyko (RU)

piatok 6. 9.

Oslavy 100. výročia Červeného kríža na území Slovenska

Už 100 rokov Červený kríž pomáha! Pri tejto príležitosti organizuje Územný spolok SČK Žilina slávnosť pre zástupcov miestnych spolkov a vzácnych hostí. Akcia v Novej synagóge je na pozvánky.

pondelok 9. 9., utorok 10. 9. a streda 11. 9., 20.00

súčasná opera pre hlasy, orchester a kolieskové korčule

Sofokles/ Gräffinger/ Maťo: Anti-Goné

Nie často vznikne nová pôvodná opera s orchestrom a zborom a už vôbec nie často sa 60-členný tím podarí dať dokopy o pol roka na reprízy. Antigone sa to podarilo a to je samo o sebe dôvodom na malú oslavu. Nenechajte si to ujsť!

Opera Anti-Goné slovenského skladateľa Viliama Gräffingera vznikla v réžii Petra Maťa v marci 2019 ako dielo veľkého kolektívu autorov a interpretov z rôznych miest motivovaných oprávnenou obavou z neutíchajúceho znásilňovania zásad spravodlivosti. Hudobno-scénické dielo je inšpirované známou Sofoklovou tragédiou aj samotným priestorom Novej synagógy, pre ktorý vzniklo. Popri sólistoch a profesionálnych hudobníkoch sa na ňom podieľajú tiež študenti slovenských konzervatórií. Pozývame na angažované zobrazenie spoločenskej moci v príkrom rozpore s osobnou morálkou.

Hudba: Viliam Gräffinger

Libreto: Peter Maťo, Viliam Gräffinger

Dramaturgia, réžia: Peter Maťo

sobota 14. 9., 9.00 – 19.00

Žilinský festival kávy

Kofeínové zážitky prichádzajú vo festivalovej podobe do Žiliny prvý raz vďaka žilinským kaviarňam Habesh Coffee a Street Café, ktoré si pozvali ďalších profesionálov a kávových nadšencov. Na svoje si prídu milovníci tradičného espressa aj alternatívnych príprav kávy, ale aj tí, ktorí chcú do kávového sveta nazrieť po prvýkrát. Príďte sa zoznámiť so slovenským pražiarmi a ochutnať zrnká kávovníka, ktoré im prešli rukami. Nová synagóga sa naplní zmesou vôní a chutí – príďte ochutnať čerstvo pražené kávy, horúce i studené nápoje aj miešané drinky. Súčasťou bude celodenný sprievodný program kurzov, ukážok a prednášok.

streda 18. 9., 18.30

diskusia s aktuálnou európskou témou

Café Európa: Dokážeme zvrátiť klimatické zmeny?

Európska únia je jedným z hlavných aktérov v boji proti klimatickým zmenám. Snaží sa napĺňať ciele parížskej klimatickej dohody a presadzuje konkrétne riešenia na zníženie objemu odpadu a rastu teploty. Sú tieto opatrenia klimaticky a ekonomicky efektívne? Do akej miery majú dosah na globálne zmeny podnebia? Dokáže EÚ znižovať emisie a byť konkurencieschopná? Cyklus Café Európa organizuje Zastúpenie Európskej komisie v SR a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku.

štvrtok 19. 9., 20.00

divadelné predstavenie

Americký cisár / Divadlo Pôtoň a Štúdio 12

Dosky 2018 – Najlepšia inscenácia divadelnej sezóny. Ďalšie nominácie na Dosky v kategóriách Najlepšia réžia divadelnej sezóny a Najlepšia scénografia divadelnej sezóny. Špeciálna cena poroty za výtvarný koncept inscenácie na festivale Nová dráma 2019.

Scénická kompozícia vychádza z reportážnej knihy Martina Pollacka Americký cisár. Masový útek z Haliče, ktorá spracúva tému hromadného vysťahovalectva na prelome 19. a 20. storočia a dokazuje, že utečenecká kríza nie je slovným spojením, ktoré sa týka výhradne dnešných dní. Aj naši predkovia z východu rakúsko-uhorskej monarchie boli súčasťou exodu obrovských rozmerov a zároveň boli výhodným obchodným artiklom pre špekulantov, prevádzačov, agentov a podvodníkov každého druhu. Toto obdobie približuje množstvom historických faktov podporených silnými príbehmi a osudmi konkrétnych ľudí.

Autor: Martin Pollack

Dramatizácia: Michal Ditte

Réžia: Iveta Ditte Jurčová

Účinkujú: Eva Moresová, Mária Danadová, Ľubomír Bukový, Matúš Kvietik, Filip Jekkel

štvrtok – nedeľa, 19. – 22. 9.

Žilinský literárny festival

16. ročník festivalu otvorí vo štvrtok rakúsky reportér Martin Pollack v diskusii s Martinom Šulíkom, režisérom filmu Tlmočník podľa Pollackovej knihy Smrť v bunkri, a Michalom Dittem, autorom dramatizácie Amerického cisára, divadla, ktoré uvedieme v rovnaký večer. Hlavný program čítačiek, stretnutí, diskusií a ďalších akcií bude v piatok a sobotu a medzi hosťami budú napríklad Andrej Bán, Peter Bárdy, Marta Součková, Vanda Rozenbergová, Milo Janáč, Ondrej Sokol, Michal Belej, Samo Marec, Michal Hvorecký, Vladislav Gális, Andrea Černáková, Sofia Tužinská a ďalší. V piatok večer sa o zábavu postará Tomáš Straka a účinkujúci v Slam Poetry. V sobotu bude na festivale Malý knižný trh. Veľká debata bude o detskom čítaní – zúčastnia sa jej Ľudmila Hrdináková, Viktória Marcinová a Alžbeta Uríková. V rámci detského programu a workshopov prídu Braňo Jobus, ilustrátor Piotr Socha, Soňa Balážová, David Marcin aj autor Prašiny Vojtěch Matocha. Poobede si pre vás pripravili poetickú performance Vlado Šimek, Ivona Pekárková a Vlado Janček a osobne spoznáte víťazov ceny Anasoft Litera. Sobotný večer bude patriť akustickým Modrým horám a FIFA turnaju, ktorý si naživo zahrajú a okomentujú Samo Marec, Rado Ondřejíček, Bene a Roland Kánik. V nedeľu na záver festivalu sa vyberieme na výlet historickým autobusom po technických pamiatkach Žiliny s historikom Peťom Šimkom z Považského múzea a Robom Robenekom a Michaelou Jakubíkovou z Čiernych dier. Paralelné akcie sa konajú aj v Nadácii Polis. Celý program ŽLF nájdete na http://www.zlf.sk.

streda 25. 9., 18.00

prezentácia bojového umenia

Komorebi Aikido Dojo: Sloboda pohybu

Živú expozíciu bojového umenia aikido pripravil jeho žilinský klub, ktorý sa inšpiroval výročím 17. novembra 1989, pokojného a nenásilného riešenia problémov v spoločnosti – nežnej revolúcie, ktorá priniesla aj slobodu pohybu. Na žinenke pod kupolou Synagógy uvidíte nácvik a praktické prevedenie základných techník typických pre jedno z najmladších japonských bojových umení. Pri cvičení embukai je priestor slobodne odprezentovať vlastné vnímanie a pochopenie aikido, prebieha komunikácia bez slov vyjadrená pohybom a interakciou medzi torim a uke.

štvrtok 26. 9., 18.00

diskusia Pavlíny Fichta Čiernej s organickým chemikom Petrom Szolcsányim

Čierne na bielom: Voňavá reč molekúl

Čierne na bielom je diskusný a prezentačný večer, v ktorom umelkyňa Pavlína Fichta Čierna predstavuje zaujímavých hostí z vedy, výskumu a umenia v spojení so širšími sociálnymi a spoločenskými otázkami. Vo štvrtom vydaní uvedie organického chemika Petra Szolcsányiho zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na Slovensku je známy ako popularizátor sveta chémie a pre ČnB si pripravil novú prednáškovú tému. Prezradí nám, čo všetko skúma organická chémia a ako nám dokáže sprostredkovať pochopenie úžasného sveta v nás a okolo nás. Dozviete sa, aký je vzťah medzi voňavými chemickými procesmi a naším správaním, ale najmä mnoho užitočných informácií, ako napríklad, čo vlastne spôsobuje vôňu orgovánu a lieskového oriešku.

sobota 28. 9., 10.00 – 16.00

turnaj detí a mládeže

Žilinský šachový festival

Po roku sa Nová synagóga opäť otvorí čiernym a bielym armádam figúrok, ktoré budú bojovať na poliach nekonečných možností predstavivosti, stratégií a rozumu. Šachový klub Mladosť Žilina tu organizuje medzinárodnú súťaž v šachu detí a mládeže v šiestich kategóriách vo veku od 5 do 18 rokov. Na súťaž sú prizvané aj deti z Česka a Poľska. Turnaj sa bude hrať na 7 kôl 2 x 13 minút + 2 sekundy bonus na hráča. Výsledky súťaže budú zaslané na započítanie do Grand Prix Slovenska mládeže.

Sngg Studio

štvrtok 12. 9., 18.00

stretnutie s umelcom na rezidencii

Open Sngg Studio: Juraj Horňák – MestoCity

V rámci septembrového Open Studia nám aktuálny rezident Juraj Horňák predstaví, čomu sa ako architekt venuje a ukáže aj doterajšie výsledky a stav, v akom sa jeho projekt MestoCity nachádza a kde chce ďalej smerovať. Možno si spoločne aj prakticky vyskúšame, ako v praxi funguje funguje tzv. Ružový rámik. A radi spoločne s vami Jurajovi odporučíme prípadné zanedbané žilinské miesta, ktoré by Jurajov projekt mohol oživiť alebo na ne minimálne upriamiť pozornosť.

Nová synagóga Žilina

Kultúrny priestor Nová synagóga prevádzkuje občianske združenie Truc sphérique. Otvorené je od stredy do nedele v čase od 13.00 do 19.00 h a počas večerných akcií. Viac info aj aktuálne o programe na http://www.novasynagoga.sk.

Sngg Studio

Štúdio sa nachádza v infocentre pri Novej synagóge na Hurbanovej ulici č. 11, v pôvodnom priestore galérie Plusmínusnula. Slúži ako rezidenčný ateliér pre hosťujúcich umelcov.