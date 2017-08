Nová synagóga Žilina – september 2017

4. 8. – 29. 9.

výstava

Milan Guštar: 6

Druhou výstavou po slávnostnom otvorení Novej synagógy v Žiline je sólo projekt českého algoritmického umelca, skladateľa a konštruktéra elektronických a elektroakustických zariadení Milana Guštara (1963) pod názvom 6. Odkazuje na zvuk organov a zvonov typických pre sakrálne priestory, matematiku aj kabalistickú mystiku. Ako hosť sa na nej predstavuje aj mladší český autor zvukového a audiovizuálneho umenia Michal Cáb (1980). Kurátorkou výstavy je Katarína Gatialová.

piatok – nedeľa, 1. – 3. 9.

workshop s Michalom Cábom

Pure Data: Zvuk a programovanie

Zaujíma vás elektronická hudba, modulárne syntetizátory a radi by ste prenikli hlbšie do základov konštrukcie softwarových hudobných nástrojov? Ak áno, práve pre vás je určený tento workshop. Oboznámite sa so základmi programovania vo vizuálnom programovacom jazyku Pure Data, s jednotlivými typmi syntéz zvuku (aditívna, subtraktívna, FM) a tiež s ďalšími princípmi, vďaka ktorým si budete schopní vytvoriť svoj jedinečný hudobný nástroj. Účastníci workshopu nemusia mať predošlú skúsenosť s programovaním. Podujatie je súčasťou sprievodného programu k výstave 6 Milana Guštara.

Prihlasovanie na workshop: zlatka@stanica.sk

streda 6. 9., 14.00 – 20.00

exhibícia, detský turnaj a nábor

Florbal v Synagóge

Po bedmintone a šachu bude florbal tretím športom, ktorý si skúsime zahrať pod 17-metrovou kupolou Novej synagógy. Tentoraz najmä s deťmi a priateľský turnaj bude spojený aj s prihlasovaním do klubu FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina. Florbal je športová hra podobná ľadovému hokeju a hokejbalu, ale má svoje špecifické pravidlá a športové vybavenie. Hrá sa s florbalkou, plastovou loptičkou a brankár v bráne kľačí. Všetky deti (chlapcov aj dievčatá) od 5 do 14 rokov, ktoré by si chceli florbal vyskúšať, radi privítame. Florbalky aj loptičky požičiame, stačí si doniesť halové tenisky. Kontakt a viac informácií: Daniel Baránek, baranek@uniza.sk, 0907 647 791.

štvrtok 14. 9., 18.00

Komentovaná prehliadka výstavy Milan Guštar: 6 s kurátorkou Katarínou Gatialovou

streda 20. 9., 17.30

diskusia pri káve a koláči

Café Európa – Európska budúcnosť Česka a Slovenska

Ďalšie vydanie obľúbenej diskusnej relácie Spoločnosti pre zahraničnú politiku a podporou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku – poprvýkrát v Novej synagóge v priestore budúce kaviarne v tzv. zimnej modlitebni.

Aké je miesto Česka a Slovenska v Európskej únii? Slovensko sa v integrácii posunulo ďalej, je členom eurozóny a dnes sa hlási k jadru EÚ. Budú rozdiely v postavení v EÚ medzi dvoma štátmi bývalej federácie narastať? A zmení sa niečo po nadchádzajúcich českých voľbách?

piatok 22. 9., 17.00 – 23.00

hudobný festival

Žilina žije 2017

Druhý ročník hudobného festivalu, ktorý spája žilinskú klubovú scénu. Synagóga, Smer, Emócia a Enjoyclub hostia popové koncerty domácich aj „cezpoľných“ kapiel v jeden večer. V Synagóge vystúpia Billy Barman, Swan Bride a Dave Brannigan.

Billy Barman dostali za svoju poslednú štúdiovku Dýchajúce obrazy ocenenie Album roka 2016 v Radio_Head Awards a v súčastnosti patria medzi najpopulárnejšie kapely na domácej hudobnej scéne. Swan Bride sa už viac ako desať rokov starajú o export kvalitného indie-rocku zo Slovenska. Slovami portálu Hudba.sk: „Na svojom piatom albume sú už Swan Bride v pozícii, keď nepotrebujú nikomu nič dokazovať. Nepodliehajú módnym vlnám, poveternostným vplyvom, ani rozmarom hudobných dramaturgov.“ Dave Brannigan je žilinská kapela, ktorá to má dobre našliapnuté. Chalani tento rok neúspešne bojovali o titul Objav roka v Radio_Head Awards, ale chuť si napravili tým najlepším spôsobom. Naše mesto aj Slovensko reprezentovali na Sziget Festivale.

nedeľa 24. 9., 20.00

projekcia

Mrtvý les a jiný bulšit (CZ, 1990)

Filmové pásmo zložené z troch krátkometrážnych a jedného stredometrážneho filmu ktoré vznikli v prostredí českého undergroundu v rokoch 1983 až 1992. Autormi snímkov, ktoré svojou expresívnou estetikou nadväzujú na tvorbu Jana Švankmajera sú režisér Pavel Marek a kameraman Roman Včelák. Milan Guštar je autorom filmovej hudby. Podujatie je súčasťou sprievodného programu k výstave 6 Milana Guštara.

streda 27. 9., 19.00

koncert

Preßburger Klezmer Band: Abrahamson a iní – Balady

Najnovší koncertný projekt zoskupenia Preßburger Klezmer Band vychádza zo znovuobjavenia hudobnej tvorby topoľčianskeho rodáka Arie (Aladára) Ben Erez Abrahamsona, ku ktorého odkazu sa kapela dostala cez priamy kontakt na jeho dcéru žijúcu v Izraeli (a tiež cez dnes už zosnulú legendu jidiš piesne a poézie pôvodom z Viedne, Beyle Schaechter Gottesman). Na koncerte zaznejú okrem Abrahamsonových zhudobnených básní a balád spomínanej Beyle Schaechter Gottesman aj balady ďalších autorov, hudobníkov (ako Chava Alberstein, Mordechai Gebirtig), spolu s uspávankami (vig lider) či chasidskými nápevmi.

každá streda, 18.00

Interpretačný raj

Pravidelné lektorské prechádzky výstavami s Luciou Gašparovičovou, Jurajom Gáborom a ďalšími.

Galéria Plusmínusnula

17. 8. – 15. 9.

výstava

Implausible Works: Sand

Východiskom výstavy Sand je vzťah medzi človekom a priestorom v kontexte pohybu a časovosti. Interaktívna inštalácia vytvorená špeciálne pre výstavu v galérii Plusmínusnula reinterpretuje priestor ako stroj, ktorý aktivujú samotní návštevníci. Výstavná miestnosť je vyplnená mriežkou, ktorú ovládajú laserové lúče, jej štruktúra odráža rozmiestnenie senzorov. Na miestach, kde sa lúče pretínajú, sú rozmiestnené dávkovače piesku. Keď návštevník prejde takýmto priesečníkom, aktivuje dávkovač a piesok sa začne sypať. Keď sa pohne k ďalšiemu, proces sa opakuje. Po mesiaci trvania výstavy budú kôpky piesku rôznych veľkosti verným záznamom pohybu návštevníkov. Výstava maďarskej skupiny Implausible Works je experimentom v oblasti vizualizácie dát uspôsobeným pre konkrétne výstavné miesto, pričom jej médiom je substancia vesmíru, samotný hviezdny prach.

Kurátorka: Bea Istvánkó (Hu)

21. 9. – 20. 10.

výstava

František Demeter: Nemám nič

To meno asi počujete prvýkrát, lebo František Demeter je najmenej ambiciózny výtvarník svojej generácie. A pritom pochádza z Vranova nad Topľou, no žije v Bratislave, kde sa presadil v pozícii odborného asistenta na katedre maliarstva na VŠVU, vďaka čomu má v hlavnom meste vlastný ateliér, v ktorom môže byť osamelý a bezvýznamný. Vo svojich 42 rokoch má za sebou len štyri menšie samostatné výstavy. No niečo na tom Ferovi asi bude, záujem o jeho tvorbu sa pomaly dvíha. V roku 2015 bol finalistom Ceny Oskara Čepana, v roku 2016 mu v galérii Krokus vyšla prvá monografia. On na to reaguje tak, že zničil veľkú časť svojej doterajšej tvorby a aj preto sme jeho výstavu v Žiline nazvali tak, ako sme ju nazvali. Bude obrazom toho, ako Demeter rozmýšľa o priestore a maľbe.

Kurátor: Fedor Blaščák

Vernisáž: štvrtok 21. 9. 2017, 18.00

Nová synagóga Žilina

Kultúrny priestor Nová synagóga prevádzkuje občianske združenie Truc sphérique. Otvorené je od utorka do soboty v čase od 12.00 do 19.00 h a počas večerných akcií. Viac info aj aktuálne o programe na http://www.novasynagoga.sk.

Galéria Plusmínusnula

Galériu nájdete v infocentre pri Novej synagóge na Hurbanovej ulici č. 11, otvorené je v pracovné dni od 12.00 do 17.00 h. Vstup je voľný. Viac info aj aktuálne o programe na http://www.plusminusnula.sk.