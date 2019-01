Nová synagóga Žilina – január 2019

22. 12. 2018 – 10. 3. 2019

výstava

DIVIDED WE FALL, Michal Moravčík

DIVIDED WE FALL je druhou časťou výstavy UNITED WE STAND, ktorá bude paralelne prebiehať v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Ide o retrospektívny formát výstavy Michala Moravčíka in memoriam s cieľom predstaviť prvý základný výskum celoživotnej tvorby tohto dôležitého slovenského umelca strednej generácie. Monografický rámec je však do istej miery poňatý autorsky kolektívne, s čím korešpondujú aj názvy oboch častí (podľa Moravčíkovho diela By Uniting We Stand, By Dividing We Fall z roku 2005).

Na projekte v Žiline a Banskej Bystrici sa podieľajú: Dalibor Bača, František Demeter, Tomáš Džadoň, Jana Kapelová, Mira Keratová, Marold Langer-Philippsen, Svätopluk Mikyta, Lucia Nimcová, Martin Piaček, Ivana Rumanová

Kurátorka: Mira Keratová

Otváracie hodiny: streda – nedeľa, 13.00 – 19.00

štvrtok 10. 1., 18.00

Komentovaná prehliadka výstavy Divided We Fall s kurátorkou Mirou Keratovou

Aktuálnou výstavou nás prevedie jej kurátorka Mira Keratová, ktorá s Michalom Moravčíkom počas jeho života úzko spolupracovala. Vysvetlí, v akom vzťahu sú žilinská a banskobystrická výstava, aj to, ako výstava vznikala a k akým významovým posunom došlo pri re-inštalácii diel z pivnice v Dúbravke do umeleckých inštitúcií. Pri prechádzaní výstavou tak zrejme natrafíme na Michalovu slabosť pre panelovú zástavbu, sektorový nábytok, umakartové jadrá, kutilstvo a ďalšie fenomény, ktorých sa postupne kolektívne zbavujeme, ale tu sú východiskom sústredeného umeleckého záujmu.

streda 16. 1., 18.00

diskusia Fedora Blaščáka

25 rokov denníka SME očami Alexeja Fulmeka

Alexej Fulmek vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Začínal v roku 1989 ako redaktor kultúry v denníku Smena. V rokoch 1991-1992 pôsobil ako vojnový reportér v konfliktných zónach bývalého Sovietskeho zväzu. Na jeseň 1992 sa ako 26-ročný stal zástupcom šéfredaktora denníka Smena. V januári 1993 založil spolu s Karolom Ježíkom denník SME. Dodnes je Alexej Fulmek predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom vydavateľstva Petit press. V tejto pozícii odolal na jeseň roku 2014 tlaku finančnej skupiny Penta pri vstupe do vydavateľstva, ktoré vtedy označil za „pokus o nepriateľské prevzatie“. Penta ostala v pozícii menšinového akcionára. Web denníka SME je najčítanejším spravodajským portálom na Slovensku.

piatok 18. 1., 19.00

komorný koncert

Ivan Palovič / viola

Jordana Palovičová / klavír

Ona – výnimočná koncertná umelkyňa, aktuálne docentka klavírnej hry v Bratislave. On – jej brat – úspešný violista a čerstvý otec, tiež pôsobí na akademickej pôde. Ich rodičia – obaja klaviristi, matka (absolventka žilinského konzervatória) ako korepetítorka slovenskej speváckej špičky, a otec ako jeden z vrcholných predstaviteľov výkonného interpretačného umenia a neúnavný propagátor tvorby tunajších skladateľov (predovšetkým J. N. Hummela, J. Cikkera, D. Martinčeka, J. Hatríka) – im od útleho detstva vštepujú pozitívny vzťah k umeniu. Umelci si koncertom pripomínajú 25. výročie predčasného skonu svojho otca… A po množstve vystúpení na zahraničných a slovenských pódiách sa súrodenecké duo predstaví po prvýkrát aj v Žiline.

sobota 26. 1., 19.00

jazyková kaviareň

BlaBlaBar #7: Cocktail edition

Januárová edíca neformálnej jazykovej kaviarne BlaBlaBar vás zohreje v priestoroch Novej synagógy horúcimi nápojmi z rôznych krajín. Máte možnosť naučiť sa povedať ,„Na zdravie!“ vo viacerých jazykoch, vyskúšať španielsku sangriu, francúzsku mimozu, mexickú margaritu alebo ruskú vodku a zapojiť sa do aktivít, ktoré pre vás pripravia naši európski dobrovoľníci. Siedmy BlaBlaBar ponúkne aj nealko varianty nápojov pre tých, ktorí alkohol nemusia alebo nemajú dosť rokov. Tešíme sa na vás a vaše opojné príbehy. Prípadné otázky vám radi zodpovieme mailom na dobrovolnici@stanica.sk.

Galéria Plusmínusnula

22. 12. 2018 – 30. 1. 2019

výstava

Lucia Papčová a Štefan Papčo: CUMULONIMBUS

Výstava Lucie Papčovej a Štefana Papča je ich prvou spoločnou výstavou. Obaja vo svojej tvorbe pracujú s tematikou neurbánneho priestoru a jeho procesov ako materiálom k abstraktným výstupom. Štefan sa zameriava na trojdimenzionálne sochárske výstupy, Lucia pracuje so záznamovými médiami fotografie, videa a zvuku. Kým objekty sú zhmotňovanými entitami žijúcimi svojim životom, efemérne záznamy obrazu a zvuku sa zhmotňujú až s prítomnosťou diváka. Výstava je hľadaním prieniku týchto dvoch stratégií a potenciálu ich vzájomnej kooperácie.

streda 30. 1., 18.00

stretnutie na výstave

Interpretačný raj: O čase v nečase

Počasie a umenie majú veľa spoločného. Niekedy sú na sebe dokonca závislé. Ich formy sú premenlivé, nevyspytateľné a ťažko ich vývoj predpovedať s absolútnou presnosťou. Ako teda počasie ovplyvňuje vznik diel Lucie Papčovej a Štefana Papča? V čom sa odlišujú ich tvorivé prístupy a v čom sú si podobné? Aké hodnoty je možné nachádzať pri pozornom skúmaní ich diel? Čo ich ako umelcov spája? Odpovede spoločne nájdeme na januárovom stretnutí so súčasným umením v galérii Plusmínusnula. Vaším sprievodcom bude vizuálny umelec Juraj Gábor.

Nová synagóga Žilina

Kultúrny priestor Nová synagóga prevádzkuje občianske združenie Truc sphérique. Otvorené je od stredy do nedele v čase od 13.00 do 19.00 h a počas večerných akcií. Viac info aj aktuálne o programe na http://www.novasynagoga.sk.

Galéria Plusmínusnula

Galériu nájdete v infocentre pri Novej synagóge na Hurbanovej ulici č. 11, otvorené je od stredy do nedele v čase od 13.00 do 19.00 h. Vstup je voľný. Viac info aj aktuálne o programe na http://www.plusminusnula.sk.