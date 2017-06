Na Colours of Ostrava budú diskutovať Peter Garrett z Midnight Oil, speváčka LP alebo Sola Akingbola z Jamiroquai

Imagine Dragons, Jamiroquai, Norah Jones, Justice, alt-J, Birdy, Midnight Oil, Moderat, LP, Benjamin Clementine, Michael Kiwanuka, Laura Mvula, UNKLE, Afro Celt Sound System alebo Nouvelle Vague. To sú mená, ktoré pútajú hlavnú pozornosť v programe tohtoročného festivalu Colours of Ostrava. “Bola by ale škoda zamerať svoju pozornosť len na tieto hviezdy. Každá z dvadsiatich scén totiž ponúkne unikátne, nielen kultúrne zážitky,” hovorí na úvod riaditeľka Zlata Holušová. Tohtoročný program festivalu, ktorý prebehne od 19. do 22. júla v úchvatnom industriálnom prostredí Dolních Vítkovic, oceňujú aj fanúšikovia a diváci – viac ako 90% vstupeniek je už preč.

Nehudobný program

“Tento rok sme napríklad hrdí na hostí na diskusnej scéne Reflex Music Alarm, kde sa obrazne stretnú hudobné Colours of Ostrava s fórom Meltingpot,” láka Zlata Holušová. Svoje osobné príbehy doplnené o možnosť položiť otázky tu povedú také osobnosti ako Peter Garrett z Midnight Oil, charizmatická speváčka LP alebo saxofonista Donny McCaslin, ktorý bude hovoriť o spolupráci s Davidom Bowiem. Diskutovať tu budú napríklad Sola Akingbola, člen kapely Jamiroquai, hudobníci Dudu Tassa, Sam Lee, Faada Freddy alebo napríklad Mardoša a Milan Cais z Tata Bojs, Jaromír Švejdík či Michal Hrůza.

Interaktívny program, s možnosťou zapojiť sa do zaujímavých aj neobvyklých aktivít, ponúkne Europe stage v cirkusovom šapitó. So španielskou formáciou Miramundo si záujemcovia vyskúšajú brazílske rytmy, spev aj “body percussion”, s Melody Boys sa naučia swing, so slovenskou tanečníčkou Stell The HepCat potom charleston, s En.Druom sa zapoja do interaktívneho beatboxového koncertu. Venezuelský tanečník Daniel Rojas zavedie záujemcov do tajov tzv. Embodied Dance a tajomstvá tradičnej indickej hudby priblížia najväčší majstri – formácia Bauls – Soul of Bengal.

Scéna Českej televízie sa tento rok presunie do Kompresorovne a ponúkne pohľady do zákulisia televíznej výroby, spravodajstva, tanečný, hudobný aj beatboxový workshop alebo výtvarnú dielňu z relácie Šikulové. Ďalej to budú debaty s hercami a tvorcami úspešných relácií či seriálov – napríklad Kosmo, Objektiv, Doutnák, alebo pripravovanej série Dabing Street a Česká architektúra 58-89. Stretnete sa taktiež s moderátormi spravodajstva, športu a uvidíte živé vysielanie Udalosti v kultúre.

Celkovo na 8 scénach fóra Meltingpot, ktoré prebehne v rámci Colours of Ostrava, vystúpi cez 150 osobností z celého sveta. Napríklad Ben Aaronovitch, autor série mestských fantasy z Londýna, Karima Bennoune, autorka knihy Tady vaše fatwa neplatí, Sugata Mitra, indický informatik a autor známeho experimentu Hole-in-the-Wall, ktorý inšpiroval knihu Q & A, predlohu filmu Milionár z chatrče, Ben C. Solomon, vojnový spravodajca New York Times, držiteľ Pulitzerovej ceny, Word Press Photo aj Grand Prix z Cannes Lions, Mark Gungor, legendárny popularizátor manželstva, Sharon Weinberger, expertka na otázky národnej bezpečnosti v oblasti vedy a nových technológií, česko-americký ekonóm Milan Zelený, Cyril Mooney, sestra rádu Loreto a priekopníčka inkluzívneho vzdelávania, Miloslav Stingl, český cestovateľ, etnograf a spisovateľ, Arkady Ostrovsky, znalec súčasného Ruska a autor oceňovanej knihy The Invention od Russia, Dan Millman, autor románu Cesta pokojného bojovníka, alebo populárny poľský novinár a spisovateľ Mariusz Szczygiel, Pajtim Statovci, albánsky autor oceňovanej prvotiny Moje kočka Jugoslávie, Matthias Fifka, profesor ekonomiky a etiky na Norimberskej univerzite, rímskokatolický kňaz Zbigniew Jan Czendlik, profesor histórie Igor Lukeš, český filozof, sociológ a esejista Váslav Bělohradský, John Hawken, psychoterapeut, konzultant, učiteľ tantry a šamanizmu, profesionálny fotograf a ochranca prírody, Karl Amman, shakespearolog Martin Hilský alebo geológ a spisovateľ Václav Cílek. V piatok, v rámci svojho Gala, obsadí fórum Meltingpot aj halu Gong, kde v moderovaných diskusiách vystúpia Dan Millman, Sugata Mitra a Miloslav Stingl. Mark Gungor tu uvedie svoju úspešnú show Muži a ženy – príbeh dvoch mozgov a Daniel Sonic Rojas svoje tanečné predstavenie Sloboda pohybu.

Filmová scéna sa tento rok presunie do technicky lepšie vybavenej kinosály Cineport v Dole Hlubina. Prvýkrát bude festival premietať štyri dni. Program od štvrtku do soboty zaistí opäť Letní filmová škola Uherské Hradište. Návštevníci uvidia aktuálne dokumenty nielen o hudobných osobnostiach (Nechte zpívat Mišíka, Richard Müller: Nepoznaný, Bratříček Karel, Vinyl Generation), ale aj o Lídě Baarovej, potom súčasné európske snímky (napr. Muž jménem Ove, Monsieur Chocolat, Šíleně šťastná), režisérsku verziu filmu Kamenný most (režie: Tomáš Vorel st.), ale aj animované snímky, ktoré vás zavedú do sveta fantázie: Baron Prášil a z Japonska Cesta do fantazie, Červená želva a Kluk ve světě příšer.

Ponuka pre rodiny s deťmi

Deti do 140 cm majú vstup zadarmo a okrem tradičnej priateľskej rodinnej atmosféry v celom areáli sľubuje festival bohatý hudobný a sprievodný program, rovnako ako špeciálnu zónu ČEZ Family Park, určenú práve rodinám s deťmi. Tento rok tu zaznejú naživo pesničky BomBarďáka, Yellow Sisters a skupiny Pískomil se vrací. Z divadiel deti poteší Jinálek a Ája, klaunské duo Bratři v tricku, novocirkusová skupina Cink Cink Cirk, Klauni na volné noze alebo súbory Stará Bába a divadlo Ententýky. Divadelný a hudobný program doplní široká ponuka netradičných športových aktivít – deti sa budú môcť zúčastniť workshopov capoeiry, zumby, parkúru, žonglovania alebo “na vlastné nohy” vyskúšať skákacie topánky. Ponuku dopĺňajú originálne tvorivé dielne, kde sa najmladší návštevníci budú môcť zapojiť do malovania na hladine vody, tvorby drevených fotoalbumov, sprejovania na plátno, alebo stavby obrej pirátskej lode. Zárukou rodinnej pohody na tohtoročných Colours of Ostrava je určite aj služba stráženia detí vyškolenými asistentami, rovnako ako zázemie pre dojčiace mamičky. Celé rodiny sa potom budú môcť zapojiť do hry Soutežní cesta s Enery.

Zhrnutie celého programu

Celkovo si návštevníci festivalu budú môcť vybrať z viac ako 350 programových bodov na 21 vonkajších a krytých scénach. Do Ostravy príde tento rok 80 zahraničných a 52 domácich kapiel a hudobníkov, ktorí ponúknu hudobné zážitky z viacerých žánrov – od elektroniky, cez world music, rock, pop či jazz až po flamenco. Objavia sa tu zástupcovia hudobných scén z 27 krajín celého sveta – od Austrálie, cez Indiu, Rusko, Senegal, Alžírsko, Angolu, Izrael, USA, Argentínu až po Španielsko alebo Írsko. Hudobný program nájdu návštevníci aj na obľúbených Drive stage s energickými, “krčmovými” kapelami, na Electronic stage s tým najzaujímavejším zo súčasnej elektronickej scény aj v sále Gong určenom pre poslucháčsky náročnejšie jazzové alebo akustické projekty. Do areálu sa vracia taktiež Busking stage, kde si na pripravené nástroje môžu zahrať sami návštevníci festivalu. V “industriálnej” vinárni v betónovom bunkri zahrajú opäť cimbálovky. Tentokrát Slezan, Horňácká Cimbálová Muzika Petra Mičky, Friš a Šmykňa.

Špeciálne pre Colours of Ostrava vzniká niekoľko jednorázových projektov: na jednom pódiu vystúpi spoločne Michal Hrůza s kapelou a viac ako päťdesiat členov Janáčkovej filharmonie Ostrava. Premiéru na Colours zažije taktiež spoločný americko-český, hudobno-vizuálno-svetelný projekt dvoch hudobníkov a konštruktérov unikátnych nástrojov Williama Close and The Earth Harp so 40 metrovými strunami a Lenky Morávkovej and Bohemian Cristal Instrument. Z českých hudobníkov a kapiel zahrajú napríklad David Koller, Midi Lidi, Priessnitz, Tata Bojs so špeciálnou scénou, Aneta Langerová, minus123minut, Clarinet Factori alebo Zrní. Zo slovenských hudobníkov a kapiel zasa Autumnist, Billy Barman, Katarzia, Longital, Katarína Malíková, Walter Schnitzelsson, Fresh Out The Bus, Balkansambel, Keosz, Bulp a ďalší. Z divadiel prídu do Ostravy napríklad Cirk La Putyka, Divadlo Husa na provázku s predstavením Lásky jedné plavovlásky – Plavovlásky jedné lásky, ktoré bude na diaľku sledovať Miloš Forman, divadlo VOSTO5 alebo divadlo Demago z Ústí nad Labem. Nebude chýbať Design zóna s umeleckou tvorbou z oblasti designu, módy a výtvarného umenia.

Technické novinky

Electronic stage sa tento rok presunie za Veľký svet techniky do obrovského šapitó s dvojnásobnou kapacitou. Prvýkrát festival využije k identifikácii návštevníkov pri vstupe technológiu RFID čipov. Z dôvodu vyššieho počtu návštevníkov budú počty toaliet navýšené o 15%, počet stánkov o 40 a počet výčapných staníc o 60%. Vo veľkej vegetariánskej gastrozóne budú prvýkrát využité 100% ekologické taniere, tzv. “ecoplates”, vyrobené z listov palmy arekovej, ktoré sú ekologicky odbúrateľné (rozloží sa do 3 mesiacov). Festival tento rok využije nový typ hlavného stage “StageCo 4Tower System” s rozmermi 50 x 28m, výškou 22m a s výkonom aparatúry 2x 180 000W.

K tradičnému návštevníckému servisu ďalej patrí stanové mestečko pri Slezskostravskom hrade a v spolupráci s Dolními Vítkovicami v areáli Landek Parku, ďalej bankomat Českej šporiteľne priamo v areáli, pitná voda v areáli zdarma, zľava VLAK+ s Českými dráhami, rezervácie miest do sálu Gong vopred, veľkoplošné projekcie, požičovňa bicyklov spoločnosti Kola pro Afriku, tribúny, vratné poháre NickNack a pod.

Colours bez bariér

V roku 2016 navštívilo Colours of Ostrava takmer 600 držiteľov preukazov ZTP a ZTP/P z celej Českej republiky a dokonca aj zo zahraničia (predovšetkým z Poľska a zo Slovenska). Aj tento rok festival ponúkne pre týchto návštevníkov v rámci projektu Colours bez bariér, ktorého partnerom je Česká průmyslová zdravotní poišťovna, radu výhod – napríklad zvýhodnenú cenu vstupenku, u ZTP/P doprovod zdarma, špeciálne tribúny, bezbariérovú prepravu v rámci mesta Ostrava, možnosť objednať si zdarma špeciálne vyškoleného asistenta, ktorý po celú dobu festivalu poskytne servis pri pohybe v areáli. Návštevníkom so zdravotným znevýhodnením sprostredkuje festival bezbariérové ubytovanie v ostravských hoteloch v rámci ich kapacity. Týmto návštevníkom ponúkame taktiež rezervovať si miesto vo festivalovom stanovom mestečku, vrátane parkovacieho miesta. Možná je taktiež rezervácia parkovacieho miesta priamo pri hlavnom vchode do areálu festivalu. Pre lepšiu orientáciu návštevníkov so zdravotným znevýhodnením bude k dispozícii špeciálna mapa, informačné centrum – Info Point Colours bez bariér priamo pred hlavným vchodom do areálu a samostatná pokladňa, kde si môžu zakúpiť zvýhodnenú vstupenku na festival. Od 15. mája 2017 funguje kontaktný email: bezbarier@colours.cz a kontaktný telefón +420 731 932 768, prostredníctvom ktorého získate všetky potrebné informácie k projektu a zároveň si na nich môžete rezervovať služby.

Čísla festivalu

– 21 scén (vrátane fóra Meltingpot a Busking stage)

– cca 350 programových bodov

– 80 zahraničných a 52 domácich kapiel a hudebníkov

– Meltingpot: viac ako 150 osobností z 19 krajín

– cca 1.600 umelcov, členov kapiel, divadiel, diskutujúcich, atď

– 4.000 pracujúcich

– 77 predajných miest na pivo

– 400 výčapných kohútikov piva

– 12 druhov alkoholického a nealko piva

– 52 výčapov Kofola

– min. 250 chladničiek

– 7 cisterien s pivom pri najvyťaženejších stanov

– je objednaných 30 ton ľadu

– 12 cocktail barov

– dĺžka plotov 10,1 km (miestne aj festivalové)

– rozloha areálu takmer 300.000m2

– 530 mobilných a 180 pevných toalet, naviac 4 záchodové kontajnery

– 300 košov

– 1.200 m2 gúm na zemi

– predajných stánkov je tento rok 320 a obsluhujúceho personálu cez 1.000 osôb

– ochranka zahŕňa cez 400 ľudí

– cez 350 interaktívnych expozícii v rámci Sveta techniky

– nový hlavný stage – typ StageCo 4Tower System: rozmery – 50 x 28m, výška 22m, 12 kamiónov privezie len strechu a pódium

– výkon hlavnej aparatúry na hlavnom stage-i: 2x 180.000W

– 380m2 LED obrazoviek

– tribuna pri hlavnej scéne – 512 miest k sedeniu

– počet mobilných schodísk – 5