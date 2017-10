Nová synagóga Žilina – október 2017

pondelok 2. 10., 19.00

premiéra divadelnej inscenácie

Mestské divadlo Žilina / Ivan Vyrypajev: Neznesiteľne dlhé objatia

Premiéra novej inscenácie Mestského divadla Žilina, ktorú sa rozhodli uvádzať mimo svojich dosiek – v otvorenom priestore Novej synagógy. Hra patrí medzi najnovšie texty Ivana Vyrypajeva. Príbeh pripomína poviedkový film, kde sa prelínajú osudy štyroch hrdinov žijúcich v New Yorku (z toho traja sú imigranti).

Réžia: Eduard Kudláč

Účinkujú: Ivana Kubáčková, Ján Dobrík, Iveta Pagáčová, Michal Tomasy

utorok – streda, 3. – 4. 10.

vzdelávací projekt pre žiakov a učiteľov ZŠ

Nimbus Land – vzdelávanie pomocou hier

Nimbus je autobus hravého učenia, ktorý v októbri cestuje po Slovensku. Zastaví sa aj v Žiline a žiakov základných škôl a ich učiteľov privezie do Nimbus Landu – zábavnej krajiny, kde si vyskúšajú systém vzdelávania pomocou hier a to nielen počítačových, ale aj tých klasických – pohybových a stolových hier. Projekt Nimbus mapuje a verejne prezentuje inovatívne prístupy ku vzdelávaniu v rámci takmer všetkých učebných predmetov – vrátane telesnej výchovy. Podujatie organizuje Edufactory by Pixel Federation, iniciatíva za lepšie vzdelávanie, ktorá podporuje vzdelávacie projekty využívajúce nové technológie hravou formou.

štvrtok 5. 10., 17.30

prednáška

Príbeh Shlomo Breznitza a sr. Agáty Matúškovej

Profesor cirkevných dejín z Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Haľko priblíži príbeh záchrany židovského chlapca Juraja Breznitza rehoľnými sestrami vincentkami počas druhej svetovej vojny v Žiline. Po vojne Shlomo Breznitz emigroval s matkou a sestrou, ktoré na rozdiel od otca prežili holokaust, do Izraela, kde vyštudoval a ďalej učil psychológiu, napísal sedem kníh a bol aj rektorom University of Haifa.

Prednáška je súčasťou ekumenickej akcie Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline, ktorú organizuje Inštitút Communio, nezisková organizácia založená Žilinskou diecézou.

sobota – nedeľa, 6. – 7. 10.

Žilinský literárny festival 2017 v Novej synagóge

14. ročník Žilinského literárneho festivalu si ako hlavnú tému vybral FAKT? FAKT! Ako narábame s faktami v časoch, keď sme dennodenne konfrontovaní s ich zatajovaním, prekrúcaním a svojráznou interpretáciou? Dokážeme ešte rozlišovať fikciu od reality? Čo je znakom kvality pri vymyslených veciach? Ako poznáme, že nami vnímaná realita je pravdivá?

Festival začne už vo štvrtok 28. 9. Kníhkupeckou nocou v Artfore a bude pokračovať ďalšími akciami počas celého týždňa, no vrcholom budú posledné dva dni v Novej synagóge. V piatok 6. 10. sa môžete tešiť na spisovateľa a režiséra Silvestra Lavríka, maďarského historika Józsefa Demmela, ktorý napísal najlepšiu knihu o Ľudovítovi Štúrovi, dramaturga a spisovateľa Daniela Majlinga a sólo koncert Kataríny Málikovej v sprievode žilinského detského flautového zoskupenia Zobkáčik. V sobotu 7. 10. bude v Synagóge po celý deň Malý knižný trh. Debatovať s Fedorom Blaščákom príde spisovateľ Michal Hvorecký, s blogerom Samom Marecom sa bude rozprávať Pavel Sibyla (Nadácia Zastavme korupciu) a príde aj víťaz Anasoft Litera 2017 Ondrej Štefánik. Na záver uvedie košické Divadlo Na peróne svoje najnovšie predstavenie s aktuálnou témou Na stáž! Podobné informácie a celý program nájdete na http://www.zlf.sk.

14. 10. – 6. 12.

výstava

Globálna kontrola a cenzúra

Poznanie predstavuje moc. Väčšiu moc má však ten, kto ovláda tok informácií. To platí predovšetkým v dnes prevládajúcej digitálnej kultúre, v ktorej všetky informácie v celosvetovej sieti podliehajú nekontrolovateľnému sledovaniu a manipulácii. Ak kedysi predstavovali digitálne komunikačné formy novú nádej demokratickej spolupráce, v poslednej dobe sa stali ideálnym nástrojom na kontrolovanie a ovplyvňovanie miliárd ľudí.

Výstava Globálna kontrola a cenzúra skúma nezastaviteľný prienik kontroly a cenzúry do nášho každodenného života.

Vznikla spoluprácou vedcov, novinárov, aktivistov a umelcov z viac ako dvadsiatich krajín sveta. Opiera sa o partnerstvo s ZKM (Centrum pre umenie a médiá) Karslruhe a o spoluprácu s pracovnou skupinou Netzpolitik Inštitútu politických vied Univerzity Karla Ruprechta v Heidelbergu a s Centrom pre aplikované bezpečnostné technológie Technickej univerzity v Karlsruhe. Ďalšími dôležitými partnermi sú Reportéri bez hraníc, Chaos Computer Club, ako aj platforma netzpolitik.org.

Kurátori výstavy: Bernhard Serexhe, Lívia Nolasco-Rózsás

Výstavu organizuje Goethe-Institut Bratislava a Nová Synagóga Žilina.

Vernisáž výstavy: piatok 13. 10. 2017, 18.00. Súčasťou otvorenia bude komentovaná prehliadka s kurátorom Bernhardom Serexhe a audiovizuálne performance združenia Kolektiv.

utorok 17. 10., 19.00

koncert

Klavírny recitál: Peter Nágel

Klavírne recitály v priestore Novej synagógy štartujeme vystúpením mladého klaviristu, ktorý sa nedávno publiku v Žiline úspešne predstavil ako sólista v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom. Peter Nágel sa teší povesti suverenity vďaka jeho nadštandardnej profesionálnej výbave a hlbokej zaangažovanosti. My sa zas budeme tešiť na hutný program v postupnosti od „novšieho“ k „staršiemu“ zostavený výlučne z krátkych foriem, čo poukazuje na interpretovu vybavenosť širokou škálou prostriedkov. Malé hudobné plochy totiž volajú po veľkej interpretačnej výbave. Pozývame aj s prísľubom, že z koncertu neodídete bez komplexného sluchového zážitku. Počas Chopinovho cyklu prelúdií je viac než isté, že našimi ušami prejdú všetky tóniny klasického dur-mollového systému.

streda 18. 10., 17.30

diskusia pri káve a koláči

Café Európa: Sexuálne menšiny v EÚ a na Slovensku

Ďalšia z diskusií pri káve a koláči s aktuálnou témou súvisiacou so Slovenskom a našim miestom v Európskej únii – témou ochrany práv nenárodnostných, najmä sexuálnych, menšín na Slovensku. V diskusii o viacrýchlostnej Európskej únii sa síce naša krajina jasne hlási k svojmu záujmu byť v jej prípadnom „jadre“, a čo sa týka niektorých projektov ako je Eurozóna a Schengen, aj už doňho patrí. EÚ je ale zároveň hodnotový projekt, a v tejto oblasti sme skôr perifériou. Napríklad LGBT ľudia nemajú možnosť ani len uzatvárať registrované partnerstvá, nieto manželstvá či právo adoptovať. Malo by sa Slovensko aj v tejto oblasti posúvať ďalej, ak chce naozaj byť modernou európskou krajinou?

streda 25. 10., 19.00

komorný koncert

Tünde Jakab / flauta a Jonas Skielboe / gitara

Medzi klasickými hudobnými nástrojmi, ktoré najviac lahodia ušiam, rozhodne nechýbajú flauta a gitara. Spojiť nástroj rozoznievaný dychom a nástroj rozoznievaný bezprostredným kontaktom prsta s chvejúcou sa strunou môže znamenať iba jedno – dvojnásobnú dávku sluchovej rozkoše. O to viac, že flauta/gitara nie je na našich pódiách frekventovaná nástrojová kombinácia. Flautistka Tünde Jakab (SK) a gitarista Jonas Skielboe (DK) prídu do Novej synagógy z Viedne, kde obaja v súčasnosti pôsobia. Pozývame na ich príjemne kozmopolitný koncertný program.

piatok 27. 10., 17.00

prezentácia knihy, diskusia

Fedor Gál: Ešte raz a naposledy v Žiline

Diskusia, autogramiáda a prezentácia knihy Karola Sudora a Fedora Gála. Krstnou mamou knihy bude speváčka Katka Koščová. Kniha rozhovorov, ktorú pripravil reportér Denníka N a niekoľkonásobný víťaz Novinárskej ceny Karol Sudor, je podľa Fedora Gála jeho testamentom. Na takmer tristo stranách podrobne reflektuje celý svoj život, nevyhýba sa ani boľavým miestam, vlastným zlyhaniam a témam dneška.

Knihu Fedor Gál: Ešte raz a naposledy; Koniec príbehu (Rozhovory s Karolom Sudorom) vydáva N Press, s.r.o. a diskusiu organizuje Denník N.

každá streda, 18.00

lektorské prechádzky výstavami

Interpretačný raj

Interpretačný raj je diskusný formát a miesto stretnutí diváka s výstavou v sprievode lektorov Lucie Gašparovičovej a Juraja Gábora. Cieľom je vytvoriť spoločný zážitok a transformovať ho na podnet pre diskusiu. Navodzovaním myšlienkových alebo fyzických situácii účastníci získajú odvahu vo vlastnom formulovaní názorov a prežitkov, pričom žiadna odpoveď nie je nesprávna. Interpretačný raj je v neposlednom rade priestor na príjemne neformálne stretnutie a diskusiu tak s umením, ako so zaujímavými ľuďmi.

Galéria Plusmínusnula

21. 9. – 20. 10.

výstava

František Demeter: Nemám nič

To meno asi počujete prvýkrát, lebo František Demeter je najmenej ambiciózny výtvarník svojej generácie. Má 42 rokov, učí maľbu na VŠVU. Za sebou má iba 5 menších samostatných výstav No niečo na tom Ferovi asi bude, záujem o jeho tvorbu sa pomaly dvíha. V roku 2015 bol finalistom Ceny Oskara Čepana, v roku 2016 mu v galérii Krokus vyšla prvá monografia. On na to reaguje tak, že zničil veľkú časť svojej doterajšej tvorby. A tak sme si povedali, že výstavu v Žiline skúsime poňať ako príležitosť k novému začiatku. Keďže v ateliéri nemá doslova nič a súčasne panujú pochybnosti o tom, či vôbec vie maľovať, tak sme prišli s nápadom, že to opäť skúsi. Site specific inštalácia z prázdnych rámov je scénou, aby sa cítil v galérii ako doma. A počas výstavy tam bude čakať na niekoho, kto príde a nechá sa portrétovať. Olejom na plátne.

Kurátor: Fedor Blaščák

27. 10. – 24. 11.

výstava

Nora-Swantje Almes a Elena Strempek: Shores of Crucial Activity

Zložte si ruky zo spotenej tváre, ak ste to ešte neurobili.

Umelkyne Nora-Swantje Almes a Elena Strempek vo svojej audio inštalácii v galérii Plusmínusnula skúmajú otázky a podmienky súčasnej práce, umeleckej tvorby a áno, aj lásky. Tento kolaboratívny dialóg — koláž reči — tvorí cvičný verbálny súboj reflexií a odkazov, ktoré sa točia okolo umenia, jeho funkcie tvorby identity a jej viditeľných výsledkov.

V úvodnej prednáške na otvorení výstavy sa Elena Strempek podelí so svojím najnovším výskumom o tvorbe umenia na hranici medzi starostlivosťou (o seba) a kontrolou.

Vernisáž: piatok 27. 10. 2017, 18.00