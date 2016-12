Major Lazer, Tom Odell a ďalší. Sziget festival zverejňuje prvých 14 mien jubilejného ročníka

Týždenný festival Sziget pozná už prvé mená programu jubilejného 25 ročníka festivalu. Je to iba prvá a malá časť celého obrieho festivalu, kde sa každý rok odohráva takmer dvesto koncertov všetkých hudobných žánrov, divadelných a umeleckých predstavení. Ostrov slobody, na ktorom sa festival koná, privíta fanúšikov z celého sveta od 9. do 16. augusta 2917. Zlacnené vstupenky sú v predaji do 31. 12. 2016.

Séria oznamovania štartuje tentokrát hneď niekoľkými menami a poteší hlavne priaznivcov popovej a elektronickej scény. Záverečný deň jubilejného 25. ročníka sa nezaobíde bez poriadnej party a ohňostroja. Dimitri Vegas & Like Mike budú sprevádzať tradičnú záverečnú show Szigetu. Hlavné pódium obsadí svojou energickou šou Major Lazer, zatiaľ čo Tom Odell vsadí svoj šarm, rovnako ako severoírsky poprockový Two Door Cinema Club. V programe gigantického stanu A38 oznamuje Sziget tentokrát hneď niekoľko zaujímavých vystúpení so širokým hudobným záberom: Bad Religion, DJ Shadow, Kensington, Mac DeMarco, Oh Wonder, Vince Staples, Gus Gus a GTA. No a poriadnu tanečnú párty v krytej Aréne zabezpečia aj Oliver Heldens a W&W.





Prvé mená budúcoročného Szigetu sú známe, organizátori však oznámia v nasledujúcich mesiacov stovky ďalších interpretov a umelcov. Aj napriek tomu je už teraz predaných viac ako 25 % vstupeniek. Sziget aj v roku 2016 patril medzi najlepšie európske festivaly. Svedčí o tom aj fakt, že je opäť nominovaný na Best Major Festival 2016 v rámci European Festival Awards a aj v kategórii najobľúbenejší festival umelcov.

Zoznam prvých oznámených účinkujúcich v abecednom poradí:

Bad Religion

Dimitri Vegas & Like Mike

DJ Shadow

GTA

GusGus

Kensington

Mac DeMarco

Major Lazer

Oh Wonder

Oliver Heldens

Tom Odell

Two Door Cinema Club

Vince Staples

W&W

Sziget 2016 bol skvelý! Presvedčí vás o tom aftermovie:



Sziget festival je sedemdňový multikultúrny festival, ktorý sa koná na krásnom zelenom ostrove uprostred Budapešti. Celotýždenná non-stop udalosť, kde nájdete približne 50 programových miest a pódií, ponúka okolo 200 programov denne a je považovaná za jedno z najlepších a najväčších multikultúrnych podujatí na svete. Medzi menami účinkujúcich kapiel nájdete každoročne nielen najväčšie hviezdy medzinárodnej poprockovej scény, elektronickej hudby a world music, ale aj žánre ako metal, folk, jazz, blues, alternatívnu hudbu a dokonca aj klasiku. Sziget však nie je len hudba, ponúka aj rôzne kultúrne programy ako divadlo, cirkus či výstavy. Na Ostrove slobody, ako ho návštevníci nazývajú, je aj pláž, na ktorej si môžete dosýta užiť leto a oddýchnuť si. A nesmieme zabudnúť, že festival sa koná uprostred Budapešti, v turistickom meste so živou kultúrnou scénou, krásnymi historickými budovami, tureckými kúpeľmi a krčmičkami. Festival každoročne priláka viac než 496 000 Szigeťanov v priebehu siedmych festivalových dní.