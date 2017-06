Na Uprising festival prídu The Wailers -Jamajské legendy, ktoré po boku Boba Marleyho preslávili reggae po celom svete

Desiaty ročník festivalu Uprising na bratislavských Zlatých pieskoch navštívi jedna z najslávnejších reggae kapiel sveta, jamajské legendy The Wailers. Tí sa po boku Boba Marleyho zaslúžili o rozšírenie reggae hudby do celého sveta a spoločne sa stali ikonou tohto žánru. Práve počas účinkovania s The Wailers sa stal Bob Marley svetovou superstar a vôbec prvou celosvetovou hviezdou z krajiny tretieho sveta. Ich hudba je nadčasová, revolučná, uvedomelá a vidieť ich naživo na Slovensku bude veľkým zážitkom pre každého (nielen) reggae nadšenca. Prídite si vypočuť a spolu s legendami zaspievať všetky ich nesmrteľné hity na festival Uprising, ktorý sa uskutoční 25. a 26. augusta 2017.

Legendárna kapela The Wailers sa po niekoľkoročnej odmlke vracia na pódiá a medzi zastávkami ich tour nájdete aj Slovensko. K zakladateľovi Aston „Family Man“ Barrettovi sa pridali gitaristi z kapely, Junior Marvin a Donald Kinsey a pokračujú v rožširovaní hudobných dejín. I keď je nemožné, aby pôvodná zostava koncertovala doteraz, v kapele sú aj členovia rodiny originálnej zostavy. Spevák Joshua David Berrett je pravý rastaman a posúva ďalej Bobov silný odkaz lásky a jednoty. Speváčka Shema McGregor je dcéra Judy Mowatt, ktorá bola jednou z troch vokalistiek I-Threes. Zvyšné dve boli Marcia Griffiths a Bobova manželka Rita Marley, s ktorou mali deti Ziggiho, Cedellu a Stephena. O kvalitný a autentický zvuk koncertu sa postará Dennis Thompson, zvukový technik, ktorý v 70-tych rokoch sprevádzal kapelu po všetkých koncertoch.

Bob Marley and The Wailers predali viac ako 250 miliónov kusov nosičov, vrátane albumu Exodus z roku 1977, ktorý bol ocenený ako najlepší album storočia podľa časopisu Time Magazine. Skladba “One Love” sa v roku 1999 stala pesničkou tisícročia podľa BBC. Bob Marley and The Wailers sú podľa Spin Magazine na 4. pozícii v zozname “50 Najlepších kapiel všetkých čias”, z ktorých ostatné sú Led Zeppelin, Ramones, a na prvej priečke The Beatles. New York Times pomenoval Boba Marleyho ako najdôležitejšieho hudobníka 20. storočia.

V programe jubilejného desiateho ročníka festivalu Uprising sa 25. a 26. augusta predstavia okrem The Wailers aj ďalší Jamajčania ako Ras Zacharri, Echo Minott, alebo Queen Omega z Trinidadu. Medzi ďalšie hviezdy programu patria Alpha Blondy, Irie Révoltés, Pendulum Dj Set, 5’nizza, Macka B, General Levy, Congo Natty, Foreign Beggars a desiatky ďalších. Permanentky, rovnako ako VIP vstupenky sú k dispozícii v sieti Ticketportal od €45 (iba do konca júna). Všetky potrebné a užitočné info nájdete na stránke festivalu http://www.uprising.sk.

