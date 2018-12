My Baby už o 2 týždne v Bratislave, predskokani The Youniverse v MMC pokrstia debutový album

Už o 2 týždne bude bratislavským Majestic Music Clubom (MMC) znieť blues s prímesou funku v psychedelickom obale, o ktorý sa postará holandsko-novozélandská formácia My Baby. Známa je už aj jej predkapela a asi sa zhodneme, že výber padol na skupinu, ktorá sa jej zo všetkých slovenských interpretov podobá zrejme najviac – nielen podobným mixom žánrov, ale aj prejavom na pódiu.

Reč je o formácii The Youniverse, pre ktorú bude vystúpenie naplánované na štvrtok 13. decembra už druhou koncertnou spoluprácou s amsterdamskými My Baby. Kým pred rokom sa po jej koncerte v Nus Spirit Clube postarala “len” o DJ set, tentoraz jej už prischla rola plnohdnotného supportu s live kapelou. Navyše, súčasťou koncertu bude aj krst ich debutového koncepčného albumu CMYK.

“My Baby som po prvý raz videla na Pohode. Natrafila som na nich úplnou náhodou po poflakovaní sa s kamoškou, keď nás nič nebavilo. Zrazu sme ich videli – roztancovali celý crowd a rozdávali super energiu. Napriek tomu, že mali hrať klasický hodinový set, pridávali asi trikrát a ľudia boli úplne nadšení. Po koncerte som stretla Jerguša, ktorý mi bez toho, aby bol na tom koncerte, kúpil ich LP. A tak sa kruh uzavrel,” povedala o svojom prvom stretnutí s My Baby speváčka The Youniverse Tammy Nižňanská, ktorá to v The Youniverse od začiatku ťahá práve s gitaristom Jergušom Oravcom.

The Youniverse oficiálne vznikli v roku 2015 počas pravidelných jam sessions v klube Rustique. Vďaka pravidelnému hraniu vlastnej tvorby ako aj voľnej improvizácii sa kapela rýchlo zapísala na bratislavskej hudobnej scéne a vystriedala mnoho členov z etablovaných slovenských kapiel. V prvých rokoch predskakovala na koncertoch Le Payaco či Saténové Ruky, a okúsila aj krátky performance na festivale Grape. V následujúcom roku vydala debutové EP Raise Hell, Kid (2016), z ktorého vzniklo 7 videoklipov; mnohé z nich čerpali zo záberov ktoré dvojica natočila na hudobnej púti naprieč USA.

Po roku 2017, kedy The Youniverse koncertovali na Slovensku aj v Čechách, sa tento rok dokopali k spomenutému debutovému albumu CMYK so singlami Dark, Riverbanks a Silver, pričom ten posledný sa nedávno dostal aj do rotácie Rádia_FM. CMYK vydali v novom nezávislom vydavateľsvtve Bruuder Recods a doteraz bol dostupný len v limitovanom predpredaji len ako vinyl, do bežnej distribučnej siete vrátane streamovacích služieb sa dostane tento týždeň v piatok 30. novembra. Na jeho napočúvanie teda máte krásne 2 týždne. 

Aj hlavná hviezda večera – kapela My Baby na čele so speváčkou Cato van Dijck – príde do Bratislavy s novým albumom. Štvrtú štúdiovku s názvom Mounaiki obsahujúcu 10 skladieb vydala len pred pár týždňami. Ako sa na ňom My Baby (ne)zmenili si môžete prečítať napríklad v magazine Full Moon: http://www.fullmoonzine.cz/nadcasovy-pribeh-o-hrdinovi-mounaikim-my-baby

Nový album už stihli predstaviť na In The Club Tour v Londýne, Mníchove, Berlíne, Paríži, Bruseli, Amsterdame, Prahe, Záhrebe či Budapešti. Prvá séria lístkov na ich koncert v Bratislave je už vypredaná, tá druhá sa na http://www.predpredaj.sk predáva za 14 eur.

FB event: https://www.facebook.com/events/132992190895406/

My Baby – In The Club



The Youniverse – It’s Beginning To Look A Lot Like a Christmas



The Youniverse – Riverbanks /CMYK/