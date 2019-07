Manchesterské duo Lamb sa po 5 rokoch opäť ukáže v Bratislave

Ak by existovala hudobná krížovka a v nej otázka “Producent a speváčka z Manchestru na štyri”, tak by ste asi nepotrebovali ďalšiu pomôcku na to, aby ste do prázdneho políčka dopísali písmená L, A, M, B.

Britské duo je aj po takmer 25 rokoch na scéne živým telesom a dobrou správou pre všetkých fanúšikov je to, že činní nie sú len v štúdiu, ale aj na pódiách. V pondelok 25. novembra sa po piatich rokoch opäť predstavia na sólovom koncerte v bratislavskom Majestic Music Clube (MMC), ktorý bude súčasťou ich jesenného európskeho turné k novej štúdiovke The Secret of Letting Go (2019). Môžu za to promotéri stojaci za stále čerstvou koncertnou sériou Dobrý výber.

Tí najrýchlejší si môžu uchmatnúť lístky z prvej série za 29 eur, neskôr sa cena zvýši na 35 eur. Pohodlnejšie sedenie sa v sieti Predpredaj od začiatku predáva za 40 eur v limitovanom počte 130 kusov.

Lamb síce pochádzajú z Manchestru, no v druhej polovici 90. rokov reprezentovali legendárnu trip-hopovú vlnu s ohniskom v Bristole. Podobne ako napr. pri skupine Massive Attack je totiž ich tvorba charakteristická elektronickými podkladmi v spojení s podmanivým vokálom. O tú prvú časť sa staral a stále stará producent Andy Barlow, o druhú speváčka Lou Rhodes.

Dvojica debutovala v roku 1996 eponymným albumom, z ktorého zarezonoval najmä singel Górecki. Ten bol neskôr použitý aj v reklame, niekoľkých filmoch a dokonca aj vo videohre s hrdinkou Larou Croft. Nasledovali ďalšie tri úspešné albumy, pričom až ten štvrtý s názvom What Sound (2001) priniesol dvojici najväčší komerčný hit – elektrizujúcu skladbu Gabriel.

Po vydaní výberovky v roku 2004 sa Lou a Andy na niekoľko rokov rozišli, aby sa venovali sólovým projektom. A treba uznať, že sa im darilo, Lou Rhodes bola napríklad za svoj album Beloved One (2006) nominovaná na prestížnu Mercury Prize.

Prestávka však netrvala dlho a po koncertnom návrate v roku 2009 sa Lamb vrátili aj do štúdia, čoho výsledkom bol skvelý album 5 (2011). Na Slovensku sa v tom čase mali predstaviť na trenčianskej Pohode, no tragický pád stanu ich vystúpenie posunul o 2 roky.

Od zatiaľ posledného sólového koncertu Lamb v Bratislave uplynulo už takmer 5 rokov, dôvodom ich tohtoročného návratu je vyššie spomenutá nová štúdiovka The Secret of Letting Go. Album, ktorý napríklad Q magazine ohodnotil 80 bodmi zo 100, najprv predstavia doma vo Veľkej Británii a následne v kontinentálnej Európe.

Novembrové ystúpenie Lamb v Bratislave bude súčasťou koncertnej série Dobrý výber. ktorú z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia a SOZA.

V rámci nej už MMC hostil Benjamina Clementinea aj Apparata a na jeseň privíta dánsku psych-popovú formácia The Asteroids Galaxy Tour (6.11.) a tiež švédsku formáciu Movits! so slovenskou predkpelou Malalata (15. 11.). A stále to nie nebude všetko. 

