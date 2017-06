Nik nechce byť Eugenom

V stredu 14. júna 2017 sa v prístavbe Novej synagógy v Žiline o 18:00 uskutoční vernisáž vizuálneho projektu Hneď prídem. Eugen ukrajinského umelca Marsela Oniska z Užhordu. Dočasná inštalácia je špeciálne určená pre Medzinárodný festival animácie Fest Anča a bude otvorená počas jeho trvania od 29. júna do 2. júla 2017.

Projekt Marsela Oniska predstavuje imaginatívny príbeh Eugena. Obrazy zo života Eugena môžeme vnímať ako road-movie, kreslený film či komix. Eugen je pozorovateľ, človek, ktorého nikto nevidí. Surreálne a absurdné situácie v nás vyvolávajú úsmev. Nikto by ním nechcel byť, kúsok Eugena je však v každom.

Kto je Eugen? „Eugen je človek-modul, kolektívny obraz. Občas ma mrazilo, keď som tvoril. Premýšľam niekedy ako on? Pokúšame sa ukryť nášho vnútorného Eugena hlbšie – a to je dobre. No nie vždy sa to dá, pretože sme spolu vyrástli na jednom dvore. Chcem u diváka vyvolať pousmiatie, nie je to zlá satira. Myslím si, že radikálne metódy môžu len vyvolať agresiu, zatiaľ čo zmena v človeku by mala byť postupná,“ Marsel Onisko.

Marsel Onisko bol umeleckých šéfom zaniknutého časopisu Panic Button spoločne s filmárom La Aramisovou zo Žiliny a tiež členom žilinsko-užhorodského združenia Fly United. Vyštudoval filológiu, v umení je samouk. Od vypuknutia konfliktu na východe Ukrajiny robí návrhy plagátov kultúrneho centra Stanica. Je nepísaným členom Zakarpatskej skupiny výtvarníkov Poptrans. Výstava bola premiérovaná na Ukrajine v roku 2016 v galérii ArtSvit Gallery v Dnipre a v roku 2017 uvedená v Gary Bouman Gallery v Ľvove. Inštalácia v Žiline je výsledkom umeleckej rezidencie Marsela Oniska v kultúrnom centre Stanica.

Kurátorom je Robo Blaško: „Eugen evokuje prototyp postsovietskeho človeka strateného v dobe zmien. Výstava je zároveň môj a Marselov neintelektuálny DIY príspevok, nehodiaci sa do príliš sofistikovaného diskurzu vysokého umenia. Ideme priamočiaro, je to romantický punk, ktorý zohrieva naše srdcia. Výstavu venujeme spomienke na nášho kamaráta, režiséra La Aramisovu.“

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.